基隆伴手禮推薦｜杜拜開心果巧克力布朗尼」限量開箱｜母親節蛋糕推薦｜小島走走布朗尼

母親節快到了，還在猶豫要選哪一種母親節蛋糕嗎？！今年真的可以考慮換個不一樣的選擇，小島走走布朗尼推出母親節限量的「杜拜開心果巧克力布朗尼」，如果你是杜拜巧克力控，真的會很心動，層層堆疊的濃郁可可布朗尼，中間包裹著開心果脆脆內餡，上面再撒上微苦的可可粉，甜而不膩，是那種越吃越順口的大人系甜點，也很適合當作基隆伴手禮推薦，不管是帶回家跟家人分享，或是節日送禮都很有記憶點，如果你今年也想來點不一樣的母親節蛋糕，這顆真的蠻適合列入考慮喔！

小島走走布朗尼｜基隆伴手禮・基隆甜點

地址： 202基隆市中正區中正路539號B1

電話：0928 794 452

營業時間：週一～週五12:00–18:30 / 週六、日12:00–19:30 / 週四公休

小島走走官網請點我

母親節伴手禮推薦｜限量甜點更有儀式感

在挑選母親節禮物時，很多人會在蛋糕外觀、禮盒包裝之間猶豫，但其實「限量甜點」本身就多了一種特別的意義，這次推出的杜拜巧克力布朗尼，是母親節期間限定預購款，也很適合當作基隆伴手禮，雖然外型低調，但切開後的層次感非常驚喜喔！

杜拜開心果巧克力布朗尼

一顆8吋，剛剛好的大小與份量，很適合跟朋友、家人一起分食

層層堆疊的濃郁可可布朗尼，中間包裹著滿滿卡達伊夫酥絲＋現打100%開心果＋白巧克力的開心果脆脆，上面還有灑上微微苦的純可可粉

入口時會先感受到濃厚的巧克力香氣，咬下去會有滿滿開心果脆脆的口感，入喉後會有滿滿的可可香

原本以為甜度會很甜，沒想到甜度剛剛好，不用配茶也可以直接單吃，而且這是屬於，會默默一直吃的那種，非常耐吃

這也是為什麼它很適合列入母親節蛋糕、基隆伴手禮推薦清單，不論是送禮還是家庭分享都很適合

母親節限量預購中｜數量有限

如果你今年想送一個不一樣的母親節蛋糕，或正在找有質感的基隆伴手禮推薦甜點，可以提前預訂避免錯過喔！

一起看看影片吧！

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