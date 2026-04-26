我連續5年回來的地方：這條石斛蘭花廊，真的會讓人上癮

蒔緣拍攝

一走進這條近百米的住家廊道，石斛蘭從頭頂傾瀉而下，像一場靜靜落下的花雨。

這是我第5年，在花季來到大村鄉南二橫巷9-6號。

蒔緣拍攝

最初，是應天宮石斛蘭的召喚；

後來，年年造訪，成了習慣，也成了一種期待——

期待看看主人，今年又為這條花廊，添了什麼新的心思。

走進村莊的那一刻，我總會慢下來。

呼吸裡，是濃濃的鄉土氣息；耳邊，是熟悉的在地語言腔調。

就連泥土的味道，都帶著一種說不出的親切。

或許正因為這樣，我總會想起陶淵明所寫：「羈鳥戀舊林，池魚思故淵。」

人走得再遠，心總有一處，是回得去的地方。嫁出去的女兒，又何嘗不是如此？

蒔緣拍攝

正如蘇軾所言：「天涯倦客，山中歸路，望斷故園心眼。」

這裡，曾經只是少數人知道的秘境。

沒有指標，沒有宣傳，只在熟人之間悄悄流傳。

但在打卡、分享與網路的速度之下，秘境，很快就不再是秘境。

只是有趣的是——花，依舊照常盛開。

蒔緣拍攝

一位屋主，從幾株天宮石斛蘭開始，

慢慢把自家庭院，變成一條令人驚艷的花之廊道。

沒有大型投資，也沒有刻意包裝，只是把生活過成自己喜歡的樣子，卻意外吸引了無數人前來。

或許，這正是一種最純粹的「生活風景」。

嚴長壽曾說：「旅遊，是看見不同的生活方式。」

而這裡，讓人看見的，不只是花——而是一種，把日子過成風景的能力。

而我，每年回來的理由，也早已不只是為了花。

蒔緣拍攝

地點：彰化大村鄉南勢村南二橫巷9-6號

花期：每年約3–5月

建議：平日前往較能享受靜謐氛圍