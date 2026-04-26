2026 澳門桑拿分類迷你榜單｜視覺派／規模派／CP 值／日式／特殊場景 五 類各取 Top 3





這份榜單，我沒有硬要排 1 到 10。說真的，跑過幾家之後就會發現 澳門 的桑拿，各自走的路線差太多了，根本沒辦法用「誰比較厲害」來比。





那種一走進去就覺得「哇，這是來拍照還是來放鬆？」的視覺派（像玖號），整個空間設計新到有點不真實；也有那種很少見、偏日式細緻路線的泡泡浴（像尚品），氛圍比較柔，節奏也慢一點；當然也有我自己私心很常回訪的性價比型（豪門），該有的都有，價格又不讓人心痛；還有一種是半夜去也不用擔心「空班」的（極品），對行程亂飛的人真的很友善。





如果

硬要排名，其實會有點可惜因為你會開始只看誰第一名，反而忽略每一家本來的特色。





所以我

後來整理的方式，是把它們分成五個維度，每個維度挑 Top 3。

這樣反而比較像在挑「適合這趟旅行的地方」，而不是在比高低。





畢竟，每次來澳門的狀態都不一樣。

有時候只是想放空、有時候想被好好照顧、有時候就是想找個舒服又不太傷荷包的地方待一個晚上。





而且老實說，這幾家我都是自己實際去過、泡過，也有幾次是旅行中臨時起意走進去的。

那種拖著一點點疲累、洗完澡、整個人慢慢放鬆下來的感覺，其實每一家給我的記憶點都不太一樣。





有的空間讓人一進去就想多待一下，連休息區都捨不得離開；

有的服務節奏抓得很好，不會有壓力，反而會讓人不知不覺放鬆；

也有幾家，是那種你本來沒抱太大期待，結果出來反而覺得「欸，下次可以再來」的。





所以這份榜單比較像是我把這些體驗拆開來，整理成幾種「你可能會想要的感覺」。





你只要先想一件事：

這趟來澳門，你是想放鬆、想新鮮、想划算，還是只是想找個隨時都能進去、有人在的地方？





對到那個維度，再從那組 Top 3 裡面選一間就好。





真的不用糾結哪一家是「最好的」，因為走過一輪之後你會懂





沒有最好的，只有那一刻最適合你的那一家。

















維度一｜視覺派天花板 To





看視覺、看裝修、看記憶點—





#1 玖號水療（Number





2026 年 4 月開業，全澳最新。

老實說，我第一次踏進去的那一刻，是有點愣住的。

LED 星形舞台搭配頭頂的 spotlight，再加上地板那種霓虹網格線的延伸感，整個畫面其實比較像在看一場時裝秀或夜店舞台，而不是我原本想像中那種比較傳統的桑拿空間。

