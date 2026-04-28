樂齡結伴永續同行 六大觀光飯店攜手推「花蓮1+1．樂齡聯名假期」打造高齡友善旅遊新典範

花蓮縣觀光旅館商業同業公會攜手六大觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，打造高齡友善旅遊典範。 圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在觀光產業邁向體驗經濟與高齡化浪潮之際，「住宿」的定義正被重新改寫。花蓮縣觀光旅館商業同業公會04/24宣布，攜手六大指標性觀光飯店推出「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」，宣示花蓮從「賣訂房」走向「賣體驗」、從「短暫停留」邁向「慢活旅居」。

本專案鎖定樂齡市場，結合永續旅遊與在地療癒資源，透過「1+1」設計延長停留時間，引導旅人放慢節奏，在山海之間展開更貼近生活本質的旅居體驗。「花蓮1+1．樂齡聯名假期」銷售期間2026/04/22-06/29，住宿期限至06/30止，邀請全台熟齡族群與三明治世代家庭，帶著家中的長輩來到花蓮，共同體驗這場結合自然綠意、細緻照顧與健康慢活的全新樂齡旅遊篇章。

▲「花蓮理想大地渡假飯店」推出「專屬 In-Room Check-in」服務，並提供免費「森光遊湖與森林漫步」，讓長者在湖光山色與綠意慢旅。 圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長趙嘉綺表示，此「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」結合太魯閣晶英酒店、美侖大飯店、福容飯店花蓮、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店及瑞穗天合國際觀光酒店等，花蓮六大觀光飯店，不僅打破業界競爭藩籬，更將各飯店的「永續亮點」與「樂齡友善服務」串連成完整旅遊體驗，讓長輩在花蓮以最從容的步調，「安穩地住、放心地走、愉快地看」。

隨著生活歷練的增加，長者對旅遊的期待不再只是走馬看花，而是渴望獲得細緻的照顧、安心的飲食與深度的身心放鬆。春天是旅行花蓮的好時節，花蓮的大山、大海所孕育的自然美景與在地人文，正是樂齡族群滋養身心靈的絕佳所在。

趙嘉綺進一步指出，截至今年三月，花蓮已有11家旅宿通過 CU-GSTC 國際永續認證，認證數量位居全台各縣市之冠，充分展現花蓮旅宿業者在永續旅遊上積極向國際準則看齊的努力與決心。延續去年六家業者同業合作的成功經驗，今年「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」以「樂齡」與「永續」為雙主軸，專為60歲以上長者量身設計，入住條件為至少一位旅客年滿60歲。各飯店組合房價依搭配方式，平日從6,600元起至17,000元不等，每間飯店提供雙人入住，一泊一食或一泊二食。旅客可於各飯店官網自行訂房，選定入住組合後，於第一晚退房時取得第二晚住宿憑證，兩晚無需連住，彈性規劃旅遊行程。

為迎接樂齡旅客及同行親友，六大飯店各自發揮在地優勢，推出兼具樂齡照顧與永續精神的貼心服務。從低油低鹽、易咀嚼、採用在地食材的餐桌設計，到簡化等候流程的入住安排、溫和不強迫的活動節奏，再到帶領長輩走入森林、農田與海岸的自然體驗－讓長輩不只是「來花蓮玩一趟」，而是帶著身心在此好好休憩、深度學習，重新連結土地與自我。

▲「瑞穗天合國際觀光酒店」主打「樂齡慢活度假」，免費贈送60歲以上長者富源國家森林遊樂區門票，讓長輩在樹影與鳥鳴中放鬆壓力。 圖：花蓮縣觀光旅館商業同業公會／提供

以下為各飯店為樂齡旅客精心規劃的慢活遊程：

◎ 太魯閣晶英酒店／峽谷療癒與低碳慢活

主打「樂齡療癒、峽谷度假」，以舒緩節奏與在地風土為核心，推廣低食物里程的在地選品，提供長者可以睡到自然醒的「慢活早餐」（供應至中午12點），不必為趕行程犧牲休息。另規劃ESG手作課程、精油香氛探索、駐村瑜珈與療癒山泉體驗，搭配知名景點與步道散策，邀請長輩在峽谷山林間放慢呼吸，感受與自然共生的寧靜。

