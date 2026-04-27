2026-04-27 16:33 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「水仙宮三兄弟魚湯店」國華街美食，Google擁有1,354則評論獲得4.7顆星好評，以老闆親自海釣鮮魚料理闖出名號。
位在國華三街上店外有放置冷藏冰箱很顯眼。
「水仙宮三兄弟」網路評價好才收入口袋名單中，今天就利用平日午餐時段前來用餐，來到現場發現，平日時段生意還是非常的好，廚房裡頭有3位年輕人忙碌中，難道是這就是老闆3兄弟嗎？（厲害），據說這裡漁獲都是老闆親自現釣的，觀察菜單，這裡像是海鮮熱炒的鮮魚湯店，小高就點鮮魚湯和肉燥飯來享用，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
熱鬧的國華街上有擺放冷凍冰箱，冰箱裡有放置各種新鮮魚貨供挑選，料理台上有媒體採訪合影照片供欣賞。
料理廚房裡有一位年輕人掌廚中。
料理廚房後面有設置室內用餐空間。
入口處一旁有擺放餐具和佐料供自取。
室內用餐空間冷氣開放環境很整潔，裡頭座位不多應該很容易客滿。
靠牆面採用木牌來標示菜單供客人參考。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，價目表與一般的鮮魚湯店相似，比較特殊這裡新鮮魚貨比較多。
小高就點龍膽石斑（清湯）（小）90元、肉燥飯20元、蔥蛋25元、香腸25元、油豆腐10元及魯丸10元等。
這盤是香腸25元。
這烤香腸有放置蒜頭末供搭配，這香腸很紮實不油膩好吃。
這盤是蔥蛋25元。
這蔥蛋份量足整體口感很好吃。
這碗是肉燥飯20元。
這碗肉燥飯肥肉居多開胃真好吃。
這碗是龍膽石斑（清湯）（小）90元。
這碗龍膽石斑清湯份量足定價合理。
這湯頭很清甜無魚腥味真好喝。
這魚肉切得比較薄很軟Ｑ真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「水仙宮三兄弟魚湯店」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：水仙宮三兄弟魚湯店
地址：700臺南市中西國華街三段123號
營業時間:06:00–14:00, 15:30–20:00（周一公休）
電話: 06-222-5651
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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