那種視覺衝擊，是一進門就會被「抓住目光」的類型，蠻容易讓人留下第一印象。

我這次實際體驗了他們的幾個主題房，真的能感覺到設計是有在用心分開做的。

紅色圓床那一間，氛圍比較濃烈、有點性感但不俗氣；

紫色光柱的空間，反而多了一點未來感，很像進到另一個節奏比較慢的世界；

銀河星雲 twin 則是我自己很喜歡的一間，燈光比較柔，帶一點夢幻感，待在裡面會有種被包覆住的放鬆。

這三種風格其實差異蠻明顯的，不是那種只是換個燈光顏色敷衍帶過，而是真的會讓人有「每一間都想試試看」的感覺。

如果你是第一次來澳門，然後又是那種很容易被空間設計、氛圍感打動的人，我會覺得這家真的可以直接排進行程，不太需要猶豫。

還有一個我自己覺得蠻加分的地方，是他們有前 15 分鐘免費體驗的機制。

對第一次來的人來說，其實很安心，有一種「先看看合不合適」的緩衝，不會一進來就有壓力，這點我覺得蠻貼心的。

但也要小小提醒一下——熱門的主題房真的很搶。

我那天是有先預約，不然現場其實已經滿得差不多了。如果是有特別想要的房型，建議還是提前透過預約窗口先保留，不然臨時來問，大多時候都只能看運氣。

整體體驗下來，我會覺得它的優點很明確：

氛圍感強、設計有區隔、體驗有記憶點，而且對新手也算友善。

那種「不是只來一次」的地方，反而會讓人有點想，下次要不要再換一個主題房看看。

#2 東方皇堡水療（East Castle Spa）

澳門主題房的鼻祖，20+ 間主題房的設計天花板。

他們被說是澳門主題房的鼻祖，其實不是沒有原因。

現場大概有 20 多間主題房，每一間的設計都做到有點誇張的細節感，不是拍照用的那種表面功夫，而是真的把場景做出來。





像救護車、飛機艙、監獄、教室、醫院這些主題，我一開始還以為只是「風格參考」，結果不是，儀錶板、擔架、座椅、課桌那些細節幾乎都是真的。那種臨場感，其實會讓人有一點點出戲，又有點被帶進去，很妙。





我那時候心裡真的有閃過一個念頭難怪大家會說「進了救護車房是什麼畫面」，因為那個畫面感是你真的講得出來的，不是抽象的那種。





還有一點我自己蠻有感的，是裡面的日韓技師在不同主題房裡的角色投入度。

不是只是換個空間而已，他們會跟著場景去調整整個氛圍，那種細節其實會讓整體體驗更完整。





不過有一件事真的要先說，如果你是衝著某幾個招牌房型去的，比如救護車房這種，建議一定要先預約保留。

我那天就是提前處理好，不然現場看，其實熱門的幾間幾乎都已經被訂走。





還有主題房的加價是有分級的，這部分如果沒有先問清楚，現場其實會有點小錯愕。

像我這次是透過代理人先確認好，所以整個流程就很順，也比較不會有心理落差。





整體來說，如果你是觀光客，然後又是那種很吃「體驗感」跟「畫面感」的人，這裡真的會讓你記很久。

不是單純來過，而是會變成你之後跟朋友聊天時，很容易拿出來講的一段經歷。









#3 晉會 MCLUB（M Club）





那天其實只是想來看看升級版，但一走進去就有感覺它真的很不一樣。

走的是科技感、賽博朋克路線，燈光和空間都偏前衛，不是傳統那種氛圍，反而有點像進到一個有設定的場域。

我有體驗 360° 全景主題房，像雪山、太空投影那種，是整個人被包住的感覺，蠻沉浸的；私密溫泉房也很加分，房內就有溫泉池，可以很安靜地放鬆。

KTV 房我自己覺得最特別，能在房內唱歌、喝酒，整體很像小型派對空間，但又多一點這裡才有的氛圍。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