◎ 花蓮理想大地渡假飯店／樂齡專屬友善禮遇

深入體貼長者需求，推出「專屬 In-Room Check-in」服務，省去大廳久站排隊的疲憊，讓旅程一開始就為長輩多保留一分體力。另提供「睡眠呼吸引導卡」，協助長者在陌生環境中也能安心入眠。餐飲方面，特別設計低油低鹽、易咀嚼且營養均衡的「主廚推薦樂齡特點」；並提供免費「森光遊湖與森林漫步」，讓長者在湖光山色與綠意之間，享受溫柔步行的身心療癒。

◎ 花蓮福容大飯店／永續海洋與市區文化踏查

每房以地方名產迎賓，從味覺開始品味在地文化。行程安排輕鬆遊覽鄰近兩潭自行車道與太平洋海景，以步行與單車為主的節奏，陪伴長輩用最無負擔的方式親近自然。

◎ 瑞穗天合國際觀光酒店／森林療癒與食農體驗

主打「樂齡慢活度假」，免費贈送60歲以上長者富源國家森林遊樂區門票，鼓勵長輩沐浴於樹影與鳥鳴之中，讓壓力在大自然的節奏裡悄然卸下。結合「主廚花園」與「原民煮輕食」的食農體驗，讓長者透過認識作物、品嚐在地飲食，感受土地與原住民族文化的滋養。黃金湯泉水療帶來深度身體放鬆，「四季 Dress Code 派對」則為旅程增添輕鬆儀式感，讓長輩在安全舒適的氛圍中展現優雅風采。

◎ 遠雄悅來大飯店／生態探索與手沖咖啡

以永續旅遊為主軸，推出「自然療癒遊程」。由榮獲觀光金獎認證的專業團隊全程引領，白天進行「手沖咖啡體驗」，從認識咖啡的起源、產區、品種到手沖咖啡、手作咖啡凍體驗，在綠意環繞的空間感受從產地延伸至生活的療癒節奏，身心在香氣中慢慢放鬆。夜晚由專業解說員帶領進行「青蛙導覽」生態探索，在美麗夜景中，展開驚喜的夜間探險，聆聽多達12種蛙類交織而成的交響樂。特別安排入住熱帶森林設計風格的客房，讓旅客身心緩緩沉澱。

◎ 花蓮美侖大飯店／藝術自然與便捷接駁

為減少高齡旅客在交通轉乘上的舟車勞頓，美侖大飯店貼心提供車站至飯店的專人預約接駁服務，讓長輩安心選擇大眾運輸前來花蓮，把力氣留給真正想看的風景。飯店並安排長者深入「誌善園區」，在綠意環抱中體驗在地藝術與自然的對話－長輩無需刻意「懂藝術」，也能用自己的生命故事去感受每件作品背後的情感與時代記憶，在安靜而開闊的空間裡與自己好好相處。

考量多數訂房決策由40至50歲的三明治世代子女主導，本專案同時兼顧「陪伴長輩」與「讓全家一起好好休息」的需求。透過飯店間接駁安排與節奏溫和卻不單調的活動設計，子女不必再一手推著行程、一手照顧父母，可以放心將照顧細節交給專業團隊，一家人在花蓮共享真正放鬆的假期。

花蓮縣觀光旅館公會期盼，這次聯名專案不只是一場活動，而是讓「照顧身體、珍惜土地、連結家人」逐步成為台灣旅遊新日常的重要起點。

隨著年歲漸長，樂齡者更清楚自己想要的旅行：不是追逐景點、趕行程，而是在安心舒適的節奏裡，好好睡一晚、吃一頓對身體溫柔的餐、在山海之間慢慢走，感受自己仍與世界緊緊相連。

「2026年花蓮1+1．樂齡聯名假期」正是從這樣的初衷出發，鼓勵樂齡旅客在花蓮多留幾晚，換一個角度，再看一次花蓮的山海風景。對長者而言，減少奔波、保留體力，才能真正享受各飯店精心設計的永續體驗；對環境而言，放慢腳步也是一種更溫柔的旅行方式－讓旅行同時照顧身體與心情，也對腳下這片土地多一份珍惜。

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