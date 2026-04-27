2026-04-27 13:21 After Thirty
台南親子景點：TOP10小孩必衝！一秒搞定台南一日遊
台南親子景點，台南不僅是魅力古都，近年更轉型為親子樂活天堂。本篇精選熱門、遊樂園、室內、戶外及免費等五大類台南親子景點。
除了特色博物館與觀光工廠，還有許多結合在地文化的公園。這些去處不僅能讓家庭在假日悠閒放鬆，更具備教育意義，讓大小朋友在玩樂中輕鬆汲取新知識。
台南親子景點：
1. 頑皮世界野生動物園
- 南台灣最大半開放式動物園，讓遊客穿梭於 300 多種動物間，享受無柵欄的親近互動。
- 唯一能見到水豚與科摩多龍的樂園，近距離觀賞羊駝、長頸鹿等呆萌動物，是人氣打卡勝地。
- 結合全新「動物知識小學堂」，讓孩子在放鬆玩樂中學習新知，達成寓教於樂的親子遊體驗。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：頑皮世界野生動物園
⏱： 09:00–17:00
2. 十鼓仁糖文創園區
- 日治建築變身藝術村，挑戰亞洲最高透明溜滑梯、飛天宅急便，或在 11 層樓高的「天堂路」俯瞰全景。
- 欣賞國際級夢糖劇場演出，並走進超人氣「魔法工廠」，感受宛如哈利波特電影般的魔幻場景。
- 結合藝術表演與刺激設施，特別推薦傍晚搭乘高空鞦韆，享受最浪漫的台南古都視角。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：十鼓仁糖文創園區
⏱： 10:00–17:20
3. 奇美博物館
- 壯麗的希臘神話風格建築，彷彿置身古典藝術殿堂，是台灣最具代表性的私人博物館。
- 橫跨藝術、兵器、動物與樂器展廳，更擁有全球第一的提琴蒐藏，視覺與感官雙重震撼。
- 線上預約可掃碼快速入場，搭配語音導覽深入探索，輕鬆體驗高質感的台南文化之旅。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：奇美博物馆
⏱：09:30–17:30
4. 左鎮化石園區
- 館藏豐富化石與人類演化紀錄，帶領孩子穿梭古今，滿足對史前生物的好奇心。
- 清水模建築極具質感，結合化石主題互動投影，讓考古知識變得生動有趣。
- 特色沙坑讓小朋友化身考古學家親手挖掘，搭配周邊精品，是完美的半天行程。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：左鎮化石園區
⏱： 09:00–17:00
5. 奇美食品幸福工廠
- 每人只需 $138 即可暢享燒賣、包子、水餃等美食，是台南 CP 值極高的超夯親子熱點。
- 提供食物原料知識與甜點手作體驗，線上預訂可自選項目並加碼送小禮物，建議及早預約。
- 豐富的親子遊戲空間，搭配琳瑯滿目的點心伴手禮，適合全家大小邊吃、邊玩、邊採買。
🗺️ Google 地圖：奇美食品幸福工廠
⏱： 09:00–17:00
6. 萬國通路創意觀光工廠
- 免門票的高 CP 值主題館，擁有室內精緻展覽、戶外園林與遊艇造景，是超好拍的室內避暑景點。
- 提供彩繪行李箱、存錢筒 DIY 及闖關活動，完成任務還能兌換霜淇淋，深受小朋友喜愛。
- 園區販售高品質行李箱與背包，適合親子在遊戲與美拍之餘，順道挑選耐用的旅遊裝備。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：萬國通路創意觀光工廠
⏱： 09:00–17:00
7. 奧斯丁夢想樂園
- 環境乾淨寬敞且每日限額入場，確保遊玩品質不擁擠，是夏季室內防曬、放電的絕佳去處。
- 內設沙坑、軌道小火車及電動車等多樣遊樂設施，並貼心配置家長休息區與用餐區。
- 搭配 Klook 親子優惠方案，含點心或門票折扣，讓家長省荷包、小孩玩到不想回家。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：奧斯丁夢想樂園
⏱： 09:00–17:00
8. 台南貨櫃公園
- 特色貨櫃造型結合學習課程與遊玩區，動靜態設施豐富，是台南超夯的親子放電指標。
- 提供滑草、攀岩、腳踏車與爬繩等冒險設施，讓家長與孩子共同體驗極限與體能挑戰。
- 平日採預約制，假日推薦線上購票享快速入場，搭配餐飲抵用券讓玩樂與美食一次滿足。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：台南貨櫃公園
⏱： 10:00–18:00
9. 國立臺灣歷史博物館
- 門票實惠且提供免費 VR 體驗，透過互動場景讓孩子深度認識台灣從古至今的發展故事。
- 分為時光之旅、互動體驗及戶外三大區，場次豐富且寓教於樂，是家長排隊首選的放電聖地。
- 館內搬進真實火車車廂，透過窗景投影重現昔日人文風貌，帶領大小朋友享受穿越時空的奇幻旅程。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：國立台灣歷史博物館
⏱： 09:00–17:00
10. 走馬瀨農場
- 結合露營、住宿、餐廳與遊樂區，佔地廣大建議開車入園，是台南郊區極具人氣的複合式親子勝地。
- 獨家異國特技秀與熱鬧營火晚會，打造強烈慶典氛圍，適合全家大小從早到晚沉浸在歡樂氣息中。
- 推薦線上購買含 7 項設施的歡樂門票，CP 值極高，建議儘早入場才能玩遍各項人氣設施。
KLOOK優惠 | KKDAY預訂 | TRIP.COM訂票
🗺️ Google 地圖：走馬瀨農場
⏱： 09:00–17:00
台南住宿/景點推薦：
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數