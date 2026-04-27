點心要變通，心也要圓潤：一堂抹茶草莓大福教我的事

草莓大福 人際關係 月亮貓

上了一堂充滿哲理的烘焙課，主題是「抹茶草莓大福」。

課堂上用的食材是日本熊本的草莓，不僅外觀碩大甜美，價格也當相當的昂貴，換算下來大約一顆草莓超過台幣80元。

在揉捏糯米皮的指尖跳動中，我聽著老師分享關於「口感」的祕密。

老師說，日本的大福皮偏軟，但臺灣人偏好更有嚼勁的麻糬口感。

因此，製作點心時，我們學會了根據當地的飲食習慣調整食材，想吃軟一點就多加點水，想吃硬一點水就放少一些。

這份「變通」，就是對食材最好安排。

有趣的是，老師並非特別鍾愛抹茶，所以我們部分食材改用了臺灣靈魂食材「鼠麴草粉」。那抹綠，不再是異國風味，而是草仔粿裡最親切的記憶。

這讓我想到，每個人喜好的味道不同，在食材上做變化，其實就是一種「體貼」。

老師開玩笑說：「如果參加比賽，一定要先知道評審是誰。」

這不只適用於廚藝，在球場上也是如此。每一位主審都有不同的「好球帶」，想要拿分，就得先讀懂對方的喜好。

其實，人與人的相處也是一場「投其所好」的藝術。

不論是劉大明的「性格管理學」，或是我們常談的《愛之語》，核心都在於：「瞭解自己，也瞭解對方。」

我們要懂得用對方能接受、能理解的方式互動，而不是一味地把自己認為好的東西強加在別人身上。

但憑心而論，這並不容易。

很多時候，我們執著於自己的立場，不願意放下舊有的思維，只想用自己的角度去碰撞，結果往往是兩敗俱傷。

這時，我們需要用更高維度的眼光來觀看彼此的關係：

1、以終為始：清楚知道我們最終的目標是「溝通」而非「爭輸贏」。

2、 保持彈性：如果目前的溝通暫時走不通，那就放慢腳步，緩一緩、等一等。

生活就像製作大福，水多一點、水少一點，換個口味、轉個彎，只要心是圓潤的，總會走出一條別樣開闊的道路。盼望上課的體會，能在生活中遇到挫折時，轉念成為生命成長的契機。