2026-04-28 16:51 After Thirty
彰化親子景點：TOP10精選小孩最愛的室內外樂園名單
彰化親子景點，彰化不只有鹿港老街！這座城市藏著許多讓全家玩盡興的隱藏景點。本篇精選彰化親子免費、室內景點，不只能讓孩子徹底放電，爸媽也能一同感受樂趣。透過這份懶人包，帶你輕鬆規畫彰化親子一日遊，認識有趣又好玩的彰化另一面。
彰化親子景點：
1. 田尾公路花園
- 全台最大花鄉： 占地 341 公頃的公路花園，是親子騎單車、悠閒踏青放電的首選之地。
- 植感生活探索： 匯集各式花卉植栽店鋪，從療癒系多肉植物到特色花材，滿足花草控的收藏慾。
- 特色景觀餐飲： 擁有眾多精緻景觀咖啡廳，更可體驗獨特的花材入菜料理，視覺與味蕾雙重享受。
🗺️ Google 地圖：田尾公路花園
⏱： 08:00–18:00
2. 蘑菇部落休閒農場
- 參觀六星級菇菇工廠，並可用門票折抵體驗親手種菇、手作 Pizza 或餅乾的樂趣。
- 緊鄰大草坪設置了貼心的帳篷遮陽區，讓爸媽在看顧孩子放電時也能舒適休息。
- 擁有超廣闊的青青草地，非常適合孩子奔跑、玩球或吹泡泡，享受陽光下的體能活動。
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🗺️ Google 地圖：魔菇部落休閒農場
⏱： 10:00–17:00
3. 古生物奇幻樂園
- 園內佈滿栩栩如生、能動會叫的仿真恐龍，並提供雷射槍獵殺遊戲，體驗震撼的遠古冒險。
- 全台唯一直流電軌車、旋轉木馬及兒童雲霄飛車，多樣設施皆可一票玩到底，無限次重複搭乘。
- 結合水池、沙池與舒適用餐空間，不論是戶外體能放電或室內冷氣充電，皆能滿足全家需求。
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🗺️ Google 地圖：古生物奇幻樂園
⏱： 10:00–18:00
4. 好田森林
- 獨家空中賽道： 體驗全台唯一「透明玻璃空中卡丁車」，結合恐龍森林與滑草場，視覺與體感雙重冒險。
- 一站式質感行程： 玩樂、手作 DIY、美食餐廳與童裝購物一次滿足，提供高品質的親子休閒空間。
- 全家與寵物友善： 設有戶外野餐區與多樣餐飲，並歡迎毛小孩入園，是適合全家大小放電的休閒基地。
🗺️ Google 地圖：好田森林
⏱： 10:00–18:00
5. 正實親子農場
- 免費萌寵餵食： 距交流道僅 3 分鐘，免買飼料即可免費體驗餵食鴕鳥、小雞等十餘種可愛動物。
- 晴雨戲水天堂： 結合氣墊樂園、沙坑與夏季限定戲水池，是全天候放電、避暑消暑的絕佳基地。
- 百元極致 CP 值： 門票僅 50-100 元且含消費折抵，以最親民的價格享受豐富的農場親子時光。
🗺️ Google 地圖：正實親子農場
⏱： 10:00–17:00
6. 卷木森活館
- 唯一木皮工藝： 全台首座木皮板觀光工廠，帶孩子走進原木世界，探索從木頭到木皮的加工奧秘。
- 職人手作體驗： 化身小小木工師，親手完成專屬木質作品，門票可折抵 DIY 消費，好玩又超值。
- 全天候舒適區： 設有咖啡廳與幼兒室內遊戲場，搭配大型免費停車場，是躲太陽或雨天備案的首選。
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🗺️ Google 地圖：卷木森活館
⏱： 09:00–17:00
7. 百果山探索樂園
- 全台首創 1:1 真實森林擬真恐龍，結合動態音效與 3D 科技，彷彿走進電影般的史前棲息地。
- 必玩環繞纜車、裸視 3D 體驗館與星際叢林，從靜態考古沙池到動態虛擬幻影，豐富設施一應俱全。
- 園區設有恐龍專車、旋轉飛龍及親子餐廳，結合美食與多樣化設施，是親子探索冒險的完美基地。
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🗺️ Google 地圖：百果山探索樂園
⏱： 10:00–18:00
8. 今夜星辰休閒農場
- 匯集草泥馬、狐獴、天竺鼠與長耳兔等多種可愛動物，享受親手餵食與近距離接觸的樂趣。
- 園區遍布 LOVE 廣場、歐洲馬車等浪漫藝術造景，是親子共遊與情侶約會的絕佳美拍聖地。
- 地勢寬廣且多陡坡，適合穿上運動鞋深入探索山羊與孔雀蹤跡，是個充滿自然氛圍的半日遊基地。
🗺️ Google 地圖：今夜星辰休閒農場
⏱： 09:30–17:00
9. 長頸鹿休閒農場
- 水陸放電天堂： 專為低年級設計，涵蓋手搖船、噴泉池與大型沙坑，是純玩樂、無動物異味的戶外基地。
- 五星級便利設施： 備有淋浴間、哺乳室與遮陽野餐區，讓家長在孩子玩水玩沙後，能輕鬆梳洗與休憩。
- 平價避暑首選： 百元門票即可暢玩多元設施，結合室內積木家家酒區，是彰化超高 CP 值的親子放電站。
🗺️ Google 地圖：長頸鹿休閒農場
⏱： 09:00–17:00
10. 台灣優格餅乾學院
- 擁有哈利波特風的神祕城堡外觀，且入園完全免門票，是彰化知名的美拍與室內避暑勝地。
- 結合豐富的互動裝置與生產線實境秀，讓遊客一窺餅乾背後的文化與製程，教育意義十足。
- 提供超人氣餅乾 DIY 體驗，並開放全館產品大方試吃，以親民價格就能帶走在地熱銷的精緻伴手禮。
🗺️ Google 地圖：台灣優格餅乾學院
⏱： 08:30–17:30
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