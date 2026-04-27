2026-04-27 13:09 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「生甜甜圈85度C民族研究所」新店報報!!!85度C旗下品牌，主打內餡飽滿Q彈的日式生甜甜圈。
位在民族路上大大黃色扛棒超顯眼。
剛分享過「85度C」旗下「麵包同話 Chatty Bakery」的文章，今天再分享這間新品牌「生甜甜圈85度C民族研究所」，近年來訴求「生」日式甜甜圈大行其道，連「85度C」也開啟專賣甜甜圈的門市，發跡於台中市「生甜甜圈85度C」插旗台南中西區，該品牌全台已經超過20間門市，嚴選日本奧本麵粉與湯種技術製作，來製作像雲朵般蓬鬆的甜甜圈，今天就利用平日時段前來購買，遠遠就看到黃色門面超顯眼，走入店裡有附設舒適的用餐空間，觀看菜單不只有生甜甜圈，還有賣蛋糕類、咖啡類及茶飲類等，小高就買3顆甜甜圈回家享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
三角窗店面外觀很簡約新穎真舒服，一旁有設置對外銷售服務櫃檯。
牆面有貼生甜甜口味和價位供客人參考，依這定價側略是屬於較偏親民一些。
店面三角窗處有設置大型冷藏冰箱，裡頭有多種蛋糕和甜點供顧客參考。
這是店家對外銷售服務櫃檯，整體的裝潢和設置與連鎖品牌相同。
服務櫃檯冷箱裡有各種口味甜甜圈供參考，小高覺得口味很多整體定價偏親民。
服務台上有貼各式菜單供顧客點餐參考，菜單大概有生甜甜圈，還有賣蛋糕類、咖啡類及茶飲類等。
這是店家室內開放式用餐空間，環境看起來很活潑簡約真舒服，座位數不多應該很容易客滿。
這購買3顆生甜甜圈就有專屬紙盒供拿取。
小高就購買原味甜甜圈60元、脆皮巧克力甜甜圈65元及開心果爆餡甜甜圈60元等。
這生甜甜圈整體口感很蓬鬆又Ｑ彈，搭配滿滿甜而不膩內餡超濃郁真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「生甜甜圈85度C民族研究所」用餐空間很簡約活潑真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：生甜甜圈85度C民族研究所
地址：700臺南市中西區民族路二段67號一樓
營業時間:07:00–22:30
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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