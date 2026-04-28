2026-04-28 11:20 After Thirty
花蓮親子景點：TOP10個孩子玩瘋的免費室內親子景點
花蓮親子景點，擁有豐富資源的花蓮是親子旅遊勝地，集合了農場、親水公園與主題工廠，有吃有玩又能寓教於樂。無論避暑或雨天備案，都能輕鬆規劃出大人小孩都滿意的小旅行。快收藏這份花蓮親子景點懶人包，帶著孩子出發吧！
花蓮親子景點：
1. 遠雄海洋公園
- 距市區僅 30 分鐘，坐擁太平洋壯麗景緻，是全台唯一結合山海資源的 51 公頃頂級樂園。
- 從刺激的「海盜灣」到浪漫的「海底王國」，搭配空中纜車與海底隧道，一次滿足探險與美照需求。
- 除了看海豚、海獅聰明互動，還能體驗「夜宿水族館」，在湛藍海洋與魚兒環繞下入眠，是寓教於樂的首選。
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🗺️ Google 地圖：遠雄海洋公園
⏱： 09:30–17:00
2. 太平洋3D地景公園
- 附設大型免費停車場。擁有巨型3D立體彩繪（巨龍、尼莫）與裝置藝術，是拍照熱點。
- 設有專業極限運動場與尼莫沙坑（附洗腳池），適合玩板、疊石與親子戲沙。
- 建議與南濱段串聯遊玩。累了可至環形涼亭看海休息，享受愜意氛圍。
🗺️ Google 地圖：太平洋3D地景公園
⏱： 24小时营业
3. 瑞穗牧場
- 優質冠軍鮮乳源頭： 好山好水孕育高品質乳牛，為知名鮮乳品牌的生產基地，並蟬聯全台產銷評比冠軍。
- 免門票自然互動區： 開放式草地提供免費入園，可近距離餵食乳牛與鴕鳥，同時欣賞野鳥棲息的自然生態。
- 人氣鮮乳點心伴手： 必吃濃郁鮮乳饅頭與奶酪，並提供適合保存贈禮的香濃牛軋糖，打造美味的牧場體驗。
🗺️ Google 地圖：瑞穗牧場
⏱： 08:00 – 18:00
4. 曼波海洋生態休閒園區
- 七星潭旁免費觀景站： 免門票即可坐擁月牙灣海景與綠地，鄰近熱門咖啡廳且停車便利，是絕佳的旅遊中繼點。
- 繽紛花海與浪漫玻璃屋： 設有大片季節花海與美拍玻璃屋，能輕鬆拍出質感大片，深受網美與親子家庭喜愛。
- 神祕迷彩坑道探險： 園內隱藏入口可直通四八高地戰備坑道，提供定時導覽與歷史解說，體驗地底探險樂趣。
🗺️ Google 地圖：曼波海洋生態休閒園區
⏱： 08:30–12:00 / 13:30–17:00
5. 野猴子探險森林
- 森林系樹冠層冒險： 結合溜索、跑酷與空中步道，在壽豐森林中穿梭，還能近距離觀察野生動植物，充滿探索樂趣。
- 分級場次與安全設計： 適合 5–65 歲參與，分早午場及中場休息，並提供專業安全解說與裝備，讓親子挑戰體力無負擔。
- 紓壓預約制挑戰： 透過線上預約自選 2 小時或全日行程，在山谷間盡情尖叫、挑戰高空極限，是極佳的戶外森林教室。
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🗺️ Google 地圖：野猴子探險森林
⏱： 09:00–16:00
6. 鯉魚潭風景區
- 湖光山色水上遊： 免門票入園，提供 SUP、遊湖及環潭單車體驗，更可挑戰步道制高點，遠眺中央山脈與縱谷美景。
- 初夏螢火生態賞： 4 至 5 月夜間可飽覽螢火蟲與蛙鳴交響，是集結自然生態與戶外休閒的優質親子教育場景。
- 在地鮮味一站式遊： 串連池南、翡翠谷等周邊景點，並能品嚐特色的活跳蝦與活魚料理，完整體驗花蓮壽豐的自然魅力。
🗺️ Google 地圖：鯉魚潭風景區
⏱： 24小时营业
7. 花蓮崇德瑩農場
- 山海一線美拍聖地： 坐擁壯闊山海景觀與「天空之鏡」造景，入園僅百元（15歲以下免費），是絕佳的親子與網美打卡點。
- 萌寵互動與戶外探險： 體驗餵食馬、羊等多種可愛動物，並提供刺激的森林沙灘車，一次滿足動靜態玩樂需求。
- 便利補給與海景住宿： 設有海景露營車與客房，園內更有 7-11 與咖啡廳進駐，生活機能完善，打造一站式渡假體驗。
🗺️ Google 地圖：崇德瑩農場
⏱： 08:00 – 17:00
8. 富興小火車
- 鳳梨故鄉田園巡禮： 探訪全台最大土鳳梨產區與《爸爸去哪兒》取景地，在盛產季節體驗壯闊的鳳梨王國風光。
- 1314 幸福小火車： 搭乘象徵「一生一世」的輕軌穿梭鳳梨田，沿途停靠湖泊美景並提供豐富的生態導覽與知識。
- 產地限定深度體驗： 挑戰鳳梨迷宮、品嚐清爽鳳梨冰，並能親自採摘與選購在地農產，享受現剖酸甜的產地鮮味。
🗺️ Google 地圖：富興小火車
⏱： 09:00–17:00
9. 新光兆豐休閒農場
- 萌寵互動生態教室： 親自餵食乳牛、觀察浣熊與山羌，並在林間步道巧遇孔雀，是孩子近距離接觸自然與動物的天堂。
- 遼闊美景與消暑遊憩： 坐擁壯麗歐式花園與大草坪，提供電動車與小火車代步，夏季還有戲水區可盡情享受清涼樂趣。
- 產地限定鮮乳饗宴： 必嚐自產優質鮮乳製作的濃郁奶酪、冰淇淋與特色牛奶火鍋，一站式滿足觀光與美食需求。
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🗺️ Google 地圖：新光兆豐休閒農場
⏱： 08:30–17:00
10. 光隆博物館
- 東台最大化石寶庫： 萬坪室內空間收藏數萬件恐龍與珍稀原石，是東台灣館藏最豐富、不受天氣影響的科普殿堂。
- 跨時空動態體驗： 結合影音科技與現代燈光，打造恐龍、幽浮及太空等三大特色主題展區，提供極具震撼的感官體驗。
- 歐風城堡寓教於樂： 唯美城堡建築內含豐富的人文與科學知識，透過活潑互動的展示方式，讓親子輕鬆探索世界奧秘。
🗺️ Google 地圖：光隆博物館
⏱： 09:00–17:00
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