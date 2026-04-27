新北住宿推薦｜三峽大板根森林溫泉酒店，一泊二食溫泉＋森林系渡假開箱

在房內靜靜坐著，窗外是層層山林，搭配一壺熱茶，時間彷彿也慢了下來，感受專屬於山中的療癒時光。圖／小R拍攝

在台北生活久了，總會有那種想暫時離開的時候。不是遠行，也不是逃避，而是單純想找一個能讓自己慢下來的地方。位於三峽山區的大板根森林溫泉酒店，正好提供了這樣的空間。它不在城市裡，而是在被森林包圍的環境之中，讓人一走進去，就感受到與日常不同的節奏。

隱身於三峽山林之中的大板根森林溫泉酒店，結合自然景觀與特色造景，一走進園區就能感受到遠離城市的靜謐氛圍。圖／小R拍攝

這裡最大的特色，在於少見地結合了原始雨林與溫泉。當腳步踏進園區，空氣中帶著微微濕潤的氣息，四周被綠意環繞，耳邊是風與樹葉的聲音。那種安靜不是刻意營造，而是自然存在，讓人不自覺地放慢呼吸，也放下原本緊繃的狀態。

豪華雙人客房以溫潤木質調為主，搭配窗外山景與和室空間，營造出靜謐放鬆的住宿氛圍。圖／小R拍攝

這次入住的是豪華雙人客房的一泊二食專案，房內設有和室空間，整體寬敞舒適，適合在房內靜靜休息。週末房價約為新台幣15,000元。雖然假日較難預訂到附有私人溫泉池的房型，但園區內設有露天溫泉SPA，可以在森林環繞中泡湯。當身體浸在溫熱的泉水裡，眼前是層層山林，那種放鬆不只是身體上的，更像是讓心也慢慢沉澱。

晚餐提供麻辣燙自助選料，能依喜好自由搭配食材，增添用餐的趣味與溫度。圖／小R拍攝

外型宛如蘋果的流沙包，外觀吸睛，內餡香甜滑順，是晚餐中令人印象深刻的一道甜點。圖／小R拍攝

餐點部分，晚餐與早餐皆安排在太子西會館。晚餐的麻辣燙可以自行夾取食材燙煮，增加了用餐的趣味，也多了一點互動感，而蘋果流沙包則是讓人印象深刻的小亮點。

早餐提供多樣台式選擇，從蛋餅、煎蛋到各式配料，簡單卻讓人吃得滿足。圖／小R拍攝

自助吧選擇豐富，熱食、蔬菜與基本早餐品項齊全，適合不同口味與需求。圖／小R拍攝

早餐則以台式為主，蛋餅、蘿蔔糕等熟悉的味道，讓人感到安心，也很適合與家人一同享用。

夜晚的園區在燈光映照下多了幾分靜謐與趣味，恐龍造景在黑暗中更顯生動，營造出不同於白天的氛圍。圖／小R拍攝

園區內的設施也相當多元，像是會動的恐龍造景，以及更深處的猩猩裝置，會定時做出動作，為整個環境增添了趣味。對親子旅遊來說，這些設計讓孩子能夠盡情探索與玩樂，而大人也能在一旁輕鬆記錄這些時刻。

園區內設有茶業歷史文物館，透過展示空間與文物介紹三峽茶產業的發展脈絡，讓旅程多了一層文化深度。圖／小R拍攝

此外，園區內還設有茶葉歷史展示空間，介紹三峽的茶產業發展，讓這趟旅程除了放鬆，也多了一點文化的厚度。

沿著步道深入森林，溪流與綠意交織，讓人慢慢放下步伐，也重新感受自然的節奏。圖／小R拍攝

用餐過後，很適合到森林步道走走。園區規劃了一環、二環與三環三條路線，一環約需30分鐘，適合輕鬆散步；二環約90分鐘，能走進更深的森林；三環則約120分鐘，適合時間較充裕、想完整感受自然的人。不同的路線，對應不同的節奏，也讓每個人都能找到適合自己的方式去接近這片森林。

被群山與綠意環繞的園區步道，陽光灑落之間，讓人一步步走進更緩慢、放鬆的節奏。圖／小R拍攝

原本這趟旅程也期待能在螢火蟲季中看到夜晚閃爍的光點，但當天並沒有遇見螢火蟲。後來才知道，螢火蟲的出現與天氣、濕度與時間都有關，是一種需要一點運氣的相遇。雖然沒有如願，但夜晚的森林依然安靜而療癒，少了城市的燈光，反而更能感受到自然的存在，那份寧靜，也成為這趟旅程中另一種珍貴的記憶。

房內附設和室空間，搭配窗外山景與自然光線，營造出靜靜坐著也很舒服的放鬆氛圍。圖／小R拍攝

整體而言，大板根森林溫泉酒店或許不是走奢華路線，但它所提供的，是一種貼近自然、回到生活本質的放鬆方式。無論是想規劃新北住宿推薦行程、台北近郊旅遊，或只是想讓自己暫時離開忙碌，這裡都會是一個讓人願意慢慢停留的地方。