韓國陰城稟巴節，逗趣、熱鬧6月登場 「藝」起來感受療癒、分享與愛！(圖：韓國忠清北道提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國每年的節慶活動數量驚人，根據韓國文化體育觀光部的統計，全國各地每年舉辦的地區慶典就逾千個，因此韓國被稱為「節慶之國」，其中就有一個國人較少知的有趣慶典，是以傳統的乞討文化為背景，加上現代的環保再生藝術催化而擦出火花活動，相關活動已在韓國舉辦27屆了，那就是韓國忠清北道曾坪陰城郡一年一度的文化盛事——「陰城稟巴節」，往年都在5月最後一星期舉辦，今(2026)年因韓國有選舉活動，將延至6月10日至14日止，今年節慶以「快樂、愛、分享」為核心主題，不僅規模更勝以往，更將焦點鎖定在「再生藝術」的深度體驗，活動活潑有別其他慶典，除了將事物點石成金，甚至展現溫暖心靈的藝術力量。值得一提的是──為了向台灣推廣活動，今天相關單位特設立了台灣專區，甚至某個旅遊業者也取得「特定」專區！

陰城稟巴節活動是為紀念促成花村創立的已故「崔貴童」的博愛精神，他一生極其坎坷，原出身於沒落的兩班貴族家庭，後來因南北韓戰爭後，不僅傷身肢體，而不得不淪為乞丐，但他即使在這種極端困苦的情況下，他仍堅持在忠清北道陰城郡的金旺邑一帶，靠著乞討來的食物，去餵養那些連乞討能力都沒有、更為弱勢的病殘乞丐。1976年，他的善舉，被當時在當地服務的吳雄鎮神父看見且深受感動，於是決定籌建收容所，而崔貴童於1990年去世，生前也將自己多年來乞討存下的微薄積蓄全數捐出，這筆錢成了後來「花村」福利機構的第一塊基石。









韓國陰城稟巴節，逗趣、熱鬧6月登場 「藝」起來感受療癒、分享與愛！(圖：韓國忠清北道提供)







韓國陰城稟巴節，逗趣、熱鬧6月登場 「藝」起來感受療癒、分享與愛！(圖：韓國忠清北道提供)







韓國陰城稟巴節，逗趣、熱鬧6月登場 「藝」起來感受療癒、分享與愛！(圖：韓國忠清北道提供)







稟巴活動(攝影：洪書瑱)







稟巴活動(攝影：洪書瑱)







稟巴活動(攝影：洪書瑱)







稟巴活動，會將生活用品(剪刀)化為樂器(攝影：洪書瑱)







전국 품바 길놀이 퍼레이드(全國稟巴街頭巡遊表演)(圖：韓國忠清北道提供)







천인의 비빔밥 나누기(千人拌飯分享活動）(圖：韓國忠清北道提供)





陰城稟巴節以「愛與分享」為精神的慶典核心，已邁入第27年屆，並「連續八年入選文化觀光節慶」，每年都於「陰城邑雪城公園」及「花村」一帶舉行，活動中展現稟巴的諷刺與詼諧，是韓國具代表性的節慶之一，節慶除了延續這份大愛，同時也規劃了豐富的「分享」與「愛」系列活動，活動的重頭戲，除了稟巴遊行及節慶展演外，還有來自世界各地的遊行與象徵族群融合的「千人拌飯分享活動」，當地居民不僅親自製作，也邀請遊客共同製作並品嚐美食，一同感受分享帶來的純粹快樂。另在「花村」一帶，志工團隊將為流浪者提供熱騰騰的愛心餐食及醫療、法律諮詢等。

今年的陰城稟巴節於6月10日（三）— 6月14日（日）舉行，為期五天的慶典在雪城公園劃分為四大主題活動，邀大家一起解放壓力，引爆幽默能量，邀請世界各地全方位的文化體驗：

※.活動四大主題活動──







전국 품바 길놀이 퍼레이드(全國稟巴街頭巡遊表演)(圖：韓國忠清北道提供)







품바 가락 배우기 체험(體驗學習節奏)(圖：韓國忠清北道提供)







글로벌 품바 래퍼 경연대회（全球稟巴說唱大賽）(圖：韓國忠清北道提供)







