宜蘭親子景點：TOP10小孩最愛的農場 DIY、室內景點

宜蘭親子景點，宜蘭親子旅遊去哪玩？本篇精選宜蘭親子一日遊、室內外景點、公園及免費好去處，並依屬性分類，助你輕鬆規劃最適合孩子的行程，大人小孩都能在宜蘭玩得盡興！

宜蘭是座擁有豐富資源的世外桃源，一次集齊田園、山林、海灘與溫泉美景。這裡人文底蘊深厚，近年更有許多具備「全台唯一」特色的觀光工廠與古蹟空間，讓親子旅客能寓教於樂、盡情探索。

三面環山的蘭陽平原孕育出三星蔥、金棗等鮮美食材，廣闊的土地更讓特色農場林立。旅客能在此與水豚、梅花鹿等明星動物親密互動，深度體驗各農場的專屬設施與美食！

宜蘭親子景點：

鮮黃鐵皮屋與巨型卡車造景，美式荒野感十足，更可進入駕駛座體驗拍照。

近距離餵食狐獴、象龜、笑笑羊，搭配巨型仙人掌，宛如置身異國沙漠。

結合多種網美造景與兒童遊戲區（球池、溜滑梯），好拍好玩一次滿足。

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🗺️ Google 地圖：回巢 Homing 荒野沙漠農場園區

⏱： 09:00–17:00

由傳統羊乳經營轉型，秉持純淨理念，讓旅客在天然純樸的環境中感受鄉村生活。

採自助式管理，遊客可自行投幣取用飼料，近距離餵食小羊、小豬與天竺鼠等可愛動物。

特色「奶瓶餵奶」體驗深受孩子喜愛，另有擠羊奶與手作課程，是兼具教育與樂趣的親子好去處。

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🗺️ Google 地圖：宜農牧場

⏱： 09:30–17:30

六千坪園區以「漂浮城堡」與生命之樹為核心，打造如童話般的絕美網美拍照勝地。

結合保養品牌特色，提供專業肌膚檢測與產品試用，讓大朋友也能享受互動科技樂趣。

提供永生花、精油等精緻 DIY 課程，並能選購多元保養產品，是全齡同樂的休閒莊園。

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🗺️ Google 地圖：赫蒂法莊園

⏱：09:00–18:00

廢棄鐵路宿舍轉型為全台首座幾米主題空間，完美融合日式歷史建築與療癒系藝術。

實體還原《向左走．向右走》及《星空》等經典角色與等車場景，讓旅客走進奇幻繪本世界。

結合星空列車「丟丟噹森林」與「幸福轉運站」，構成步行即可達的療癒系親子旅遊帶。

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🗺️ Google 地圖：宜蘭幾米公園

⏱：24小时营业

建築外觀由三支巨大蠟筆組成，從傳統外銷工廠轉型為超吸睛的童趣彩繪樂園。

一票玩到底，涵蓋風車組裝、彩色筆與造型蠟筆製作，以及創意人體彩繪等多樣 DIY 活動。

設有專屬星光大道並提供各式俏皮服裝，讓全家人免費換裝大秀魅力，記錄可愛親子時光。

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🗺️ Google 地圖：蜡藝蠟筆城堡

⏱：09:30–17:00

預約制控管人數，讓旅客在寬闊草地與梅花鹿自然接觸，體驗療癒的高品質餵食。

落羽松與楓樹環繞，搭配可愛文青的細節佈置，是深受年輕人喜愛的打卡拍照聖地。

結合質感咖啡廳與風格市集，推出多款具設計感的鹿角主題飾品與實用文創小物。

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🗺️ Google 地圖：斑比山丘

⏱：10:00–17:00

採活動單項付費制，提供魚塭導覽、沙坑及峇里島風休憩區，可彈性安排半日或一日遊行程。

規劃完善的超大釣魚池，連孩童也能輕鬆享受大魚上鉤的快感，適合全家大小共同體驗垂釣樂趣。

換上青蛙裝親自下水挑戰撈蝦，成功收穫後可交由專人代烤，立即品嚐最新鮮天然的現烤美味。

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🗺️ Google 地圖：輕親魚朵生態體驗

⏱：10:00–18:00

傳承三代的海洋職人精神，將傳統魚寮升級為具現代認證的觀光場域。

提供川燙海鮮、小魚飯糰及壓小卷餅乾等多樣活動，邊玩邊學水產知識。

整合導覽體驗、現煮海產大餐與伴手禮選購，打造全方位的海港文化休閒點。

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🗺️ Google 地圖：溪和水產觀光工廠

⏱：09:00–16:30

五公頃純綠意生態園區，環境安靜自然，是遠離喧囂、適合漫步的「呼吸系」景點。

設有彩色幫浦噴水區與魚咬腳體驗池，提供清涼消暑且舒壓的互動樂趣。

涵蓋生態瓶 DIY 與膠筏體驗，搭配繽紛小雨傘造景，打造好玩又好拍的生態之旅。

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🗺️ Google 地圖：勝洋水草休閒農場

⏱：09:30–17:00

全台唯一鑽石級綠建築觀光工廠，將海洋文化與食安教育完美融合。

結合 AR 科技與感官互動設施，讓旅客透過趣味遊戲深入認識海洋生態。

親手製作披薩、水信玄餅等精緻點心，體驗從產地到餐桌的 DIY 樂趣。

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🗺️ Google 地圖：安永心食館

⏱：09:00–17:00



