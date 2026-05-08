2027春節提早，尾牙早鳥卡位戰提前半年開打！雲品國際已接單百場

北北桃地區的企業尾牙開賣時間提早，桃園皇家薇庭的尾牙銷售業務已正式開打雲品國際提供



【旅遊經 洪書瑱報導】

尾牙是公司為搞賞員工一年的辛苦與付出，與員工一起歡樂吃席的儀式感，但提醒「2027年農曆春節」會提前至2月5日除夕，導致年底尾牙旺季遭嚴重壓縮，市場意外爆發「提前卡位戰」！其中，雲品國際旗下君品Collection及各館別觀察就觀察到，今(2026)年企業行號下訂意願明顯提前，以往約在每年第三季（7-8月）才展開的詢價與訂位，今年自3月起便湧現詢價潮。截至目前已成功接獲逾100場尾牙訂單，展現出「未雨綢繆、提前卡位」的強勁剛需趨勢。









具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」尾牙接單表現最為亮眼，全館最高可容納600桌、單一廳房可納200桌，場地挑高10米，搭配全亞洲最大360度LED環場式螢幕，成為中大型企業首選。雲品國際提供







雲品國際旗下君品Collection及各館別觀察到，今年企業行號下訂意願明顯提前，以往約在每年第三季（7-8月）才展開的詢價與訂位，今年自3月起便湧現詢價潮，圖為台北君品酒店亮廳雲品國際提供。







雲品旗下具備精緻社交與高端場域特色的據點也接單頻傳，圖為台中蘭克斯特，以藝廊網美風格在中部宴會市場獨具一格。雲品國際提供







雲品國際總經理丁原偉表示，這波提早半年的尾牙早鳥潮，由台北指標性飯店君品酒店、維多麗亞酒店、茹曦酒店、頤品大飯店開始，迅速擴散至桃園、台中、台南等都會區。目前已下訂的客戶規模自25桌至180桌不等，產業別以獲利穩健的「科技業」與「精密工業」為訂席大宗，反映出高產值產業在穩定成長之際，欲透過高品質的年終盛會犒賞員工。







雲品進一步分析，尾牙已非單純聚餐，而是企業在人才競爭市場中「留才」與「品牌高度」的展現。今年許多企業尾牙預算不減反增，在預算上較往年提升5%至15%，以豐富的尾牙活動結合精緻餐點、震撼視聽聲光效果及眾所期待的抽獎環節，提升團隊向心力。其中具備大場地優勢的「頤品大飯店新莊」表現最為亮眼，全館最高可容納600桌、單一廳房可納200桌，場地挑高10米，搭配全亞洲最大360度LED環場式螢幕，成為中大型企業首選。







緊隨其後，雲品旗下具備精緻社交與高端場域特色的據點也接單頻傳，包括：台北君品酒店、茹曦酒店、維多麗亞酒店，以及桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特和台南亞果薈，都開始陸續接單。而雲品最新委託經營的台中「芳庭路壹號莊園」與「森邸」，憑藉獨特的美學場域，尚未開幕也已吸引大量中高端企業提前預約。雲品國際表示，旗下各據點針對早鳥訂單，提供完整一站式宴會解決方案，協助企業打造具備「品牌高度」與「幸福感」的尾牙饗宴。

面對2027年極早的農曆新年節奏，尾牙檔期已縮減至僅存數週，雲品國際建議尚未規劃的企業需儘速進場卡位。未來數月，雲品將持續透過據點差異化產品策略與高質感的君品團隊廚藝實力，為企業主與員工營造出最完美的謝年活動。





以上圖片：雲朗觀光集團

