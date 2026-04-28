一趟滿足爸媽＋小孩！東南旅遊韓國秘境、美食、古都全包 陪伴旅遊再升級

2026-04-28 10:10 舌尖上的旅人 Eric Hsu

全球旅遊市場逐步回溫，出國旅行不再只是探索世界，也成為陪伴家人的溫暖選擇。對於在工作與家庭之間奔波的三明治世代而言，想帶父母出國走走，卻常在時間有限與預算考量間反覆思考。看準此一需求，東南旅遊以「陪伴旅遊」為核心出發，透過貼心規劃與多元行程設計，減輕旅客準備行程的負擔，讓帶著家人出遊不再困難，也讓每一次相聚，都成為值得珍藏的回憶。

慶州「月精橋」拍照超級出片，視覺感滿分。東南旅遊提供
慶州「月精橋」拍照超級出片，視覺感滿分。東南旅遊提供

五月母親節將至，孝親旅遊需求持續升溫。根據對年輕世代的孝親調查顯示，東南旅遊統計近4成台灣人選擇帶父母出國旅遊代替送禮，「以旅遊表達孝心」成為新趨勢。對於在家庭與職場間奔波的三明治世代而言，「帶媽媽出國」已逐漸從選項轉為年度重要行程，也帶動以「陪伴」為核心的旅遊型態成為市場新主流。東南旅遊觀察指出，近年消費者在規劃行程時，更重視節奏舒適與情感連結，期望透過旅遊累積專屬的家庭記憶。

三明治世代「陪伴旅遊」正夯，帶爸媽暢玩韓國超High。東南旅遊提供
三明治世代「陪伴旅遊」正夯，帶爸媽暢玩韓國超High。東南旅遊提供

在行程設計上，東南旅遊的孝親之旅不再僅限於單一族群，而是強調全家共遊的「一站式」體驗升級，從規劃到執行全程照顧，讓旅行從「移動」升級為「安心陪伴」旅遊新模式。無論是媽媽偏好的秘境療癒行程，或爸爸喜愛的文化歷史探索，都能在同一趟旅程中被完整滿足。以初夏為例，氣候宜人的韓國正值旅遊黃金季節，旅客可走訪首爾、釜山及慶州等熱門城市。白天前往韓國人視為度假秘境的島嶼「巨濟島」，沉浸於自然寧靜氛圍中；喜愛歷史文化的旅客，則可探訪被列為UNESCO世界文化遺產的「良洞民俗村」，深入了解韓國傳統建築與宗族文化。也可漫步於慶州熱門景點「月精橋」與「皇理團路」，感受古都在歷史底蘊與現代風貌交織下的獨特魅力。

「巨濟島&海金剛」欣賞大自然鬼斧神工奇景。東南旅遊提供
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韓國三大古宮夜景聖地「東宮與月池」。東南旅遊提供
韓國三大古宮夜景聖地「東宮與月池」。東南旅遊提供

夜間行程同樣精彩，推薦造訪韓國三大古宮夜景之一的「東宮與月池」，其保留新羅時期風格的木造建築，在燈光映照與水面倒影下，展現靜謐而優雅的景致，適合親子或伴侶悠閒漫步。美食是每趟旅程的重要回憶，東南旅遊貼心安排爸媽喜愛的養生美食之旅，像是慶洲特色「南瓜煙燻鴨肉」以爸媽偏好的清蒸手法呈現，以香甜南瓜包裹Q彈鴨肉，細火蒸製帶出清甜，少油不膩更健康養生，搭配營養滿分紫米飯，回歸食材原味。住宿方面，東南旅遊獨家安排華美達安可酒店及五星金海樂天度假酒店作為下榻選擇，兼具交通便利與舒適品質，為舒適旅程提供完美的休憩體驗。

「醬蟹&安康魚湯」絕佳組合，好吃到停不下來。東南旅遊提供
「醬蟹&安康魚湯」絕佳組合，好吃到停不下來。東南旅遊提供

重視家庭陪伴的知名旅遊Youtuber「肉比頭」，近期親自實測東南旅遊韓國行程，帶著爸媽暢遊釜山、慶州，體驗兼具情感與體驗的孝親之旅。一趟快樂旅行，延續「子女、爸媽都能盡興」主軸，除了帶爸媽前往戶外秘境「巨濟島」欣賞大自然奇景，或是探訪瞻星台進行歷史巡禮外，也不忘年輕人最愛拍照打卡的絕美海景咖啡廳，曾獲韓國藍絲帶美食指南肯定的釜山必訪地，以更輕鬆的慢步調旅行、放緩節奏，適合長輩一起出遊。

