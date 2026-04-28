新北大都會公園「白雪」伴花海 白花三葉草與繽紛花田共織夢幻美景

徜徉在「新北大都會公園」白花三葉草裡的甜蜜時光。 圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意正濃，新北河濱公園迎來最夢幻的純白時刻！「新北大都會公園」幸福水漾園區目前正被一片神祕的「春雪」覆蓋，這正是深受市民喜愛的「白花三葉草」全面盛開的季節。成千上萬的小巧白花交織成片，如同鋪展在綠地上的純白雪地毯，讓整個園區化身為春日童話世界，正是賞花踏青、拍照打卡的最佳時機。

▲來「新北大都會公園」與白花三葉草旁甜蜜合影。 圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）處長黃裕斌表示，白花三葉草細緻小巧的白色花朵交織成一片純淨柔和的景觀，與周圍廣闊的綠地相互映襯，營造出極具療癒感的白雪視覺效應。漫步其中，彷彿踩在輕柔的白雲之上，特別適合親子同遊或情侶悠閒散步，民眾在賞花之餘，也可以低下頭細心尋找那萬分之一機率的「四葉草」，為自己尋覓一份專屬的幸運與美好。

▲走進新北大都會花海的粉嫩花田裡。 圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

▲新北大都會橙黃花海與城市天際線。 圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。 圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

▲新北大都會花海－粉色百日草盛開中。 圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

「新北大都會公園」除了有白雪般的白花三葉草外，緊鄰一旁的「春日漫步夢幻花園」主題花海也正熱鬧綻放。約3公頃的花田內，包含花型飽滿的向日葵、繽紛的大波斯菊，以及亮眼的金盞花與萬壽菊，交織出色彩豐富的背景。

當走在白雪地毯般的草坪時，抬頭即可望見色彩繽紛的花海，色彩豐富的萬壽菊如金色織毯般耀眼，與翩翩起舞的蝴蝶、採蜜的蜂群共同譜出充滿生命力的自然樂章，讓人宛如置身春日童話世界。

目前白花三葉草與主題花海均已進入最佳觀賞期，無論是全家出遊、好友相約或個人靜心拍照，都能在這片純白與繽紛交織的景色中享受愜意時光。高灘處誠摯邀請市民朋友把握花期，走進河濱感受大自然的純淨魅力。

賞花之餘，也可順道前往鄰近的熊猴森樂園遊玩放電，或騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河河畔景色，規劃一趟結合自然美景與休閒運動的春日小旅行。另提醒賞花時請維持公德心，切勿觸碰或採摘花朵，共同珍惜這片美麗的河濱景緻。

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