草莓控、巧克力控全淪陷！全家草莓起司球＋Krispy Kreme聯名甜甜圈甜翻春天 圖片來源：官方

春天就是要吃甜點！從便利商店到人氣甜甜圈品牌，最近甜點圈正式進入高甜模式。日本超過75年歷史的起司品牌 emina，帶來話題新品「草莓夾心起司球」，一口咬下就能吃到福岡甘王草莓果餡與100%奶油起司的雙層療癒口感；另一邊，Krispy Kreme也同步推出全新巧克力企劃，聯手Kinder健達、Hershey’s好時與meiji明治三大國際巧克力品牌，把義大利、美國、日本的經典風味通通包進甜甜圈裡。無論你是草莓派還是巧克力派，這波春季甜點清單都絕對值得立刻收藏。

甜點新品1.emina草莓夾心起司球：甘王草莓＋奶油起司，一口直接被圈粉

日本起司品牌 emina 推出的「草莓夾心起司球」，光是名字就已經很犯規。內餡選用福岡縣產甘王草莓果汁製成，酸甜平衡又保留真實果香，外層則使用100%奶油起司，Q彈柔軟中帶著細緻奶香，入口先感受到起司的綿密彈性，接著草莓果餡慢慢在嘴裡爆開，層次非常明顯。

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和一般草莓起司甜點不同，這款最大的亮點就是「分層設計」，不是把草莓和起司混在一起，而是讓兩種風味各自保有存在感，吃起來更有記憶點。這系列甚至還曾拿下日本食品產業新聞社主辦的「第55回食品產業技術功勞賞」，可見它在甜點設計上的實力。

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更重要的是，日本上市短短3週就熱銷突破10萬包，這次終於正式登台，4月29日起在全台全家便利商店就能買到，售價129元。小小一顆、一口剛剛好，下午嘴饞、上班偷閒、晚餐後想來點甜的時候都超適合。

甜點新品2.Krispy Kreme巧克力奇幻旅程：三國巧克力名牌直接集結

如果你是標準巧克力腦袋，那這波真的很難不淪陷。Krispy Kreme全新檔期「Passport to CHOCOMANIA 出發吧！巧克力奇幻旅程」，直接找來義大利 Kinder健達、美國 Hershey’s好時、日本 meiji明治三大巧克力品牌聯手，把甜甜圈變成一場環遊世界的甜點旅行。

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首先是「皮蒙特繽紛榛果」，靈感來自義大利皮蒙特的經典榛果風味，裡面包入滑順榛果巧克力奶油，再放上整塊 Kinder Bueno 健達繽紛樂白巧克力，最後撒上麥芽巧脆，完全就是高級版犒賞系甜點。

「紐約好時可可」則走經典不敗路線，以 Hershey’s 經典可可為主角，使用巧克力水滴與純可可粉製成巧克力餅乾碎，搭配白巧克力基底與黑巧克力線條裝飾，甜而不膩，屬於那種怎麼吃都不會膩的安全牌。

抹茶控則一定會直接鎖定「東京明治抹茶」，以 meiji 明治牛奶巧克力結合抹茶粉，帶出微苦回甘的成熟系甜感，再搭配白巧克力與抹茶巧克力方塊點綴，整體非常有日系午後甜點感。