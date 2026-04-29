再過幾天就是五一連假，不少人已經開始查行程、訂住宿，準備趁這個難得的連假好好出門走走。墾丁、清境、花東、九份，或是附近的步道與公園，只要有太陽、有風，就想往外跑。

出門前擦了防曬乳、換上夏裝，以為這樣就做好準備。但往往回到家，照鏡子才發現，脖子後側一條紅線，手臂和袖口交界處的膚色差了一截，有時還帶著輕微的刺痛感，這不只是膚色變化，也可能與日曬後的皮膚刺激有關。

很多人出門前會在臉部、頸前仔細塗抹防曬乳，卻常忽略耳後、後頸、手背、小腿，甚至整個上手臂。戶外活動時身體不斷移動、轉向，這些「視線以外」的部位，往往較容易受到紫外線照射。流汗是戶外活動的常態，防曬乳在出汗後的附著情形可能下降，一般建議每兩小時補擦一次，但實際上很少人在健行途中或海邊玩水時做到這一點。

帽子雖然能遮住臉，手臂、肩膀、膝蓋以下卻幾乎完全暴露在日光之下。台灣四月下旬至五月初，晴天時段紫外線指數常偏高，中午前後的強度更不容小覷，戶外待上兩三小時，皮膚所承受的日曬刺激可能高於一般預期。

戶外活動時，很多人一覺得熱，第一反應就是減少衣物。確實，穿著不透氣的衣物會加重悶熱感，讓人更快感到疲勞，這也是為什麼不少人寧願裸露手臂。但悶熱感和防護效果之間，其實有調整空間，關鍵在於衣物的材質與結構，而不只是穿或不穿的選擇。

近幾年有些人在長時間戶外活動時，會選擇以輕薄、快乾的涼感衣取代傳統短袖，透過織物本身的排熱與透氣設計，試著在涼爽與遮蔽之間找到平衡；健康管理師張恆恩也分享：長袖機能衣在實際使用上在實際使用情境中，較容易被持續執行，尤其對活動量大、容易流汗的人來說，減少需頻繁補擦的情境，有助於防護習慣的建立。

回到家發現皮膚泛紅，很多人的第一反應是擦蘆薈或保濕乳液，稍微冷卻一下就算了。但如果皮膚出現明顯刺痛、起小水泡，或是隔天仍然紅腫，這樣的情況建議多加留意。日曬後皮膚屏障可能暫時較為敏感，對外界刺激的抵抗力下降，過熱的水、含酒精的護膚品都可能加重不適。

這時適合用冷水輕敷降溫，保持患部清潔與保濕，避免再次日曬，並注意補充水分，作為日常調整與舒緩的一部分。症狀若持續或加重，建議就醫評估。

五一連假的戶外行程，除了行李、路線、天氣，防曬準備也值得提前納入規劃。把後頸、手背、前臂這些平時容易被忽略的部位納入考量，是一個不需要花太多力氣、卻能明顯減少假期後遺症的習慣。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：五一連假出遊前必看：防曬準備與紫外線防護重點整理