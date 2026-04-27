北美館4月免費看展！《超現實主義：對話中的世界》6大看點，走進夢境與潛意識交錯的奇幻宇宙

北美館4月免費看展！《超現實主義：對話中的世界》6大看點，馬格利特、達利真跡太震撼。圖片來源：臺北市立美術館提供

1924年，安德烈・布勒東在巴黎發表《超現實主義宣言》，正式開啟這場影響全球百年的藝術革命。超現實主義從夢境、潛意識與慾望出發，挑戰既有的理性思維與現實秩序，也深深影響了後世藝術、電影與當代文化。

「超現實主義：對話中的世界」展覽主視覺。圖片來源：臺北市立美術館提供

今年春天，臺北市立美術館推出大型國際特展《超現實主義：對話中的世界》，集結近60位國際重要藝術家與影像創作者、超過120件作品，橫跨繪畫、雕塑、攝影、電影與沉浸式互動體驗，帶領觀眾重新走進超現實主義誕生百年的思想現場。這篇女子漾整理6大必看亮點，一次看懂這場今年絕不能錯過的藝術大展。

亮點1.超現實主義誕生100年！跨世代經典作品一次看

1924年，《超現實主義宣言》正式發表，象徵這場顛覆藝術史的重要運動誕生，藝術家們經歷第一次世界大戰的創傷後，開始質疑既有秩序與理性邏輯，轉而從夢境、潛意識、慾望與精神分析中尋找新的創作出口。這次展覽最大的亮點，就是把1920年代原初時期的重要作品，與後世及當代藝術家的創作並置展出，讓觀眾清楚看見：超現實主義從來不是過去式，而是一種持續影響當代文化的觀看方式。

伊夫．唐吉，《超現實主義構圖》，1939，油彩、畫布，46 × 60 公分。© VG Bild-Kunst, Bonn 2026.

莎拉．盧卡斯，《女孩》，2019，緊身衣、鐵絲、黑色鞋子、灰色壓克力顏料、木材、人造皮椅，103 x 49 x 53 公分。© Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ, London.

亮點2.四大展區深入夢境世界，從潛意識一路走到荒誕遊戲

《超現實主義：對話中的世界》以四大子題單元展開，包括「集體夢境」、「幻化無際」、「慾望之體」、「荒誕玩趣」，讓觀眾循序走進超現實主義的核心宇宙。

「超現實主義：對話中的世界」集體夢境展區，圖像由臺北市立美術館提供。Installation Views of Surrealism Worlds in Dialogue_ The Collective Dream © Taipei Fine Arts Museum..jpg.jpg

「超現實主義：對話中的世界」幻化無際展區，圖像由臺北市立美術館提供。Installation Views of Surrealism Worlds in Dialogue_ The Boundless Metamorphosis © Taipei Fine Arts Museum..jpg.jpg

「集體夢境」聚焦夢與潛意識，探討佛洛伊德理論如何影響藝術家；「幻化無際」則從蛻變與身分流動切入，挑戰傳統性別與自我認同；「慾望之體」重新審視身體、凝視與欲望之間的關係；而「荒誕玩趣」則用實驗技法與偶然性創作，讓藝術回到最自由的狀態，每一區都像走進不同層次的夢境，越看越著迷且會打破原有想法。

「超現實主義：對話中的世界」慾望之體展區，圖像由臺北市立美術館提供。Installation Views of Surrealism Worlds in Dialogue_ The Desired Object © Taipei Fine Arts Museum..jpg.jpg

「超現實主義：對話中的世界」荒誕玩趣展區，圖像由臺北市立美術館提供。Installation Views of Surrealism Worlds in Dialogue_ The Playfully Irrational © Taipei Fine Arts Museum..jpg.jpg

亮點3.馬格利特、曼雷、克勞德・卡恩經典真跡登場！

若你是原本就在關注超現實藝術的人，這次絕對會看到心跳加速！展覽中可見雷內・馬格利特以荒謬構圖顛覆日常邏輯的經典作品，也能看到曼・雷最具代表性的攝影創作《安格爾的小提琴》，那張將女性背部化為小提琴的傳奇影像，至今仍是藝術史上的經典符號。此外，女同志攝影師克勞德・卡恩的自拍像作品，也將性別流動與身分認同推向更前衛的討論，讓觀眾重新思考「我是誰」。

雷內．馬格利特，《9月16日》，約1957，不透明水彩、紙，33 × 27 公分。© VG Bild-Kunst, Bonn 2026.

