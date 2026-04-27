五一連假台中加盟展登場，盲吃炸雞吸人氣，商機上看20億

迎接5月1日勞動節連續假期，台灣創業熱潮同步升溫。「2026台灣連鎖加盟創業大展－台中展」將於5月1日至5月4日在台中國際會展中心盛大登場。 本屆展覽集結超過110家品牌、近300個展位，橫跨餐飲、零售、設備與AI智能創業等多元領域，預估將帶動逾1,100家店舖設立、創造5,000個就業機會，整體商機上看20億元。 主辦單位表示，五一連假不只是出遊時機，更是思考轉職、創業與第二收入來源的關鍵時間點，邀請民眾把握假期親臨現場，掌握創業機會。

5月2日登場的「鮮乳活力跳繩賽」，由農業部指導、台灣連鎖加盟促進協會主辦。(圖/台灣連鎖加盟促進協會 提供)

本次台中加盟展除了完整呈現創業趨勢外，也規劃三大互動活動，打造兼具娛樂與體驗的展覽亮點，吸引年輕族群與親子家庭參與，讓創業展不再只是「看展」，更成為「玩展」。

其中，5月2日（六）登場的「鮮乳活力跳繩賽」，由農業部指導、台灣連鎖加盟促進協會主辦，結合親子運動與食農教育，推廣優質國產鮮乳，邀請小朋友透過跳繩挑戰，免費品嘗國產鮮乳周邊產品，現場更安排小乳牛見面會，提供近距離餵食體驗，並集結12家牧場進行鮮乳試飲。活動全程免費參加，同時設有競賽機制，專業組最高獎金達1萬元，預期將成為展期間最具話題的親子活動之一。

本次台中加盟展除了完整呈現創業趨勢外，也規劃三大互動活動。(圖/台灣連鎖加盟促進協會 提供)

5月1日（五）則推出「手搖飲盲喝大賽」，集結現場參展的知名手搖品牌，由參賽者透過味覺辨識品牌特色，挑戰「手搖飲之王」頭銜。主辦單位也特別設計趣味攻略，鼓勵參賽者提前走訪展場試喝，讓比賽與品牌體驗緊密結合，提升互動性與參與感。

5月3日（日）登場的「炸雞盲吃挑戰賽」，則鎖定年輕族群與美食愛好者，邀請各大知名炸雞品牌同場競技，讓參賽者透過味覺挑戰辨識品牌特色。活動強調「先逛展、再比賽」，透過實際品嚐與觀察，提高參賽者勝率，也成功將展覽參觀行為轉化為參與體驗。

5月1日推出「手搖飲盲喝大賽」，集結現場參展的知名手搖品牌，快來挑戰「手搖飲之王」頭銜。(圖/台灣連鎖加盟促進協會 提供)

在展覽內容方面，今年創業市場呈現「低門檻與智慧化並行」的發展趨勢。以雞排、手搖飲、咖啡與甜點為代表的高周轉餐飲模式，持續吸引初次創業者關注；同時，AI與智能設備快速導入，無人零售、智慧販賣機與自動化設備逐漸降低人力依賴，讓創業型態從傳統勞力密集，轉向以系統與數據驅動的新模式。

台灣連鎖加盟促進協會表示，隨著經濟環境變動與職涯型態轉變，創業已不再只是少數人的選擇，而是越來越多民眾用來重新配置收入與分散風險的重要工具。透過加盟展平台，民眾可以一次掌握不同產業與投資規模的創業機會，找到最適合自己的發展方向。五一連假期間適逢人潮高峰，預期將吸引大量民眾參觀。無論是有意創業、轉職，或規劃第二收入來源的民眾，都可透過本次展覽深入了解市場趨勢與品牌機會，為未來布局做好準備。