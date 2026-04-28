來趟澎湖漫遊！精選熱門旅宿與質感風格民宿推薦

澎澄飯店。圖／agoda

2026澎湖花火節將於5/4–8/25舉辦，連續4月每週都有煙火秀，一定會帶給大家前所未有的視覺震撼！本期小編為大家精選幾間適合花火節期間入住的住宿清單，每間都是網友好評超高，讓大家可以在璀璨的煙火星空下盡情享受熱情與浪漫，每年花火節期間住宿總是一房難求，此時不訂很有可能就訂不到啦～快跟著小編看下去吧！

看詳細全文連結：【2026澎湖住宿推薦】網友熱推！9間必住澎湖飯店、民宿

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澎湖住宿推薦｜快速分類+導覽

玩澎湖，住宿怎麼挑？除了因為來參加澎湖花火節，所以地點需要鄰近馬公觀音亭之外，小編再幫大家將澎湖住宿分成以下兩大類別，快來找找你理想中的旅宿吧～

➢澎湖飯店：重視完善設施和服務品質，或是帶小朋友出遊的家庭

➢澎湖民宿：適合喜歡嘗試不同風格和特色的旅人，有簡約風、工業風還有海景房等多元設計

澎湖飯店

澎湖飯店從星級飯店到質感旅店，不僅擁有完善設施，像是蒸氣室、烤箱、兒童戲水池和兒童遊戲室等之外，多數飯店更鄰近馬公市區和港口，交通超方便，生活機能也超優，適合初訪澎湖或是親子出遊的旅客入住～

福容徠旅 澎湖｜免費咖啡小點、消夜

福容徠旅 澎湖。圖／agoda

福容徠旅 澎湖。圖／agoda

福容徠旅 澎湖。圖／agoda

福容徠旅澎湖於2025年全新開幕，整體空間新穎明亮，設備齊全且乾淨舒適。飯店外觀宛如停泊港邊的陸上遊輪，相當吸睛有記憶點。福容徠旅澎湖最大的特色就是，入住期間貼心提供免費咖啡與小點，夜晚還有暖胃的粥品與小菜作為消夜，從早到晚都照顧旅人需求，讓澎湖之旅多一份放鬆與安心。

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市大賢街99號

到觀音亭行車時間：約9分鐘

和田大飯店｜超大港景房，飽覽澎湖美景

和田大飯店。圖／agoda

和田大飯店。圖／agoda

和田大飯店。圖／agoda

和田大飯店到馬公觀音亭開車約4分鐘，鄰近市區和港口，飯店一樓就連通隔壁的便利商店，每天提供十二班接駁車往返機場及飯店，非常方便！和田大飯店大廳華麗，提供雙人、四人、六人房等房型，另外也有港景套房，在房間就能眺望整個港區～都到澎湖了！可以的話一定要住看看港景套房，飯店也可以幫忙規劃旅遊行程，相當貼心喔！

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市民權路2號

到觀音亭行車時間：約4分鐘

澎湖民宿

澎湖的民宿風格超級豐富且多元，從純白簡約風到清水模工業風，超多種特色民宿任你挑選～另外，有些民宿還有提供海景房，免出房門就可以賞無敵海景的絕佳地理位置，不住過一次真的會後悔啊！

起點旅行民宿｜入住即提供當地熱門早餐

起點旅行民宿。圖／agoda

起點旅行民宿。圖／agoda

起點旅行民宿。圖／agoda

起點旅行民宿距離馬公觀音亭開車僅3分鐘，近市區、附近機能好，早餐街就在旁邊，不管是買早餐或消夜都很方便，超加分！而且起點旅行民宿提供的房型種類很多，有雙人房、四人房及六人房，也有一個人就能入住的背包客床位喔！老闆超親切，會介紹私房行程給大家，也有代訂行程、船票等服務，提供鐘記燒餅、二信飯糰等當地超熱門的早餐給住客，不用自己去排隊購買，超貼心的啦！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市文化路18之1號

到觀音亭行車時間：約3分鐘

就這兒民宿｜馬公市中心，地理位置超優！

就這兒民宿。圖／agoda

就這兒民宿。圖／agoda

就這兒民宿。圖／agoda

就這兒民宿距離馬公觀音亭只要2分鐘，是來到澎湖花火節看煙火的住宿首選！老闆和老闆娘相當熱情親切，也會幫忙準備澎湖知名的鐘記燒餅跟二信飯糰當早餐，能夠大大省去排隊買早餐的時間！就這兒民宿房間的部分提供雙人房、四人房及六人房，也有代訂行程、美食資訊、租車及機場接送服務喔！

訂房網評價：9.3/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市永興街6號

到觀音亭行車時間：約2分鐘

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