曼．雷，《安格爾的小提琴》，1934，授權藝術微噴，31.5 × 23 公分。© Man Ray 2015 TRUST / VG Bild-Kunst, Bonn 2026.

克勞德．卡恩，《自拍像（鏡像，格紋外套）》，1928，授權藝術微噴，21.5 × 16.5 公分。© Courtesy of the Jersey Heritage Collections.

亮點4.不只看畫！AR沉浸體驗＋互動雕塑超有參與感

《超現實主義：對話中的世界》不只有豐富的畫作與雕塑可以欣賞，還加入了不少沉浸式互動體驗，讓觀眾不只是看展，更能真正走進藝術裡。像是藝術家蘿倫・莫法特的擴增實境作品，透過不同女性分享內心世界，再運用遊戲引擎打造出集體夢境空間，讓人彷彿走進他人的潛意識之中，感受夢境與現實交錯的奇幻感。

歐文．沃姆，《一分鐘雕塑：記住利希滕貝格的貓洞》，1999，複合媒材，150 x 100 公分。© Erwin Wurm / VG Bild-Kunst, Bonn 2026.

沃爾夫岡．帕倫，《女人的時辰，大地浸潤》，1938，蠟燭煙燻、雙層卡紙，30.2 x 39.8 公分。© Succession Wolfgang Paalen and Eva Sulzer, Courtesy of The Paalen Collection and Estate.

另外，歐文・沃姆的《一分鐘雕塑》系列，也邀請觀眾親自參與，透過身體與日常物件互動，把自己變成作品的一部分。這種參與感十足的展覽方式，也讓藝術不再只是靜靜被欣賞，而是真正能親身感受與投入。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

亮點5.「精緻屍體」必體驗！人人都能成為超現實藝術家

展覽中特別規劃了「精緻屍體」繪畫體驗區，這也是超現實主義中相當經典的集體創作方式。玩法很簡單有趣，每個人輪流在紙上畫一部分，接著把畫面摺起來交給下一位繼續創作，直到最後完整展開時，常常會出現讓人意想不到、甚至有點荒謬卻又充滿驚喜的作品。結合隨機性與想像力的創作過程，正是超現實主義最吸引人的地方，不需要很會畫畫，也能輕鬆參與，大人小孩都能玩得很投入，邊創作邊感受藝術最自由的樣子。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

「精緻屍體」互動區示意。圖片來源：臺北市立美術館提供

伊夫．唐吉、安德烈．馬森等人，《精緻屍體》，1925，彩色鉛筆、紙本，28 × 21.6 公分。© VG Bild-Kunst, Bonn, 2026, Courtesy Galerie 1900-2000 and Galerie Natalie Seroussi.

亮點6. 超現實主義電影片段同步放映，經典影迷別錯過

除了繪畫、雕塑與攝影作品，展覽中也特別精選了三部最具代表性的超現實主義電影片段，包括貝殼與牧師、安達魯之犬以及黃金時代。這些作品透過跳躍式剪接、拼貼手法與如夢境般不按邏輯發展的敘事方式，打破觀眾對電影的既定想像，也讓超現實主義不只停留在畫布上，更延伸到影像世界之中。

「超現實主義：對話中的世界」超現實主義電影，圖像由臺北市立美術館提供。Installation Views of Surrealism Worlds in Dialogue_The Surrealist Film © Taipei Fine Arts Museum..jpg

後來像大衛・林區、吉勒摩・戴托羅等導演的作品中，也都能看到這種超現實風格的影子。那些讓人一邊看不懂、一邊又忍不住一直想看的電影，往往都和超現實主義有著很深的連結。

大衛．林區，《橡皮頭》，1977，電影劇照。圖片來源：mk2 Films提供。© 1977 David Lynch - All Rights Reserved.

葛雷摩．戴．托羅，《羊男的迷宮》，2006，電影劇照。圖片來源：Guillermo del Toro & Estudio Picasso & Tequila Gang提供。© Estudio Picasso & Tequila Gang.

《超現實主義：對話中的世界》展覽資訊

《超現實主義：對話中的世界》 展期：2026.04.25(六)-2026.08.30(日)

地點：臺北市立美術館 地下樓D、E、F展覽室