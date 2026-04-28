一趟滿足爸媽＋小孩！東南旅遊韓國秘境、美食、古都全包 陪伴旅遊再升級

全球旅遊市場逐步回溫，出國旅行不再只是探索世界，也成為陪伴家人的溫暖選擇。對於在工作與家庭之間奔波的三明治世代而言，想帶父母出國走走，卻常在時間有限與預算考量間反覆思考。看準此一需求，東南旅遊以「陪伴旅遊」為核心出發，透過貼心規劃與多元行程設計，減輕旅客準備行程的負擔，讓帶著家人出遊不再困難，也讓每一次相聚，都成為值得珍藏的回憶。

慶州「月精橋」拍照超級出片，視覺感滿分。東南旅遊提供

五月母親節將至，孝親旅遊需求持續升溫。根據對年輕世代的孝親調查顯示，東南旅遊統計近4成台灣人選擇帶父母出國旅遊代替送禮，「以旅遊表達孝心」成為新趨勢。對於在家庭與職場間奔波的三明治世代而言，「帶媽媽出國」已逐漸從選項轉為年度重要行程，也帶動以「陪伴」為核心的旅遊型態成為市場新主流。東南旅遊觀察指出，近年消費者在規劃行程時，更重視節奏舒適與情感連結，期望透過旅遊累積專屬的家庭記憶。

三明治世代「陪伴旅遊」正夯，帶爸媽暢玩韓國超High。東南旅遊提供

在行程設計上，東南旅遊的孝親之旅不再僅限於單一族群，而是強調全家共遊的「一站式」體驗升級，從規劃到執行全程照顧，讓旅行從「移動」升級為「安心陪伴」旅遊新模式。無論是媽媽偏好的秘境療癒行程，或爸爸喜愛的文化歷史探索，都能在同一趟旅程中被完整滿足。以初夏為例，氣候宜人的韓國正值旅遊黃金季節，旅客可走訪首爾、釜山及慶州等熱門城市。白天前往韓國人視為度假秘境的島嶼「巨濟島」，沉浸於自然寧靜氛圍中；喜愛歷史文化的旅客，則可探訪被列為UNESCO世界文化遺產的「良洞民俗村」，深入了解韓國傳統建築與宗族文化。也可漫步於慶州熱門景點「月精橋」與「皇理團路」，感受古都在歷史底蘊與現代風貌交織下的獨特魅力。

「巨濟島&海金剛」欣賞大自然鬼斧神工奇景。東南旅遊提供

韓國三大古宮夜景聖地「東宮與月池」。東南旅遊提供

夜間行程同樣精彩，推薦造訪韓國三大古宮夜景之一的「東宮與月池」，其保留新羅時期風格的木造建築，在燈光映照與水面倒影下，展現靜謐而優雅的景致，適合親子或伴侶悠閒漫步。美食是每趟旅程的重要回憶，東南旅遊貼心安排爸媽喜愛的養生美食之旅，像是慶洲特色「南瓜煙燻鴨肉」以爸媽偏好的清蒸手法呈現，以香甜南瓜包裹Q彈鴨肉，細火蒸製帶出清甜，少油不膩更健康養生，搭配營養滿分紫米飯，回歸食材原味。住宿方面，東南旅遊獨家安排華美達安可酒店及五星金海樂天度假酒店作為下榻選擇，兼具交通便利與舒適品質，為舒適旅程提供完美的休憩體驗。

「醬蟹&安康魚湯」絕佳組合，好吃到停不下來。東南旅遊提供

重視家庭陪伴的知名旅遊Youtuber「肉比頭」，近期親自實測東南旅遊韓國行程，帶著爸媽暢遊釜山、慶州，體驗兼具情感與體驗的孝親之旅。一趟快樂旅行，延續「子女、爸媽都能盡興」主軸，除了帶爸媽前往戶外秘境「巨濟島」欣賞大自然奇景，或是探訪瞻星台進行歷史巡禮外，也不忘年輕人最愛拍照打卡的絕美海景咖啡廳，曾獲韓國藍絲帶美食指南肯定的釜山必訪地，以更輕鬆的慢步調旅行、放緩節奏，適合長輩一起出遊。

