日本千葉和心村秘境「樹屋」有台灣DNA 樹屋與200年古民家宅、北歐帳篷一次體驗，還有機會免費住！

日本千葉和心村北歐帳篷 感受自然、安靜而療癒的森林時光

【旅遊經 洪書瑱報導】





住樹屋是許多人小時候的夢想，而且似乎是跨越國界、跨越世代的共同夢想，想美夢成真嗎？位於日本一處近郊有祕境樹屋，隱身著一座深受日本旅人喜愛、卻極少曝光的森林度假村-和心村Washinmura‧，距離東京僅約一小時車程的「千葉縣富津市」，隨著現在人喜愛的旅遊型態轉變為重視體驗深度與生活感，和心村以擁有世界首座CLT木構造樹屋為亮點，融合自然共生、動物陪伴與永續建築概念，創造森林療癒系旅宿的新趨勢。值得一提的是──「和心村」是由來自台灣的村長TK林毅祥，在日本實踐對自由生活的想像，而打造完成，目前和心村已開放預訂，並同步推出限量抽獎活動，中獎者可攜三位親友走進日本杉木林秘境，體驗三天兩夜的自然療癒之旅，為台灣旅客開啟一種走進森林、放慢節奏、以生活感為核心的東京近郊慢旅新型態。









日本千葉和心村 掀起療癒生態系的森林旅遊風潮







世界第一座CLT樹屋就在日本千葉和心村

和心村中最受矚目的住宿亮點，不僅是世界第一座CLT工法樹屋，還能感受200年古民家、北歐帳篷等三種住宿型態一次體驗，其中樹屋為世界首座採用交叉層壓木材（CLT）打造的樹屋，和心村Washinmura村長TK林毅祥分享，樹屋以全檜木合板構築，具備良好的保暖、隔熱與隔音效果，即使冬日入住依舊舒適。樹屋有著大片落地窗。

此外，園區還有一處是超過 200 年歷史的日式古宅改造為古民家旅宿，保留傳統建築的生活氛圍與空間，呈現日本鄉村日常的慢步調住宿樣貌。園區中人氣極高的則是被譽為豪華露營元祖的Nordisk Asgard北歐帳篷，目前設有兩棟。帳篷以挑高、通透的空間設計，營造最濃厚的露營氛圍，也成為園區中最具拍照魅力的住宿選擇。







和心村同時是一處動物共生的森林聚落，園區內收養的貓咪、狗與山羊自在生活於里山與林間，穿梭於帳篷與古民家之間。旅客在清晨或黃昏時分，常能與貓群一同漫步森林，在保持適當距離的互動中，感受自然、安靜而療癒的森林時光。目前和心村的主要客群以喜愛自然體驗的家庭族群，以及追求療癒放鬆、單純喜愛貓咪與小動物的旅人為主，多數旅客傾向將時間投入於與村落動物互動及感受自然生活之中。和心村的住宿旅客中，約有九成來自日本當地旅人，長期以口碑分享與回訪客群為主，成為名符其實「日本人才知道」的東京近郊祕境，也在日本逐漸形成一股不同於主流觀光的旅遊風潮。近期隨著旅人以自拍方式記錄和心村中與森林生態、動物自在共處的影片在社群平台曝光，這座原本低調的森林旅宿開始受到國際旅人關注，成為少數尚未高度觀光化、卻已被海外市場注意到的日本療癒系新型態住宿據點。



隨著國際關注度逐步升溫，和心村「世界第一CLT樹屋」首度透過官方網站正式開放預訂。透過熟悉的訂房介面，台灣旅客可更直覺地完成住宿與行程安排，讓這座原本僅在日本旅人之間流傳的森林祕境，在正式向台灣市場開放，也是國人前往東京近郊旅遊的新選擇。









日本千葉和心村高人氣豪華露營元祖Nordisk Asgard北歐帳篷



目前和心村正推出「世界第一CLT樹屋」三天兩夜全包式體驗，帶領旅客走進「只有在地人才知道」的森林祕境，串聯多處在地私藏景點。行程開放2至6人同行，每人約新台幣36,000元起，內容包括：兩晚樹屋住宿、私人露天風呂、三天專屬包車接送及中文管家全程服務，以及早晚餐及客製化行程規劃。在專屬管家的安排下，無需排隊、不必人擠人，旅客可在舒適從容的節奏中，感受不同於一般觀光行程的深度旅行。

為慶祝官網正式上線，和心村同步推出「世界第一CLT樹屋」免費入住抽獎活動，只需填寫Email即可參加（https://reurl.cc/2aKWGX），每個信箱可獲得一張抽獎券。即日起開放早鳥加碼機制，鼓勵消費者及早參與，提高中獎機會。此外，活動亦設有分享加碼機制，參與者可邀請好友一同報名，每成功邀請一位好友，即可累積額外抽獎券。 抽獎活動即日起開放報名至5月31日截止，和心村將於6月4日於粉絲專頁進行公開抽獎，抽出1位幸運得主，一人中獎3位親友同行，享受三天兩夜的樹屋自然療癒之旅。中獎旅客自抵達東京後，即可享有專車接送與中文管家全程陪同，輕鬆展開療癒旅程，整體行程總價值達新台幣16萬8千元。

工作因為生活緊湊，忙碌不已，感受樹屋度假，是逃離現實的「祕密基地」，也能生活節奏慢下來，旅客能自在地在森林與住宿空間之間活動，在不被打擾的狀態下度過晨光、午後與夜晚。對許多旅人而言，能在然環境中與動物共處、共享生活節奏，是令人留戀的住宿體驗。

相關訊息可至和心村「世界第一CLT樹屋」官方網站(https://treeavel.washinmura.jp/)或和心村粉絲專頁；和心村「世界第一CLT樹屋」免費入住抽獎活動網址(https://reurl.cc/2aKWGX)查詢！

以上圖片：業者提供







