2026-04-28 14:43 After Thirty
基隆親子景點：TOP10親子行程必看！孩子玩到斷電～
基隆親子景點，距離大台北僅半小時車程，基隆以獨特的海洋氣息與自然山海成為親子放電首選。無論是串聯大海特色的室內樂園，還是郊區的大自然秘境，都能輕鬆規劃一日遊行程。
以下精選最夯的基隆親子景點，涵蓋室內、戶外與免費資源，帶孩子出發感受海港魅力！
基隆親子景點：
1. 潮境智能海洋館
- 數位沉浸冒險： 結合 5G 與 AR/VR 技術，打造海底隧道實境，展出逾 320 種生物，科技感十足。
- 靈活票券分區： 分為純參觀與互動設施體驗，可依興趣選購聯票，是極佳的避暑與雨天備案。
- 全方位休閒感： 館內餐飲選擇豐富（燒肉、輕食、咖啡），適合搭配潮境公園安排親子一日遊。
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🗺️ Google 地圖：潮境智能海洋館
⏱： 09:00–17:00
2. 深澳鐵道自行車
- 絕美廢棄礦鐵： 由運煤鐵路轉型，全長 1.3 公里，飽覽八斗子海岸、夕陽與奇幻光雕隧道。
- 超萌河豚車： 兩人一組純人力踩踏，穿梭於八斗子與深澳站間，行程輕鬆且互動感滿分。
- 交通預約便利： 鄰近台鐵站與停車場，建議務必事先網上預約，確保熱門時段不掃興。
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🗺️ Google 地圖：深澳鐵道自行車
⏱： 10:00–17:00
3. 和平島公園
- 自然地質奇觀： 遍布豆腐岩與海蝕地形，漫步環山步道即可飽覽壯闊山海，是天然的地質教室。
- 親子玩水聖地： 設有戶外溜滑梯、沙坑與淺水河道，讓孩子在自然環境中安全玩沙戲水、徹底放電。
- 制高絕美視野： 必訪雷達站咖啡頂樓，可將阿拉寶灣與基隆嶼美景盡收眼底，是極佳的攝影地標。
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🗺️ Google 地圖：和平島公園
⏱： 08:00–18:00
4. 元宇宙實境體驗館
- 位於基隆站前，全台唯一蒸汽龐克飛艇結合弧形大螢幕，帶你直上 3000 呎高空，體驗震撼的擬真航行。
- 必玩「飛越全世界」行程，一次蒐集自由女神、金字塔等全球名勝，還能加購 F-16 模擬器挑戰熱血飛行員體驗。
- 採預約場次制，提供單項或全館暢遊票；部分設施有身高限制，初訪推薦先從老少咸宜的 3D 體感航艙輕鬆啟航。
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🗺️ Google 地圖：元宇宙實境體驗館
⏱： 11:00–20:00
5. 國立海洋科技博物馆
- 海洋主題放電： 擁有全台首座海洋兒童館，結合溜滑梯與互動遊戲，是學齡孩童的玩樂天堂。
- 深海震撼體驗： 挑高空間營造深海氛圍，透過奇幻影像劇場，身歷其境探索未知的海洋奧秘。
- 8K 視覺饗宴： 標誌性波浪建築內設有高畫質劇場，觀影體驗絕佳；建議購買套票參觀更划算。
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🗺️ Google 地圖：國立海洋科技博物馆
⏱： 09:00–17:00
6. 拉波波村
- 輕奢帳篷體驗： 內建空調與獨立衛浴，告別悶熱與排隊，享受飯店級的戶外住宿。
- 一泊三食盛宴： 澎湃料理現做現送，搭配夜晚營火晚會，從早到晚行程豐富。
- 懶人露營首選： 免裝備、免動手，家長能輕鬆帶孩子親近自然，是超人氣親子放電聖地。
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🗺️ Google 地圖：拉波波村
⏱： 11:00–17:00
7. 基隆市海興游泳協會
- 天然避風泳池： 獨特地形抵擋浪濤，環境平穩安全，讓家長與孩子能放心享受清澈的海水。
- 分層生態體驗： 設有 1 公尺淺水區，天然礁岩與魚群共游，是親子體驗浮潛與觀察生態的絕佳點。
- 玩水配套完善： 現場備有救生員與沖洗設施，交通方便，是安排基隆一日遊的熱門消暑聖地。
🗺️ Google 地圖：基隆市海興游泳協會
⏱： 24小时营业
8. 麗都蝶客花園
- 港都海景首排： 位於東岸旅客中心頂樓，可近距離俯瞰郵輪進港與繽紛花園，是看海吹風的免門票秘境。
- 海洋藝術打卡： 特色鯨魚與海螺裝置藝術吸睛，搭配 AR 科技讓虛擬鯨鯊現身，親子與約會都充滿驚喜。
- 機能便利休閒： 樓下即有美食餐廳，推薦傍晚前來享受港區夜景，是市中心機能最完善的景觀花園。
🗺️ Google 地圖：麗都蝶客花園
⏱： 11:00–22:00
9. 暖暖運動公園
- 多元冒險設施： 擁有地景超長滑梯與刺激攀爬網，廣大腹地讓孩子與寵物都能徹底放電。
- 彩虹跑道亮眼： 特色繽紛彩虹跑道環繞全區，視覺吸睛且活力十足，是公園最熱門的打卡標誌。
- 全齡運動場域： 整合球場與多元運動空間，環境寬敞且機能完善，適合全家大小放鬆身心。
🗺️ Google 地圖：暖暖運動公園
⏱： 24小时营业
10. 外木山濱海風景區
- 悠閒海景長廊： 5 公里長的情人湖濱海步道平緩好走，能輕鬆飽覽基隆最長且壯麗的天然海岸線。
- 超廣角打卡點： 設有 270 度海景觀景台，擁有海天一色的絕佳視野，不需技術就能拍出地標級美照。
- 異國下午茶時光： 岸邊藍白建築餐廳充滿度假風，能一邊享用三層英式午茶，一邊坐擁無敵海景。
🗺️ Google 地圖：外木山濱海風景區
⏱： 24小时营业
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