「南瓜煙燻鴨肉」清爽無負擔，深受長輩喜愛。東南旅遊提供

身為資深玩家的肉比頭，出國也沒忘了大啖當地美食。老饕私房餐廳以「醬蟹套餐」、「釜山式安康魚湯」最為吸睛，新鮮醬蟹以獨門醬油醃製、低溫熟成，美味蟹膏配上白飯，接著享用清爽的安康魚湯，由濃到淡絕妙組合，深受長輩喜愛。東南推薦必嚐的「釜山烤鰻魚」，精選高營養價值的鰻魚幫爸媽進補一下，炭火直烤鎖住鰻魚油脂與鮮甜，外皮微酥、肉質細嫩多汁超好吃；韓國飲食口味較重，行程中貼心選擇米其林推薦餐廳「錦繡河豚砂鍋」，以新鮮河豚入鍋，湯頭清澈甘醇，融合海味精華，口感清爽溫潤，長輩出國不必擔心吃不慣。海鮮控最愛的招牌「松葉長腳蟹」，鮮甜蟹肉絲絲入口，讓人回味再三。東南餐食全面升級，主打當地特色且清爽易入口、兼具在地風味與健康，讓爸媽吃得安心滿足。美食、美景的豪華耍廢行程，不只放鬆爸媽，也同步療癒子女，在陪伴中享受休息好時光。

「釜山光影藝術展」聲光效果絕佳。東南旅遊提供

快樂出遊不僅要照顧長輩感受，也不能忘了讓自己放鬆。釜山擁有全球規模最大的沉浸式媒體藝術展館「Arte Museum」，以震撼聲光與數位藝術交織出多感官體驗空間，無論從哪個角度取景都極具視覺張力，讓人忍不住一拍再拍、手機停不下來。此行程設計不僅滿足年輕族群對拍照打卡的期待，也考量長輩參觀的舒適度及新鮮感，全室內展館不受天候影響，動線寬敞、節奏從容，讓一家人都能輕鬆同行，為旅程增添更多自在與彈性。

網美咖啡廳「WAVEON COFFEE」飽覽大海美景。東南旅遊提供

現代年輕世代同時扮演子女與父母的雙重角色。暑假想帶孩子出國放電，看似輕鬆、實則是一大挑戰，「行程怎麼排、交通怎麼轉、孩子會不會累、能不能玩得開心」都是學問。尤其近期國際局勢不穩，暑假出國擔心荷包大失血，看準此需求，東南旅遊針對家庭客群推出一站式親子旅遊及初夏抗漲優惠，精選韓國五大人氣樂園，從首爾、釜山到濟州島，將交通、門票、動線一次整合，降低家長規劃壓力，讓旅程回歸「陪伴」本質。首爾三大樂園一次到位，包括愛寶樂園、樂天世界與樂高主題樂園，避免反覆拉車與排隊的不確定性，讓孩子能盡情放電、家長更輕鬆。

愛寶樂園的熊貓世界為全韓唯一熊貓展館，對孩子而言具有高度吸引力，也減少「看不懂、玩不起來」的落差；樂天世界室內外整合設計，不受天氣影響，降低行程變動風險；樂高樂園則以高度互動設計為主，讓孩子能實際參與、延長專注時間，減少旅途中常見的無聊與哭鬧。前往濟州島，神話世界與HELLO KITTY樂園則以童趣與視覺體驗為主，讓不同年齡層孩子都能找到樂趣。

除了樂園放電，特別安排韓服體驗，讓親子在釜山甘川洞彩繪文化村換裝拍照，解決「出國卻拍不出特色」的困擾；孩子也能透過角色扮演提升參與感，不再只是被動跟行程走。喜愛活動體驗的家庭，可挑戰釜山LUGE斜坡滑車，透過重力與操控享受如卡丁車般的速度樂趣，親子同樂輕鬆上手。開心玩樂之餘，東南也重視「學習價值」。行程安排走訪濟州海女村，透過真實文化場域，讓孩子理解與自然共生的生活方式；搭配海鮮料理與黑豬肉吃到飽，從文化探索到味蕾饗宴一次滿足。