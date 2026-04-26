2026-04-26 22:16 我是凱南Kenan
屏東潮州鎮美食【三山國王廟泡麵】夜晚限定美食！廟口前吃泡麵的獨特體驗｜在地人氣炒泡麵+煎蛋｜潮州宵夜場推薦｜越晚人越多！
必須朝聖潮州最有名的宵夜攤，越晚人越多！我個人認為來「三山國王廟泡麵」吃的是一個氛圍，是一個屬於潮州的熟悉感，將常見的統一肉燥麵下鍋燙軟後撈起，放些燙青菜，再加入自製的油蔥提味，看似簡單樸實的老滋味卻緊緊抓住我們這些老饕的心；從上一代傳承下來的油蔥醬是靈魂，若覺得油蔥味道不夠，想再加油蔥只需+10元，推薦大家再點顆蛋來搭配，這裡有蔥蛋、菜脯蛋、荷包蛋、散蛋、豆芽菜蛋、白菜蛋，任君選擇，口味家常，說不上特別美味，但每回夜晚經過潮州，很自然而然地停下了車，走來廟口吃碗泡麵再回家。
【三山國王廟泡麵】
地址：屏東縣潮州鎮西市路33號
(本篇店家價格如有變動，請依店內公告為準)
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【三山國王廟泡麵】
地址：屏東縣潮州鎮西市路33號
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