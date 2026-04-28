神農街的晨光｜少了旅人喧囂，多了歲月紋理

不同於夜裡的喧囂熱鬧，晨起走一趟神農街（舊稱北勢街），多了幾分靜下來的沉澱，也正好能慢慢品味它一路走來的過往雲煙。

昔日這裡是五條港的重要樞紐，如今已成為遊客如織的打卡景點。

棟棟相連的老房子，從門牌、建材到窗花樣式，每一處細節都藏著深厚的人文典故，也是屬於在地耆老長久珍藏的回憶。

街道路面刻著詩句：「獨演海間漁莊蟹舍，番航買舶崇奉之」，讓人遙想清代乾隆年間此地商貿繁盛的景況，也映照出當時物阜民豐、信仰虔誠的生活樣貌。

晨曦的光影柔軟溫和，散步時張望那些時空留下的紋理，我像是嬰兒般被輕輕擁入這條老街的懷裡，帶著初見世界的目光，好奇地探索眼前的一切。

瞧窗花、看門板、望深巷，身處現代，卻也像是在凝望兩百五十年前留下的浮光疊影。

若再往深巷裡多走幾步，或許還能從街邊老人幾句尋常家常裡，聽見這條老街未曾說盡的過往。