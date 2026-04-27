2026-04-27 19:07 VVN 小安
彰化這間老宅咖啡廳甜點也太強了吧⊹肉桂捲 提拉米蘇 | 手沖咖啡 奶油冰滴
📍彰化｡⋆˚ Skinny Cafe 瘦子咖啡 ⋆⊹
隱身彰化巷弄的質感咖啡館，木質老屋配柔和燈光，很適合慢慢喝一杯、配甜點放空，或跟朋友小聚聊天。
咖啡順口又有巧思，冰塊用大冰球超有質感，點心分量也很誠意滿滿～
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ᰔ奶油冰滴 180
蠻特別的，奶油配著冰滴咖啡，多一種滑順的奶油香，但完全不膩，喝起來有層次!
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ᰔ拿鐵 120
牛奶比例剛好，奶香和咖啡香，順口不苦澀
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ᰔ北歐肉桂捲 110
肉桂香清香不嗆鼻，麵包體是越嚼越香的那種，我蠻喜歡的~
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ᰔ巧克力布朗尼 140
濕潤紮實，巧克力的香甜在嘴中留香
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ᰔ提拉米蘇 150
吸滿咖啡的手指餅乾鋪底！口感綿密隨即劃開，是不甜膩的高級感
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🍽️ Skinny Cafe 瘦子咖啡
📍 彰化縣彰化市光復路143巷4號
⌚11:00–18:30
📝 店內低消一杯飲品，假日客滿時限時 2 小時
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