2026-04-27 16:50 Yvonne
春季甜點大戰開打「初韻」奶酪新登場，同品項第二件半價！
近年來甜點不再是節日限定，也不在專屬於浪漫的下午茶餐廳。連鎖手搖品牌「初韻 TrueWin」把原本要排隊預約的舒芙蕾帶入門市，成為許多上班族、學生與孩子的療癒小確幸。為了讓甜點控一次滿足，初韻於四月驚喜祭出「舒芙蕾買五送一」限時活動，九款特色口味一次排開，就是要讓消費者大口品嚐。
真實芋頭顆粒入餡！「紫芋生乳」新上市，舒芙蕾任選買五送一
初韻舒芙蕾家族再添生力軍，全新口味「紫芋生乳」正式登場！主打每一口都吃得到真實芋頭顆粒，厚實綿密的芋泥與乳香濃郁的生乳夾心交織，讓層次感再升級。為了讓粉絲能一次蒐集十款明星口味，即日起至4月30日，全台門市同步推出「舒芙蕾任選口味買五送一」優惠活動。無論是招牌法式生乳、清爽的青提生乳，還是結合肉鬆話題的「紫芋 雪鬆」，都能趁機會一網打盡。
「果漾奶酪」春天甜蜜上市！台北饒河、基隆廟口店限定開賣
除了招牌舒芙蕾，初韻更選定台北饒河店與基隆廟口店兩間據點，搶先推出極具誠意的「果漾奶酪」系列。包含選用鮮果入餡的「草莓果漾奶酪」、「青提果漾奶酪」（售價70元），以及人氣破表的「杜拜巧克力奶酪」（售價130元）。
為慶祝新品開賣，初韻即日起推出門市限定優惠：於上述兩間限定門市購買奶酪，可享「同品項第二件半價」。滑順細膩的奶酪基底搭配豐盛配料，讓大眾在忙碌的生活之餘，能更便利地體驗多變的甜點風味。
【初韻 TrueWin 新品活動資訊】
● 舒芙蕾優惠活動
- 活動日期： 即日起至 2026/04/30
- 活動內容： 全台門市舒芙蕾任選口味買五送一
- 新品亮點： 紫芋生乳（內含真實芋頭顆粒）
● 奶酪限定優惠
- 活動日期： 即日起每日限量優惠
- 限定門市： 台北饒河店、基隆廟口店
- 活動內容： 奶酪系列同品項第二件半價
- 販售品項： 草莓果漾奶酪$70 青提果漾奶酪$70 杜拜巧克力奶酪 $130
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