2026-04-27 17:03 舌尖上的旅人 Eric Hsu
了了礁溪5月回歸！雲品推9888元起住宿 全包式吃好住滿
雲品國際接手宜蘭「了了礁溪」預計今年5月重新開幕，同步推出開幕優惠，1泊2食專案，平日每房每晚9888元起；主打沉浸式體驗的「1泊2盞3膳」全包式專案，週六限定販售，每房每晚16888元起。
館內Habitat餐廳新任行政主廚阿嶽，來自台東、榮獲「慢食三星」肯定，身為阿美族的他，將部落採集文化與蘭陽在地食材交織，讓「慢食」不只是概念，而是能被品嚐的風土語言。
特色「1泊2盞3膳」全包式設計，將下午茶、晚餐與翌日早午餐完整納入行程。入住後，旅人無需再思考下一餐，從時間到味覺，全面交由旅宿精準安排。
早餐Semi Buffet形式進化為早午餐，供應時段自上午8點至下午1點半。自助吧供應原生蔬菜、堅果與在地果乾，主餐融合地方名店與創意料理，從宜蘭的阿娘給的蒜味肉羹麵」、花蓮的公正包子，到煙燻鮭魚酪梨水波蛋酸種麵包、炸雞可頌滑蛋等美食 一應俱全。晚餐以Tasting Menu方式，從奶油麵包揭開序幕，冷前菜精選蕨菜、野莧菜為食材，融合白花椰菜與風乾番茄，展現原民採集文化；熱前菜以野薑花、南瓜與白蝸牛堆疊山林氣息。主餐選用阿美族風味烤雉雞，佐以小米酒香與當季水果，富有層次感。其中最吸睛的「檳榔葉鞘」盛裝的海鮮熱湯，搭配傳統熱石加熱工法，將東海岸的原始鮮味完整封存於碗中。
下午茶提供「2盞」體驗，首盞為阿里山咖啡葉茶，帶有東方美人茶般的蜜香與花韻；第2盞則為晚餐專屬Wine Pairing，精選3款酒體搭配料理，強化整體風味層次。
「了了礁溪」建築外觀由自然洋行操刀，以碳化孟宗竹包覆，打造如樹洞般的包覆感，內部則運用可調節濕氣的建材與台灣在地工藝，呼應永續理念。全館31間客房依地景分為森林、平原、大地等7種房型，構築出一座融合設計、風味與身心體驗的完整場域。
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