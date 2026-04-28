大溪老街怎麼玩？大溪賞湖景點、景觀餐廳整理一次看

大溪橋。圖／IG, alice.kacha

相信很多人都聽過朋友說，桃園很無聊，其實一點也不唷！桃園大溪可是文青與懷舊氛圍的熱門打卡景點，隨處可見古色古香的街道、老宅，還有美麗的湖邊風景，每到假日總是吸引許多車潮前往大溪，風光明媚，又能到老街吃美食，本期小編就帶大家走訪桃園大溪，看看有哪些好玩的景點吧！

看詳細全文連結：【大溪老街懶人包】桃園真的不無聊！大溪景點、美食一把罩

桃園景點全攻略：桃園歷史&自然景觀拍不完

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行

熱門景點

韭菜花田

韭菜花田。圖／IG, duddy10759

每到九月，有著「九月雪」美譽的韭菜花就會盛開，韭菜花田就成為不少IG打卡和攝影的熱點，而全台最大的韭菜花田就在桃園大溪！大溪一共有兩處可以賞九月雪，一個是位在大鶯路407號的「大溪韭菜花田」，又稱富豐有機休閒農場，大片的韭菜花雪景旁還有一棟黃色小屋，和白綠相間的花園、廣闊藍天和黃色小呼相互映照，景色別緻美麗；而另一處「中新里韭菜花田」位在大鶯路1320巷，花園非常大片，韭菜花齊放時盛況非常浪漫，情侶和親子也可以在一旁的愛心拱門拍照，白靄靄的韭菜花拍起照來超夢幻，就像置身人間雪國仙境～

小編小提醒：大家在觀賞九月雪美景的同時記得要遵守禮節，小心不要踩踏到花圃唷。

大溪韭菜花田

特點：背景有歐風黃色小屋，拍起來仙度提升

地址：桃園市大溪區大鶯路407號

交通：開車行駛到至中新里大鶯路1320巷轉入，往陳五常祠堂方向行駛約1-2公里後即可抵達；或搭乘公車5101、L710大鶯線，在中新站下車

費用：每人收$50清潔費

中新里韭菜花田

特點：直立彩球、愛心拱門、Love Logo

地址：桃園市大溪區大鶯路1320巷

交通：導航行至大鶯路1320巷口，沿指標抵達

費用：免費

大溪老街

大溪老街。圖／IG, shaohui_

來到大溪，最經典的就是逛大溪老街啦，這裡可說是大溪美食的集中地，說到大溪就想到豆干，其來有自，這裡的豆乾還真是超唰嘴的好吃，一口咬下可以嘗到滷汁和豆干的清香，老街裡還有各種辣度和原味的豆乾可以選擇，另外還有現烤蜜汁香腸、百年油飯、里長嬤碗粿等人氣銅板美食，也有超人氣伴手禮拿破崙派，吃飽後可以到下面要介紹的景觀大溪橋走走～

地址：桃園市大溪區和平路、中山路、中央路

營業時間：依照各店家營業時間

大溪橋

大溪橋。圖／IG, shaohui_

大溪橋是到桃園大溪一定要去的景點，也是去到大溪老街的必經之路。大溪橋以巴洛克風格著稱，周圍景色優美，白天和夜晚各有不同的浪漫氛圍，在橋上不時還有表演和手作品可以欣賞，是小情侶們的約會熱點！以往走完大溪橋後需要爬好幾層階梯，才能穿越中正公園到老街，現在蓋了一座透明景觀電梯，真的很便民，以後可以優雅逛老街啦～

地址：桃園市大溪區瑞安路一段273號

開放時間：24小時

舊百吉隧道

舊百吉隧道。圖／IG, sally6322sally

百吉隧道曾經是日治時期闢建成具有人行、防空及疏散功能的隧道，也是很重要的戰略據點，現在還可以看到日治時期架設的輕便鐵路以及代表當時代的「台車」，隧道內清涼寬敞，漫步其中，可以感受到舊時代獨有的的日式氛圍。

