舌尖上的奢華 解鎖日本5大和牛風味地圖

編輯/鄭欣宜撰文

妳是不是也跟我一樣，每次看到那如大理石般細緻、分佈均勻的粉紅油花，靈魂就已經飛到了東洋的某個燒肉店裡？對於我們這種生活壓力大、工作又認真的都會女性來說，這世上真的沒有什麼事是一口和牛解決不了的；如果有，那就兩口。

日本和牛那種入口即化、彷彿在舌尖跳華爾滋的曼妙口感，是犒賞自己的高級儀式感。這次直接把機票訂好，規劃一場說走就走的「和牛朝聖之旅」，去這5個重點城市感受什麼叫真正的肉慾橫流。

想要吃得精準、拍得漂亮，這份針對日本和牛頂級城市的攻略請先收進雲端珍藏：

日本和牛那種入口即化、彷彿在舌尖跳華爾滋的曼妙口感，是犒賞自己的高級儀式感。圖/123RF圖庫

1.神戶：優雅的極致鼻祖

提到和牛，神戶是很多女孩心中的第一順位。這裡的神戶牛（Kobe Beef）在國際上的名氣大到不需要解釋。來到神戶，建議妳找一家視野極佳的鐵板燒餐廳，看著師傅優雅地翻動那塊閃著銀光的肉片，那陣陣噴發的油脂香氣，簡直比任何精品香水還迷人。

2.三重：松阪牛的絲絨甜味傳說

如果說神戶牛是貴族，那松阪牛就是女王。位在三重縣的松阪市，產出的牛肉被譽為「肉類中的藝術品」。妳知道嗎？有些松阪牛甚至會喝啤酒、聽音樂長大，這日子過得比妳我還精緻。

松阪牛最迷人的地方在於那股淡淡的果香與絲絨般的甜感。在三重，道地的吃法就是壽喜燒，看著那大片肉片在醬汁中微微翻滾，裹上濃郁的蛋液送入口中，那種滿足感會讓妳瞬間原諒這世界上的豬隊友。

3.滋賀：日本最古老的近江牛滋味

如果妳追求的是更有深度、更有文化底蘊的味覺，那就要去滋賀縣找近江牛。這可是日本歷史最悠久的三大和牛之一，據說連古代將軍都是它的鐵粉。近江牛的油脂熔點極低，即使是常溫下也會慢慢融化。它的口感圓潤，不會讓妳覺得油膩得難以招架。來到滋賀，可以試試看和牛刺身或握壽司，那種肉質的鮮甜與醋飯的微酸完美結合，這才是美食天花板。

燒烤和牛肉汁滿溢，會讓人感動到想發一則帶有眼淚特效的限時動態。圖/123RF圖庫

4.岐阜：高山飛驒牛的平民貴族風

去名古屋或高山旅遊時，不能錯過飛驒牛。雖然它也是高級精品，但在高山老街裡，妳可以用親民的價格吃到和牛串燒或是放在仙貝上的和牛壽司。飛驒牛的特點是肉質厚實且肉香濃郁，比起前幾位的細膩，它多了一份飽滿的嚼勁。穿著和服走在古色古香的街道，手裡拿著一串滋滋作響的飛驒牛，這種行程才是真的有深度又有飽足感。

5.宮崎：奧斯卡等級的冠軍常勝軍

如果妳是個數據派，那宮崎牛能滿足妳。它可是連續幾屆在「和牛奧斯卡」大賽中獲得冠軍的強者。宮崎牛的油花分布極其均勻，看起來就像是一幅潑墨山水畫。在宮崎，妳可以用純粹的燒肉方式來對待它，撒上一點海鹽，讓高溫激發出它原始的油脂甜味。那種咬下去瞬間噴發的肉汁，真的會讓妳感動到想發一則帶有眼淚特效的限時動態。

結語

一場完美的和牛之旅，重點不在於妳花了多少錢，而在於妳懂不懂得慢下來，去欣賞那塊肉背後的職人精神與土地氣息。

當妳坐在日本的木質小店裡，聽著肉片在烤網上滋滋作響，那種專注於當下的快樂，才是旅遊最迷人的地方。

別再猶豫了，工作再忙，也要給自己一個放假的理由。與其對著螢幕流口水，不如親自去體驗那種「融化在口中，暖在心窩裡」的幸福。記得出發前多帶幾件寬鬆漂亮的洋裝，因為在和牛面前，減肥永遠是明天的事。把妳的味蕾交給這幾個城市，妳會發現，原來幸福的味道，就是這麼簡單、這麼純粹、又這麼奢侈。願妳的下一趟旅行，充滿了迷人的油脂香與回憶的甜味！

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