活動時，會有在地甜品分享，在分享的過程中，會將剪刀變成樂器，跟著音樂節奏舞動(攝影：洪書瑱)







以稟巴為形象做的甜品，有不同口味(攝影：洪書瑱)

一、解放： 盛大的全國稟巴街頭巡遊表演，以及結合傳統與流行文化的「全球稟巴說唱大賽」，讓稟巴藝術與現代嘻哈（HIP-HOP）碰撞出新火花。









품바 하우스 짓기 대회(稟巴搭屋大賽)(圖：韓國忠清北道提供)

二、幽默： 歷屆稟巴王將重返舞台進行LIVE演出。此外，節慶現場還重現了傳統的「稟巴小屋」，並舉辦稟巴時尚設計大賽，展現獨特的庶民美學。

三、愛： 針對青少年舉辦舞蹈大賽，並有溫馨的「死物植物培育大賽」，透過療癒植物為身心障礙人士提供慰藉。

四、分享：創意十足的「愛的幸運輪盤」活動，遊客只需支付1,000韓元即可參與，所有收益將全數捐贈用於支持弱勢群體。









품바 분장체험(化妝經驗)(圖：韓國忠清北道提供)







품바 의상체험(服裝體驗)(圖：韓國忠清北道提供)







稟巴服裝體驗(攝影：洪書瑱)







품바공연（稟巴表演）(圖：韓國忠清北道提供)







판4판 난장판(二場三場，越鬧越歡)(圖：韓國忠清北道提供)







음성관광(陰城郡觀光景點) 품바재생예술체험촌(陰城郡稟巴再生藝術體驗區)(圖：韓國忠清北道提供)







陰城郡稟巴_再生藝術作品(攝影：洪書瑱)

今年節慶的一大亮點，莫過於與「陰城郡稟巴再生藝術體驗村（Pumba＆ Recreating Art Center）」的深度結合。體驗村自2018年開館以來，已成為支持藝術家創作與推廣環保美學的重要基地。在體驗村內，今年有13位駐村作家以多樣化的個性，帶領訪客參與各種「升級再造」課程，重點在於將被棄置的事物賦予新的價值，而且在非節慶之中，也能讓一般遊客隨著自己的度假時間，安排認識相關稟巴的文化與體驗！









稟巴亂打(攝影：洪書瑱)







음성관광(陰城郡觀光景點) 품바재생예술체험촌(陰城郡稟巴再生藝術體驗區) (圖：韓國忠清北道提供)







Diy(攝影：洪書瑱)





館內提供多款特色體驗──稟巴部份：歡樂的稟巴亂打、稟巴角色烘焙體驗、馬克杯、多肉植物馬克杯、拼圖、收納袋、時鐘彩繪體驗與稟巴服裝體驗等，另外還有綜合工藝、韓紙工藝、金屬工藝、藤編工藝、民畫、拼貼裝飾藝術與木燒工藝、韓國傳統鼓與民謠教室等。

來到陰城，除了參與狂熱的節慶，周邊美景亦不容錯過。緊鄰體驗村的「遠南水庫步道」與「遠南農村主題公園」是放鬆身心的絕佳去處。此外，遊客一定要造訪「稟巴麵條街」，品嚐道地的刀削麵、豆漿冷麵與辣味刀削麵，滿足當地地方美食的味蕾享受！

陰城稟巴節已不僅是一個韓國地方慶典，它更是一個全球性的療癒中心，透過藝術的再生與愛心的傳遞，感受這場「快樂、愛、分享」的奇蹟！而韓國忠清北道為邀請國人前往別開生面的稟巴慶典，特在「陰城稟巴節」活動期間，設有台灣專區，並針對可樂旅遊，也設有「可樂專區」！





※.活動資訊──





◎. 「陰城稟巴節」：

日期： 2026年6月10日（週三）— 6月14日（週日）



地點： 韓國忠清北道陰城郡雪城公園、花村、稟巴再生藝術體驗村



官方網站：www.pumbaart.com





◎.陰城郡稟巴再生藝術體驗村：



營運時間：星期二～星期日，活動日09:00～18:00



備註：每週一及法定節日，營運時間可能依體驗村營運情況有所變動





