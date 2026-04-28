Brand USA官方任命「全球旅業推廣大使」徵求計劃啟動 台、新、越、菲同步盛大展開

2026適逢歡慶美國250週年國慶。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】重視旅遊產業人才！向台灣旅行業招手！美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）隆重推出「全球推廣大使計劃」（Global Ambassador Program）預計於2026/07/04前，在全球任命250位推廣親善大使，其中台灣名額為5位，配合「America250」里程碑慶祝活動，共同促進赴美旅遊發展。

▲呼應美國建國250週年 Brand USA 全球廣徵250名推廣大使。 圖：美國國家旅遊局／提供

美國國家旅遊局全球推廣大使計劃

此次 Brand USA 盛大推出「全球推廣大使計劃」並首度於台灣、新加坡、越南及菲律賓鎖定旅遊同業，徵求親善推廣人才，作為國際推廣項目中重要的一環。

Brand USA 全球市場旅業產品發展部資深副總裁 Malcolm Smith 表示：「透過成功逐步發展中的『美國國家旅遊局全球推廣大使計劃』我們致力於號召一個高度專業且積極參與的顧問群，進一步提升各市場對美國的認識與關注，串聯全球旅遊業者、培育更多美國旅遊專才，深化業界互動合作，同步美國國慶250週年『America250』活動，持續推動赴美旅遊的穩健成長。」

▲官方單位「America250」啟動美國建國慶典活動。 圖：美國國家旅遊局／提供

計劃辦法

「美國國家旅遊局旅業推廣大使計劃」配合「America250」美國建國250週年的重要里程碑，目標於2026/07/04前任命250位旅遊業界大使。

此次徵選於2026/04/13正式開始，至05/22截止，誠摯邀請旅遊同業有志之士（需有台灣旅行同業名片以及旅行社異動證明），您可以透過「Global Ambassador Panel Application」美國國家旅遊局全球推廣大使專屬申請網址遞交申請https://ambassador-application-five.vercel.app/並以書面或影片形式提交申請，分享對美國旅遊的熱忱及其於旅遊產業中的專業貢獻。

強化高成長出境市場交流合作

今年美國旅遊太精彩！隨著旅遊需求升溫，台灣、新加坡、越南及菲律賓等地旅客對美國旅遊的興趣持續提升，加上此區域每週逾300班直飛美國航班所帶來的便利性，進一步帶動整體旅遊動能。

在此趨勢下，旅遊同業在影響旅客目的地選擇及出訪建議，持續扮演關鍵角色。隨著旅遊型態轉變，旅遊顧問在行程規劃與預訂決策中的重要性日益提升。此外，隨著跨州行程及赴美旅遊需求成長，Brand USA 將深化與旅遊業界的合作，培育美國旅遊專業人才，逐步成立美國旅遊專家群。

成功經驗邁向全球拓展動能

「全球同業推廣大使計劃」於2025年率先在澳洲與紐西蘭試行，集結了12位旅遊顧問組成首屆「美國國家旅遊局親善大使」團隊，成功奠定基礎。計劃本身以強化美國專業知識、促進業界交流與經驗傳承為核心，展現良好成效。計劃本身採取同業交流模式，透過旅遊顧問分享實務經驗，進一步促進資訊流通，打造更緊密且具專業深度的旅遊業界合作環境。

積極打造旅遊產業影響力平台

旨在打造一個匯聚優質旅遊顧問的交流平台，邀請對美國旅遊具高度關注，並致力於精進專業、分享經驗及旅遊同業共同參與。

以培訓與專業發展為核心，入選大使將可透過美國國家旅遊局及其各地旅遊局夥伴，獲得多元交流與進修機會，包括：

・參與當地市場旅業活動及同業交流

・與美國各地旅遊推廣單位、同業夥伴及業界人士建立交流機會

・提供培訓與專業發展機會，協助大使掌握區域市場最新動態及合作機會

・透過產業肯定與專業觀點分享，提升個人專業形象與影響力

本計劃亦提供推廣大使參與赴美考察行程的機會，透過實地走訪多元目的地，體驗更多豐富的旅遊產品。

◉ 更多美國旅行同業相關資源，請參考 VisitTheUSA.com/Travel-Trade。

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