地址：桃園市大溪區北橫公路 過慈湖 約台七線5公里處

開放時間：24小時

百吉林蔭步道

百吉林蔭步道。圖／IG, shaohui_

穿過時光感十足的百吉隧道，映入眼簾的是全長2.8公里的「百吉林蔭步道」，由平坦寬敞的柏油路組成，高大的樹木成了天然的遮陽傘，即便推著嬰兒車或帶長輩散步也十分輕鬆。每逢四五月季節交替，這裡便會迎來最美時刻：白天，漫步在如雪般灑落的油桐花小徑；夜晚，則換成螢火蟲接力上演夢幻燈光秀，不想爬山爬到腿軟？這條柏油路步道絕對是懶人的福音，走完步道再去大溪老街品嘗道地美食吧～

地址：桃園市大溪區北橫公路 過慈湖 約台七線5公里處

開放時間：24小時

石門水庫

石門水庫。圖／IG, xinyi_0305

「石門水庫」是北部地區重要的水庫之一，橫跨了桃園新竹，這裡擁有超廣闊的自然視野與環湖自行車步道，讓這裡成為單車愛好者的天堂與馬拉松賽事的熱門基地，除了運動放鬆，這裡的季節美景更是一絕，一年四季輪番上演不同的賞花盛宴。運動完或走累了，不妨就在環湖公路上挑選一家視野極佳的景觀餐廳，一邊欣賞遼闊美景，一邊品嚐在地美食，享受最療癒的午後時光。

地址：桃園市大溪區復興里環湖路一段68號

開放時間：08:00~17:00（假日開放至18:00）

人氣美食

大溪賴祖傳豆花店

大溪賴祖傳豆花。圖／IG, vvfilm_vv

這家豆花店有一甲子的歷史，是讓許多老饕排隊等很久也甘願的桃園美食，這裡的配料和食材都不添加防腐劑，因此老闆都會叮嚀客人趕快吃完，而且建議大家來這裡盡量內用，因為內用的豆花不用封口，老闆會多加一些碎冰唷～份量大方又驚人，揪朋友一起吃都剛剛好啦！

地址：桃園市大溪區仁和路一段61號

營業時間：10:00-20:00

老阿伯現滷豆干

老阿伯現滷豆干。圖／IG, yen.share

來到大溪怎麼能不吃個豆干再離開呢？走進大溪老街，很難不被「老阿伯現滷豆干」的人潮吸引，這間排隊名店，門口布滿的新聞剪輯見證了它的超高人氣。為了體貼顧客，店家設計了「全套」與「招牌」兩種經典組合，讓點餐變得簡單直覺，而對於第一次來訪的朋友，小編首推「全套組合」。整盤滿載的滷豆干、豆皮與各式豆製品，最適合出遊時與三五好友分享，在滷汁香氣中，品嚐傳承多年的道地滋味！

地址：桃園市大溪區中正路37號

營業時間：09:00~18:00（假日營業至19:00）

隱花園景觀咖啡餐廳

隱花園景觀餐廳。圖／IG, x860216

位於大溪巷弄內的隱藏版「隱花園景觀咖啡餐廳」，位在鬧中取靜的地理位置，室內座位擁有大片的落地窗，呈現明亮通透的空間感；走出室外露台，近距離的觀賞大溪的田園風光，讓人瞬間沉浸在大自然的寧靜節奏中。最令人驚喜的是，店家的餐盤極具巧思，選用「台灣造型」的器皿來盛裝料理，不僅吸睛，更展現了店家的在地情懷。

地址：桃園市大溪區中央路41號

營業時間：11:00~20:00（週三公休）

水漾石門景觀餐廳

水漾石門景觀餐廳。圖／IG, yoyu0927

環湖公路上有多家景觀餐廳，今天小編介紹給你坐擁石門水庫開闊景致的「水漾石門景觀餐廳」。走進店內，石門水庫如詩如畫的山水風光盡收眼底，營造出與自然融合的用餐體驗。身為寵物友善空間，這裡非常適合帶毛小孩一同前來共度悠閒時光，店內餐點選擇豐富多樣，涵蓋精緻早午餐、義式料理、午茶鬆餅及咖啡甜點，無論哪個時間前來，都有美味與湖光山色相伴！

地址：桃園市大溪區環湖路二段100-1號

營業時間：09:30~18:00

桃園浪漫花海：大溪絕美偶像劇拍攝場景

桃園住宿推薦：桃園拉拉山欣賞日出住宿這裡看

桃園夜晚必訪：桃園約會必去夜景餐廳