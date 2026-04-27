2026-04-27 15:35 After Thirty
台東親子景點：TOP10小孩最愛免費室內與農場景點大集合
台東親子景點，台東擁有慢活步調與絕美地景，是親子旅遊的首選勝地。本篇精選免費、室內與戶外多樣景點，從自然農場到互動博物館一網打盡，帶你輕鬆規劃一日遊，與孩子深度感受東台灣好山好水的無限魅力。
台東親子景點：
1. 台東原生應用植物園
- 憑藉初鹿獨特風土培育逾兩百種原生藥草，是台灣少見以藥草為主題的生態園區。
- 可在大草皮餵食羊群與鴕鳥，並登上空中步道遠眺山海，享受森林芬多精。
- 餐廳主打有機藥草「汆燙鍋」，以現採鮮蔬搭配十多種藥草熬煮湯頭，健康又美味。
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🗺️ Google 地圖：台東原生應用植物園
⏱： 08:30–17:30
2. 初鹿牧場
- 可近距離餵食親人乳牛與羊群，並設有刺激滑草區與森林遊戲場，是孩子的玩樂天堂。
- 必吃產地直銷的濃郁霜淇淋與鮮奶，還有鮮奶饅頭等熱門伴手禮，人氣極高建議早點選購。
- 推薦在 Klook 預訂享 9 折優惠，隨買即用，入園可直接加購餵食食材或預約騎馬體驗。
🗺️ Google 地圖：初鹿牧場
⏱： 08:00–17:00
3. 台東海濱公園
- 設有絕美觀景台與指標性建築「向陽樹」，是觀賞壯闊太平洋與迎接第一道曙光的首選聖地。
- 廣闊綠地適合野餐、放風箏與寵物奔跑，可沿著步道悠閒踏浪，享受愜意的戶外放電時光。
- 必拍與大海輝映的紅色大相框，完美框住蔚藍海景，是遊客來台東不可錯過的經典地標。
🗺️ Google 地圖：台東海濱公園
⏱： 24小时营业
4. 台東兒童故事館
- 結合戶外冒險與室內閱讀，無論晴雨都能帶孩子造訪，是功能完善的專屬兒童圖書館。
- 設有大型樹屋與溜滑梯，提供孩子盡情探索、放電的活動空間，滿足體能遊戲需求。
- 室內擁有大量適合兒童的繪本與故事書，營造優質閱讀環境，從小培養孩子的閱讀興趣。
🗺️ Google 地圖：台東兒童故事館
⏱： 11:00–19:00
5. 知本國家森林遊樂區
- 擁有四條不同難度的步道，無論是具挑戰性的陡坡或 45 分鐘可完成的平緩美景徑，皆能滿足各類需求。
- 漫步森林浴中可觀察獼猴、水鹿及烏頭翁等東部特有種，近距離感受熱帶森林的生物多樣性。
- 園內設有天然硫磺溫泉泡腳池，下山後可享受舒適水溫，是放鬆雙腳、舒緩疲勞的必訪景點。
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🗺️ Google 地圖：知本國家森林遊樂區
⏱： 07:30–17:00
6. 關山米國學校
- 透過互動導覽讓孩子了解白米生長過程，並能親手觸摸不同米質，深度認識食農教育。
- 擁有彩色屋與趣味 3D 壁畫，登上觀景台還能一覽遼闊的關山稻田景觀，好拍又吸睛。
- 設有小兔園與魚池供孩子體驗餵食，離開前還能選購在地優質的關山米作為特色伴手禮。
🗺️ Google 地圖：關山米國學校
⏱： 08:00–17:00
7. 生日蛋糕公園
- 設有亮眼的三層巨大生日蛋糕，按下按鈕即會播放音樂，是極具特色的互動打卡點。
- 包含大型海盜船滑梯、攀爬區及幼童滑梯，能分階段訓練肢體協調，讓各年齡層玩得盡興。
- 遊戲區地板全面鋪設防撞軟墊，提供高品質的安全防護，讓家長能放心看孩子探索放電。
🗺️ Google 地圖：武陵綠色隧道
⏱：24小时营业
8. 布農部落休閒農場
- 全台唯一原民主題農場，可欣賞震撼的八部合音，並透過皮雕與編織 DIY 帶回專屬紀念品。
- 設有射箭與投棒球等趣味動態活動，讓孩子在玩樂中體驗原鄉活力，動靜皆宜。
- 必吃小米粥、月桃飯與現烤豬肉等特色料理，一站式品味最純粹的部落風味餐。
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🗺️ Google 地圖：布農部落休閒農場
⏱： 08:00–17:00
9. 鹿野高台
- 每年 6 至 8 月登場，數十顆造型熱氣球與光雕無人機秀震撼視覺，是全台夏季最具指標性的朝聖盛事。
- 享受 5 至 7 分鐘的垂直升空飛行，俯瞰鹿野高台美景，熱門活動建議預約（兒童須滿 110 公分）。
- 悠閒坐在草坪欣賞熱氣球升空與現場歌手演出，在微風中享受愜意人生，是必做的夢幻清單。
🗺️ Google 地圖：鹿野高台
⏱： 24小时营业
10. 鹿野梅花鹿公園
- 隱藏版的台灣小奈良秘境，可近距離餵食、互動野生梅花鹿，並與園內多樣可愛裝置藝術合影。
- 比起國外小鹿更顯溫馴有禮，不會主動一擁而上，讓小朋友也能安心接觸，完全不怕被驚嚇。
- 除梅花鹿外，還有小鴨、天竺鼠等多種超萌小動物，結合寬廣空間，是大人小孩都能放鬆的生態景點。
🗺️ Google 地圖：鹿野梅花鹿公園
⏱： 09:00–16:30
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