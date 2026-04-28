樂齡結伴永續同行 六大觀光飯店攜手推「花蓮1+1．樂齡聯名假期」打造高齡友善旅遊新典範

2026-04-28 11:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
花蓮縣觀光旅館商業同業公會攜手六大觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，打造高齡友善旅遊典範。　圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供
花蓮縣觀光旅館商業同業公會攜手六大觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，打造高齡友善旅遊典範。　圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在觀光產業邁向體驗經濟與高齡化浪潮之際，「住宿」的定義正被重新改寫。花蓮縣觀光旅館商業同業公會04/24宣布，攜手六大指標性觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，宣示花蓮從「賣訂房」走向「賣體驗」、從「短暫停留」邁向「慢活旅居」。

本專案鎖定樂齡市場，結合永續旅遊與在地療癒資源，透過「1+1」設計延長停留時間，引導旅人放慢節奏，在山海之間展開更貼近生活本質的旅居體驗。「花蓮1+1．樂齡聯名假期」銷售期間2026/04/22-06/29，住宿期限至06/30止，邀請全台熟齡族群與三明治世代家庭，帶著家中的長輩來到花蓮，共同體驗這場結合自然綠意、細緻照顧與健康慢活的全新樂齡旅遊篇章。

▲「花蓮理想大地渡假飯店」推出「專屬 In-Room Check-in」服務，並提供免費「森光遊湖與森林漫步」，讓長者在湖光山色與綠意慢旅。　圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供
▲「花蓮理想大地渡假飯店」推出「專屬 In-Room Check-in」服務，並提供免費「森光遊湖與森林漫步」，讓長者在湖光山色與綠意慢旅。　圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長趙嘉綺表示，此「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」結合太魯閣晶英酒店、美侖大飯店、福容飯店花蓮、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店及瑞穗天合國際觀光酒店等，花蓮六大觀光飯店，不僅打破業界競爭藩籬，更將各飯店的「永續亮點」與「樂齡友善服務」串連成完整旅遊體驗，讓長輩在花蓮以最從容的步調，「安穩地住、放心地走、愉快地看」。

隨著生活歷練的增加，長者對旅遊的期待不再只是走馬看花，而是渴望獲得細緻的照顧、安心的飲食與深度的身心放鬆。春天是旅行花蓮的好時節，花蓮的大山、大海所孕育的自然美景與在地人文，正是樂齡族群滋養身心靈的絕佳所在。

趙嘉綺進一步指出，截至今年三月，花蓮已有11家旅宿通過 CU-GSTC 國際永續認證，認證數量位居全台各縣市之冠，充分展現花蓮旅宿業者在永續旅遊上積極向國際準則看齊的努力與決心。延續去年六家業者同業合作的成功經驗，今年「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」以「樂齡」與「永續」為雙主軸，專為60歲以上長者量身設計，入住條件為至少一位旅客年滿60歲。各飯店組合房價依搭配方式，平日從6,600元起至17,000元不等，每間飯店提供雙人入住，一泊一食或一泊二食。旅客可於各飯店官網自行訂房，選定入住組合後，於第一晚退房時取得第二晚住宿憑證，兩晚無需連住，彈性規劃旅遊行程。

為迎接樂齡旅客及同行親友，六大飯店各自發揮在地優勢，推出兼具樂齡照顧與永續精神的貼心服務。從低油低鹽、易咀嚼、採用在地食材的餐桌設計，到簡化等候流程的入住安排、溫和不強迫的活動節奏，再到帶領長輩走入森林、農田與海岸的自然體驗－讓長輩不只是「來花蓮玩一趟」，而是帶著身心在此好好休憩、深度學習，重新連結土地與自我。

▲「瑞穗天合國際觀光酒店」主打「樂齡慢活度假」，免費贈送60歲以上長者富源國家森林遊樂區門票，讓長輩在樹影與鳥鳴中放鬆壓力。　圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供
▲「瑞穗天合國際觀光酒店」主打「樂齡慢活度假」，免費贈送60歲以上長者富源國家森林遊樂區門票，讓長輩在樹影與鳥鳴中放鬆壓力。　圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供

以下為各飯店為樂齡旅客精心規劃的慢活遊程：

◎ 太魯閣晶英酒店／峽谷療癒與低碳慢活

主打「樂齡療癒、峽谷度假」，以舒緩節奏與在地風土為核心，推廣低食物里程的在地選品，提供長者可以睡到自然醒的「慢活早餐」（供應至中午12點），不必為趕行程犧牲休息。另規劃ESG手作課程、精油香氛探索、駐村瑜珈與療癒山泉體驗，搭配知名景點與步道散策，邀請長輩在峽谷山林間放慢呼吸，感受與自然共生的寧靜。

