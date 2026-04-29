2026-04-29 10:02 旅遊經
畢業謝宴將至 晶華「謝師3.0」，台北六福萬怡、台北花園各推早鳥優惠應「佔」！
畢業謝宴將至(圖：台北晶華提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
畢業季腳步隨著夏日日漸接近，企業與校園聚餐需求同步升溫，多家業者紛紛推出謝師宴等相關活動，如：「台北晶華」整合館內外兩大人氣自助餐廳——栢麗廳與「泰市場」以及「宴會廳」，即日起至7月31日推出全新「謝師3.0」專案。以「有感回饋‧師生共饗」為核心概念，透過「價格優惠、尊榮禮遇與場景布置」做差異性並進行分眾行銷；「台北花園酒店」於5月1日起至9月30日止，推出「春風化雨謝師饗宴」一站式提案；台北六福萬怡酒店整合館內敘日全日餐廳、粵亮廣式料理與宴會廳三大場域，推出「2026謝師宴專案」！
台北晶華宴會事業部協理闕薇瑄針對目前「聚餐趨勢」表示，今年畢業季聚餐趨勢明顯轉向「體驗型」與「社交型」消費，消費者不再僅滿足於用餐本身，而是更加重視氛圍營造、互動設計與情感價值。「謝師3.0」正是回應此一市場需求，透過整合自助餐廳與宴會廳的中西餐資源，提供從高CP值聚餐到高儀式感派對的完整選擇，最高目標則是希望帶動畢業季訂席動能成長，並進一步鞏固晶華於聚餐市場的領導地位。
※.晶華酒店：
晶華酒店旗下的栢麗廳及泰市場自助餐廳推「謝師3.0」。圖台北晶華提供
「晶華」兩大自助餐廳，一直以來都是年輕人呼朋引伴、大快朵頤的首選。今年，「栢麗廳」與「泰市場」聯手鼓勵同學們下載「晶華會APP」享優惠，只要下載成為會員就可以得到「揪團感謝券」，10人以上用餐可使用折抵2,500元的感謝券，20人以上用餐可折抵6,000元，最高30人以上可折抵10,000元，平日午晚餐時段均適用，最高可享約7.8折優惠。
宴會廳則選定針對EMBA客群的「榮耀傳承．領袖晚宴」、目標大專院校同學的「職涯啟航．微醺派對」、以及服務高中以下天真活潑孩子們的「青春留影．告白季」三大主題，透過場域設計與流程規劃，將傳統宴席轉化為更具儀式感與互動性的社交體驗。三大主題分別置入頂級的精緻桌菜、Cocktail／Mocktail互動吧檯、以及打造適合短影音拍攝與社群分享元素的場景，讓聚會內容具備高度話題性與延展性。6月30日前完成訂席，可享免收一成服務費的早鳥優惠，西式自助餐型態若訂席滿30位以上，另加贈1位免費用餐名額，最多可贈至3位。多人歡聚更可享感恩花束、畢業蛋糕等加碼好禮。專案價格每桌26,800元+10%（10人），或自助餐會每位1,880元至2,180元+10%。
※.「台北六福萬怡」：
六福萬怡敘日全日餐廳結合當季主題「沖繩海鮮季」，推出謝師宴專案，滿21位贈1位機制。於用餐日前兩週完成訂位與預付訂金，享免10%服務費早鳥優惠。（圖／六福旅遊集團提供）
整合館內敘日全日餐廳、粵亮廣式料理與宴會廳三大場域，推出「2026謝師宴專案」！敘日全日餐廳此次結合當季主題「沖繩海鮮季」，以南國風味為靈感，匯集多款海鮮料理與異國熱食，打造豐富多元的自助餐檯，謝師宴專案平日午、晚餐每位1,199元起，假日每位1,499元起，15人以上適用團體優惠，並推出滿21位贈1位。若於用餐日前兩週完成訂位與預付訂金，還可享免10%服務費早鳥優惠；粵亮廣式料理則以招牌「靓皮烤鴨三吃」為核心亮點，專案每桌15,800元，並提供果汁、啤酒或紅白酒等暢飲方案加價選擇。另於4/30前完成訂金預付，即贈哈根達斯冰淇淋；針對人數較多的班級或系所聚會，宴會廳則推出中式桌菜與自助式精緻饗宴雙方案。中式桌菜每桌13,800元起(2桌起訂)，適合傳統宴席形式。自助式方案每位1,280元起(40位起訂)，提供彈性用餐節奏與多樣選擇。專案亦規劃滿額免費名額回饋，並可加價升級紅酒、台啤無限暢飲或卡拉OK服務，結合專業燈光音響與宴會空間配置，打造更具互動性與專屬感的聚會氛圍。
台北六福萬怡_粵亮廣式料理以招牌「靓皮烤鴨三吃」為核心亮點。謝師宴專案每桌15,800元起，於430前完成訂金預付，即贈哈根達斯冰淇淋。（圖／六福旅遊集團提供）
※.台北花園酒店：
台北花園大酒店饗聚廚房自2026年6月1日起至9月30日止，推出春風化雨謝師饗宴，每位888元起+10%。圖台北花園大酒店提供
於5月1日至9月30日止推出「春風化雨謝師饗宴」專案，整合館內多元餐飲資源，提供中式桌菜饗宴、西式自助百匯及米其林餐盤推薦牛排套餐。宴會廳中式宴席3桌以上每桌10,800元起+10%，饗聚廚房自助百匯每位888元起+10%，PRIME ONE牛排館每位1,580元起+10%，打造豐盛美味一站式聚餐提案。
台北花園大酒店PRIME ONE牛排館自6月1日起至9月30日止，推出春風化雨謝師饗宴，平日午餐每位1,580元起+10%，平日晚餐及假日午、晚餐每位2,580元起+10%。圖台北花園大酒店提供
以上圖片：各業者提供