麥當勞鋼彈聯名開戰！限定公仔＋雙機體馬克杯登場，西門町還有1:10鋼彈立像 圖片來源：麥當勞

鋼彈迷真的要衝了！台灣麥當勞首度攜手經典動漫IP《機動戰士鋼彈》，推出大型夢幻聯名活動，從4月29日起至5月26日全台限定登場。不只人氣回歸的「辣味四盎司牛肉堡」系列同步回歸，還有台灣限定RX-78-2 Gundam公仔、雙機體馬克杯組，以及西門町限定鋼彈主題旗艦餐廳，直接讓粉絲從點餐開始就像走進鋼彈宇宙。

辣味四盎司牛肉堡強勢回歸

每次回歸都會掀起討論的「辣味四盎司牛肉堡」，這次再度和鋼彈聯名同步登場。厚實四盎司安格斯牛肉搭配經典肯瓊辣醬，以紅椒與洋蔥堆疊出紐奧良風味，入口先是濃郁牛香，接著帶出微辣尾韻，越吃越上癮。不論是單層版本還是雙層版本，都很適合重口味控直接開吃。4月29日上午10:30起正式開賣，販售至5月26日或售完為止。

圖片來源：麥當勞

「辣味四盎司牛肉堡」單點92元，經典套餐157元。

「辣味雙層四盎司牛肉堡」單點132元，經典套餐197元。

台灣限定RX-78-2鋼彈公仔必收

這次最大亮點之一，就是麥當勞獨家推出的RX-78-2 Gundam限定公仔。以最經典的RX-78-2鋼彈機體為原型，特別融入麥當勞品牌元素，打造出台灣限定特殊配色版本，共有兩款可選：

圖片來源：麥當勞

4月29日起，只要購買鋼彈聯名特餐，就能直接獲得公仔一隻，單層319元起、雙層359元起。若點任一超值全餐或分享盒，也可加價199元購入，每人每筆消費限購6個。

雙機體馬克杯組5/6加碼開賣

如果你是杯控，這波真的會失守。5月6日起，麥當勞再推出「鋼彈雙機體馬克杯組」，一次收齊地球聯邦與吉翁公國雙陣營。白色杯款以RX-78-2鋼彈為主題，黑色杯款則是高人氣的夏亞專用薩克，杯身正面採用機體面部設計，還加入立體浮雕細節，背面則呈現完整機體身體線條，視覺感非常強。

圖片來源：麥當勞

任一套餐可加價499元購入，單購價550元，每人每筆限購4組。

西門町鋼彈主題旗艦餐廳太猛 西門町鋼彈主題旗艦餐廳太猛

除了吃和買，這次還直接把鋼彈世界搬進餐廳。位於西門町的麥當勞昆明餐廳，從4月29日至5月26日限定變身鋼彈主題旗艦店「SIDE M」，最吸睛的就是現場展示的RX-78-2鋼彈1:10實體立像，超有臨場感。

圖片來源：麥當勞

從1樓到4樓完整打造沉浸式體驗：

1樓有鋼彈立像與聯邦軍主題視覺

2樓呈現吉翁公國入侵場景

3樓打造機體破牆震撼感

4樓則重現經典名場面「最後一擊」

連包裝都換上鋼彈限定版

這次聯名不只周邊，連外帶紙袋、冷飲杯、漢堡包裝紙、分享盒通通換上鋼彈限定設計。從拿到餐點的那一刻開始，整套沉浸感直接拉滿。對粉絲來說，就連外帶紙袋都會想留下來收藏。從漢堡、公仔、馬克杯，到主題旗艦餐廳與限定包裝，全套鋼彈宇宙正式出擊。4月29日起，準備好你的荷包，也準備好你的收藏櫃位置。