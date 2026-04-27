台北萬豪「世界牛肋盛典」限時開跑 1680元爽吃Prime牛排快搶訂

今天是「世界牛肋排日」，台北萬豪酒店高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill推出「世界牛肋盛典」，主打2款期間限定牛排「韓味 BULGOGI 帶骨牛小排」、「賓州黑鑽紐約客」，售價1680元+10%。

期間限定「賓州黑鑽紐約客」奢華開吃。台北萬豪酒店提供

「世界牛肋排日」起源自美國，是全球牛排愛好者共享頂級牛肋排的年度節日。本次菜單由INGE'S Bar & Grill主廚徐正育操刀設計，擁有逾25年料理資歷，曾赴香港與義大利向米其林星級主廚交流，亦多次參與美國頂級牛排館客座，師承「美國牛排教父」Hans Aeschbacher，累積深厚的牛排料理功底。

世界牛肋盛典限定「韓味 BULGOGI帶骨牛小排」。台北萬豪酒店提供

INGE'S Bar & Grill配置雙烤爐設備，造價近400萬元、可同時進行炭烤與煙燻的Grillworks炭火烤爐，以及有「超級烤箱」之稱、最高溫可達攝氏1000度的Montague Grill。主廚徐正育分享牛排美味關鍵，在於外層酥脆與內裡多汁的平衡，需精準掌握火候，透過直火炭烤、靜置與反覆回烤3至4次，讓肉汁均勻分布、完整鎖住風味。

INGE'S Bar & Grill的「Grillworks炭火烤爐」。台北萬豪酒店提供

招牌「韓味 BULGOGI 帶骨牛小排」，精選美國Prime等級帶骨牛小排，以韓式醬油、辣椒醬、蘋果泥、蜂蜜等醃製12小時，再以直火炭烤逼出油脂，入口甜潤醬香與炭火風味完美結合；另款「賓州黑鑽紐約客」承襲1980年代美國北部醃製工藝，以巴薩米克醋、伍斯特醬、紅糖與蒜頭醃製8小時，經炭火直烤與2次抹醬高溫烘烤，外層深褐色、內裡粉嫩多汁，搭配特製香草青醬與酥炸洋蔥，好吃到讓人停不下來。