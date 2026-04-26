2026-04-26 21:40 蒔緣‧鹿角腓腓
我連續5年回來的地方：這條石斛蘭花廊，真的會讓人上癮
一走進這條近百米的住家廊道，石斛蘭從頭頂傾瀉而下，像一場靜靜落下的花雨。
這是我第5年，在花季來到大村鄉南二橫巷9-6號。
最初，是應天宮石斛蘭的召喚；
後來，年年造訪，成了習慣，也成了一種期待——
期待看看主人，今年又為這條花廊，添了什麼新的心思。
走進村莊的那一刻，我總會慢下來。
呼吸裡，是濃濃的鄉土氣息；耳邊，是熟悉的在地語言腔調。
就連泥土的味道，都帶著一種說不出的親切。
或許正因為這樣，我總會想起陶淵明所寫：「羈鳥戀舊林，池魚思故淵。」
人走得再遠，心總有一處，是回得去的地方。嫁出去的女兒，又何嘗不是如此？
正如蘇軾所言：「天涯倦客，山中歸路，望斷故園心眼。」
這裡，曾經只是少數人知道的秘境。
沒有指標，沒有宣傳，只在熟人之間悄悄流傳。
但在打卡、分享與網路的速度之下，秘境，很快就不再是秘境。
只是有趣的是——花，依舊照常盛開。
一位屋主，從幾株天宮石斛蘭開始，
慢慢把自家庭院，變成一條令人驚艷的花之廊道。
沒有大型投資，也沒有刻意包裝，只是把生活過成自己喜歡的樣子，卻意外吸引了無數人前來。
或許，這正是一種最純粹的「生活風景」。
嚴長壽曾說：「旅遊，是看見不同的生活方式。」
而這裡，讓人看見的，不只是花——而是一種，把日子過成風景的能力。
而我，每年回來的理由，也早已不只是為了花。
地點：彰化大村鄉南勢村南二橫巷9-6號
花期：每年約3–5月
建議：平日前往較能享受靜謐氛圍
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