「南瓜煙燻鴨肉」清爽無負擔，深受長輩喜愛。東南旅遊提供
「南瓜煙燻鴨肉」清爽無負擔，深受長輩喜愛。東南旅遊提供

身為資深玩家的肉比頭，出國也沒忘了大啖當地美食。老饕私房餐廳以「醬蟹套餐」、「釜山式安康魚湯」最為吸睛，新鮮醬蟹以獨門醬油醃製、低溫熟成，美味蟹膏配上白飯，接著享用清爽的安康魚湯，由濃到淡絕妙組合，深受長輩喜愛。東南推薦必嚐的「釜山烤鰻魚」，精選高營養價值的鰻魚幫爸媽進補一下，炭火直烤鎖住鰻魚油脂與鮮甜，外皮微酥、肉質細嫩多汁超好吃；韓國飲食口味較重，行程中貼心選擇米其林推薦餐廳「錦繡河豚砂鍋」，以新鮮河豚入鍋，湯頭清澈甘醇，融合海味精華，口感清爽溫潤，長輩出國不必擔心吃不慣。海鮮控最愛的招牌「松葉長腳蟹」，鮮甜蟹肉絲絲入口，讓人回味再三。東南餐食全面升級，主打當地特色且清爽易入口、兼具在地風味與健康，讓爸媽吃得安心滿足。美食、美景的豪華耍廢行程，不只放鬆爸媽，也同步療癒子女，在陪伴中享受休息好時光。

「釜山光影藝術展」聲光效果絕佳。東南旅遊提供
「釜山光影藝術展」聲光效果絕佳。東南旅遊提供

快樂出遊不僅要照顧長輩感受，也不能忘了讓自己放鬆。釜山擁有全球規模最大的沉浸式媒體藝術展館「Arte Museum」，以震撼聲光與數位藝術交織出多感官體驗空間，無論從哪個角度取景都極具視覺張力，讓人忍不住一拍再拍、手機停不下來。此行程設計不僅滿足年輕族群對拍照打卡的期待，也考量長輩參觀的舒適度及新鮮感，全室內展館不受天候影響，動線寬敞、節奏從容，讓一家人都能輕鬆同行，為旅程增添更多自在與彈性。

網美咖啡廳「WAVEON COFFEE」飽覽大海美景。東南旅遊提供
網美咖啡廳「WAVEON COFFEE」飽覽大海美景。東南旅遊提供

現代年輕世代同時扮演子女與父母的雙重角色。暑假想帶孩子出國放電，看似輕鬆、實則是一大挑戰，「行程怎麼排、交通怎麼轉、孩子會不會累、能不能玩得開心」都是學問。尤其近期國際局勢不穩，暑假出國擔心荷包大失血，看準此需求，東南旅遊針對家庭客群推出一站式親子旅遊及初夏抗漲優惠，精選韓國五大人氣樂園，從首爾、釜山到濟州島，將交通、門票、動線一次整合，降低家長規劃壓力，讓旅程回歸「陪伴」本質。首爾三大樂園一次到位，包括愛寶樂園、樂天世界與樂高主題樂園，避免反覆拉車與排隊的不確定性，讓孩子能盡情放電、家長更輕鬆。

 

愛寶樂園的熊貓世界為全韓唯一熊貓展館，對孩子而言具有高度吸引力，也減少「看不懂、玩不起來」的落差；樂天世界室內外整合設計，不受天氣影響，降低行程變動風險；樂高樂園則以高度互動設計為主，讓孩子能實際參與、延長專注時間，減少旅途中常見的無聊與哭鬧。前往濟州島，神話世界與HELLO KITTY樂園則以童趣與視覺體驗為主，讓不同年齡層孩子都能找到樂趣。

 

除了樂園放電，特別安排韓服體驗，讓親子在釜山甘川洞彩繪文化村換裝拍照，解決「出國卻拍不出特色」的困擾；孩子也能透過角色扮演提升參與感，不再只是被動跟行程走。喜愛活動體驗的家庭，可挑戰釜山LUGE斜坡滑車，透過重力與操控享受如卡丁車般的速度樂趣，親子同樂輕鬆上手。開心玩樂之餘，東南也重視「學習價值」。行程安排走訪濟州海女村，透過真實文化場域，讓孩子理解與自然共生的生活方式；搭配海鮮料理與黑豬肉吃到飽，從文化探索到味蕾饗宴一次滿足。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#出國 #秘境 #米其林 #美食探店 #韓國旅遊

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

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#夫妻 #日本景點 #打卡景點

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3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k


💙愛用好物分享

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【Travel Blue 藍旅】寧靜頸枕同色套組：https://reurl.cc/L23W89


Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！

縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇

  • 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
  • 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
  • 攝影日期：2026/4/17，21。

花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘

  • 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
  • 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
  • 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
  • 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29

賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。

  • 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
  • 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
  • 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。

看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳

二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。


引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！

這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！

  • 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
  • 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！

🔻源泉車站，火車到離站時刻表


一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#花海 #賞花 #高鐵 #阿里山 #彰化旅遊 #鐵道旅行

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