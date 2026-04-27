誠品松菸文青咖啡廳推薦【成真咖啡】必吃舒芙蕾、干貝義大利麵與鹽烤鯖魚的療癒系聚餐【信義區餐廳推薦】

充滿藝文氣息的誠品生活松菸，最推成真咖啡-誠品松菸店，品牌主打咖啡與世界分享愛的理念，而且咖啡飲品講究，餐點也相當有水準。早已是信義區非訪不可的咖啡廳！

成真咖啡-台北誠品松菸店

地址：台北市信義區菸廠路88號B1

電話：02-6604-1680

時間：週一至週日 10:00 - 22:00

位於誠品生活松菸 B1的成真咖啡誠品松菸店，整體空間走的是帶點自然感的文青風格。以溫潤木質調搭配綠意植栽打造出自然系氛圍，大面落地窗引入柔和日光，讓整個咖啡廳顯得明亮又療癒！

跟大家分享成真咖啡台北誠品松菸店的美味！

開胃分饗時光-辣醬起司薯辦 NTD $200

豐盛主餐-日本生干貝義大利麵 NTD $400、日式鹽烤漬鯖魚 NTD $380

精心調製飲品-杜鵑 NTD $230、典藏愛爾蘭 NTD $230

明星商品-宇治京都抹茶舒芙蕾 NTD $380

辣醬起司薯辦 NTD $200

金黃酥脆的薯瓣外層微酥、內部鬆軟，沾上特製醬料，鹹香中帶點辣度，非常開胃。起司的濃郁與酥香薯瓣成完美平衡，讓人一口接一口停不下來。

日本生干貝義大利麵 NTD $400

喜歡海味的人一定要試試日本生干貝義大利麵。大干貝柔嫩多汁超驚艷，攪拌麵條讓奶油義大利麵醬汁及魚卵充份融合，入口能感受到自然的海洋鮮甜及波波的爆彈口感，整體風味細膩優雅。

日式鹽烤漬鯖魚 NTD $380

日式鹽烤漬鯖魚是很受歡迎的一道主餐。鯖魚以鹽烤方式料理，外皮烤得微酥，魚肉則細緻油潤。咬下時可以感受到鯖魚特有的濃郁油脂與鹹香風味，淋上特製醬汁增添豐富層次，超級美味。

杜鵑 NTD $230

台灣首位在國際義式咖啡大賽奪冠的咖啡師打造得獎作品-杜鵑！以濃縮咖啡為基底，加入酸甜洛神與清爽白桃果香，入口先是果香的清甜與微酸，隨後咖啡的醇厚香氣慢慢浮現，果香與咖啡香交織，風味清爽又令人印象深刻。

典藏愛爾蘭 NTD $230

服務員溫熱濃烈的純麥威士忌，倒入黑咖啡及威士忌奶泡，瞬間釋放出迷人的酒香與咖啡香。先感受到奶泡的柔滑與淡淡威士忌香氣，接著黑咖啡的醇厚風味慢慢在口中擴散，尾韻則帶著微微的酒香與溫潤感，值得細細品味。

宇治京都抹茶 舒芙蕾 NTD $380

說到成真咖啡的人氣甜點，絕對少不了招牌舒芙蕾。厚實蓬鬆的舒芙蕾，外觀像雲朵般柔軟。入口時口感輕盈綿密，帶著細緻的蛋香與抹茶香氣，抹茶的微苦與甜味平衡得剛剛好，更是許多甜點控必吃的甜點。

已經來過很多次的成真咖啡誠品松菸店，擁有療癒舒適的文青空間，餐點與咖啡飲品表現也相當出色。從日本生干貝義大利麵、日式鹽烤漬鯖魚，到創意咖啡杜鵑與招牌宇治京都抹茶舒芙蕾，每一道都讓人留下深刻印象，非常適合朋友聚餐或午後約會。

成真咖啡-台北誠品松菸店

地址：台北市信義區菸廠路88號B1

電話：02-6604-1680

時間：週一至週日 10:00 - 22:00

官網：https://www.cometrue-coffee.com/

FB：https://www.facebook.com/cometrue10214/

IG：https://www.instagram.com/cometrue_songyan/

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