◎ 花蓮理想大地渡假飯店／樂齡專屬友善禮遇

深入體貼長者需求，推出「專屬 In-Room Check-in」服務，省去大廳久站排隊的疲憊，讓旅程一開始就為長輩多保留一分體力。另提供「睡眠呼吸引導卡」，協助長者在陌生環境中也能安心入眠。餐飲方面，特別設計低油低鹽、易咀嚼且營養均衡的「主廚推薦樂齡特點」；並提供免費「森光遊湖與森林漫步」，讓長者在湖光山色與綠意之間，享受溫柔步行的身心療癒。

◎ 花蓮福容大飯店／永續海洋與市區文化踏查

每房以地方名產迎賓，從味覺開始品味在地文化。行程安排輕鬆遊覽鄰近兩潭自行車道與太平洋海景，以步行與單車為主的節奏，陪伴長輩用最無負擔的方式親近自然。

◎ 瑞穗天合國際觀光酒店／森林療癒與食農體驗

主打「樂齡慢活度假」，免費贈送60歲以上長者富源國家森林遊樂區門票，鼓勵長輩沐浴於樹影與鳥鳴之中，讓壓力在大自然的節奏裡悄然卸下。結合「主廚花園」與「原民煮輕食」的食農體驗，讓長者透過認識作物、品嚐在地飲食，感受土地與原住民族文化的滋養。黃金湯泉水療帶來深度身體放鬆，「四季 Dress Code 派對」則為旅程增添輕鬆儀式感，讓長輩在安全舒適的氛圍中展現優雅風采。

◎ 遠雄悅來大飯店／生態探索與手沖咖啡

以永續旅遊為主軸，推出「自然療癒遊程」。由榮獲觀光金獎認證的專業團隊全程引領，白天進行「手沖咖啡體驗」，從認識咖啡的起源、產區、品種到手沖咖啡、手作咖啡凍體驗，在綠意環繞的空間感受從產地延伸至生活的療癒節奏，身心在香氣中慢慢放鬆。夜晚由專業解說員帶領進行「青蛙導覽」生態探索，在美麗夜景中，展開驚喜的夜間探險，聆聽多達12種蛙類交織而成的交響樂。特別安排入住熱帶森林設計風格的客房，讓旅客身心緩緩沉澱。

◎ 花蓮美侖大飯店／藝術自然與便捷接駁

為減少高齡旅客在交通轉乘上的舟車勞頓，美侖大飯店貼心提供車站至飯店的專人預約接駁服務，讓長輩安心選擇大眾運輸前來花蓮，把力氣留給真正想看的風景。飯店並安排長者深入「誌善園區」，在綠意環抱中體驗在地藝術與自然的對話－長輩無需刻意「懂藝術」，也能用自己的生命故事去感受每件作品背後的情感與時代記憶，在安靜而開闊的空間裡與自己好好相處。

考量多數訂房決策由40至50歲的三明治世代子女主導，本專案同時兼顧「陪伴長輩」與「讓全家一起好好休息」的需求。透過飯店間接駁安排與節奏溫和卻不單調的活動設計，子女不必再一手推著行程、一手照顧父母，可以放心將照顧細節交給專業團隊，一家人在花蓮共享真正放鬆的假期。

花蓮縣觀光旅館公會期盼，這次聯名專案不只是一場活動，而是讓「照顧身體、珍惜土地、連結家人」逐步成為台灣旅遊新日常的重要起點。

隨著年歲漸長，樂齡者更清楚自己想要的旅行：不是追逐景點、趕行程，而是在安心舒適的節奏裡，好好睡一晚、吃一頓對身體溫柔的餐、在山海之間慢慢走，感受自己仍與世界緊緊相連。

「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」正是從這樣的初衷出發，鼓勵樂齡旅客在花蓮多留幾晚，換一個角度，再看一次花蓮的山海風景。對長者而言，減少奔波、保留體力，才能真正享受各飯店精心設計的永續體驗；對環境而言，放慢腳步也是一種更溫柔的旅行方式－讓旅行同時照顧身體與心情，也對腳下這片土地多一份珍惜。

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#花蓮 #太魯閣晶英酒店

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

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3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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台北內行人步道｜猴崁古道、十三分圳步道，走過草山觀瀑吊橋的綠意時光

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！

縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇

  • 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
  • 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
  • 攝影日期：2026/4/17，21。

花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘

  • 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
  • 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
  • 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
  • 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29

賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。

  • 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
  • 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
  • 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。

看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳

二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。


引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！

這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！

  • 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
  • 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！

🔻源泉車站，火車到離站時刻表


一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#花海 #賞花 #高鐵 #阿里山 #彰化旅遊 #鐵道旅行

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