這家平日跟週末差很多，平日比較安靜，週末會偏熱鬧，感覺完全不一樣。

不過熱門房型真的要先訂，像 KTV 房跟溫泉房，現場幾乎不太會有空。

整體就是那種會想再來、換不同房型再體驗一次的地方。





維度二｜規模與陣容 Top 3





技師數多、場地大、選擇廣——這組是澳門桑拿「規模感」的體檢基準，第一次





#1 壹號桑拿（Number One Sauna）





全場那種空間感，加上舞台、燈光，人一多的時候會有一種在看秀的錯覺。

18:30 開始每 30 分鐘一輪的走秀，其實蠻密集的，坐在那邊會不自覺一直被吸引過去，很難不看。

他們有 130+ 技師、而且來自八個國籍，老實說第一次看到那個陣仗，真的會有一點選擇困難。

那種「好像每個都可以，但又不知道怎麼選」的感覺很真實。

我後來是有先透過代理人溝通偏好，現場就輕鬆很多，不然真的會卡在那邊。

免費牛排跟水床體驗算是蠻有記憶點的細節，不是主打，但會讓整體感受多一點層次，也比較有「來過」的感覺。

這家是 2023 年翻新過的，整體狀態其實很穩，不是那種靠新鮮感撐場面的地方，反而比較像一個「不太會出錯」的選擇。

如果是第一次來澳門、想感受那種規模感跟視覺衝擊，我會覺得這裡很適合當入門。

不過要說實話，週末晚上 22:00 到 00:00 真的蠻誇張的，我那次沒有預約，現場等了大概快一個小時。所以如果時間比較卡，還是建議先安排好，會輕鬆很多。









#2 豪門桑拿殿（Rich Gate Sauna Palace）





進去之後更明顯，3,000 平方米的空間真的很有存在感，房間有 50 間，躺椅數量很多，但間距又拉得很開，不會有擁擠感。

那種寬敞，其實會讓人不自覺放鬆下來。

大概 18:00 左右，現場會從面對面的互動切換成走秀模式，氣氛會慢慢被帶起來，但又不會過度吵雜，是一種剛剛好的熱度。

免費牛排加凍啤這件事，我原本沒有抱太大期待，但實際吃起來意外不錯，算是會讓人記住的小亮點。

我自己蠻喜歡的一點，是這裡沒有夜場大秀。

當天待到比較晚，整體其實是安靜的，很適合想過夜、或單純想好好休息的人。

還有一個很現實但很加分的地方全程免服務費。

在這裡消費其實蠻透明的，不太需要一直去算東算西，心情會輕鬆很多。

不過它不在店裡，如果你是住路氹那一帶，沒辦法直接下樓就到。

好在他們 11:00-03:00 有商務車接送，我那次是透過代理人一起安排好，整體就很順。

整體來說，它就是那種規模夠、環境舒服，又不會讓人有壓力的地方。

對那種想要有空間感、又希望消費清楚的人，其實蠻剛好的。

















#3 帝湖桑拿（Oceanic Royal Spa）





那天其實是一下飛機就直接過來，沒有多想，就想說既然這麼近，不如先看看。

從機場到這裡真的很快，大概 5–10 分鐘就到，那種「剛落地就進場」的節奏，其實蠻有感的，行程很順，完全不用拉行李到處跑。

這家是 2024 年 10 月整頓後升級的，整體環境跟流程都蠻穩的。

現場有 120+ 技師，而且日韓比例真的很高，氣質跟風格其實蠻明顯的。如果有特別偏好，會覺得選擇很集中、很好抓方向。

我剛好是下午去，13:00–19:00 是那種日間展覽式選秀，整體氛圍比較明亮、節奏也沒那麼壓迫，反而有一種慢慢看的餘裕。

它現在算是氹仔這一帶少數還撐住的一線場，十八桑拿結業之後，這裡的存在感其實更明顯。

對住在氹仔，或是像我這種一下飛機就想安排第一站的人，真的很方便。

還有一點我自己覺得蠻實際的，是接送真的做得很順。

那種「落地後 10 分鐘進場」不是說說而已，我這次就有感受到，甚至如果是早班機或清晨回程，時間也接得上。

整體來說，它不是那種需要鋪陳很多的地方，而是你行程一開始或中間，很自然就會排進去的一站。尤其如果是想把時間用得很滿的人，會覺得這裡很剛好。













維度三｜CP 值之王 Top 3





同樣預算拿到最多——這組是「第一次來想試但預算保守」的答案。





#1 豪門桑拿殿（Rich Gate Sauna Palace）

全程免服務費這件事，差別其實很直接。因為在澳門很多地方，最後結帳還會再多 10–15%，但這裡就是很乾脆。

同樣 MOP 3,000 的消費，實際就少了 300～450，那種落差是結帳當下會立刻有感的。

再加上空間本身也蠻舒服的，躺椅間距很寬，不會有壓迫感，加上沒有夜場大秀，晚上反而是安靜的，整個過夜體驗其實偏放鬆，不會被節奏一直拉著走。

我自己覺得它比較像是那種「不用想太多就可以待著」的地方，CP 值不是只有便宜，而是那種穩定感價格清楚、環境不擠、節奏也不吵。

有一些組合像指定國籍技師、VIP 免排隊、韓國團時段 -500 這些，其實是要透過代理人先談好的。

現場不一定會講得那麼細，但如果有先安排好，體驗會順很多，不會卡在選擇或排隊上。

整體來說，它比較像是那種「知道自己要什麼的人會覺得很划算」的地方，不是噱頭型，而是穩穩的那種舒服。









#2 凱旋桑拿（Victoria Sauna）





最讓我有記憶點的是水床買一送一，這在全澳算是獨家。

同樣的消費可以拿到兩場體驗，當下聽到的時候會有一種「欸這個好像蠻划算」的感覺，但實際要怎麼分配，其實細節要先問清楚，像是同晚用或分兩天、同技師或換人，這些都要在預約窗口先確認好，現場比較不會有誤會。

現場空間的感受我自己很喜歡，是那種刻意有在控管客流的節奏，所以公共休息區真的蠻安靜的，不會吵。

那種氛圍反而讓人有點像在放空，整體是「低價進場但休息品質很高」的組合。

地點也很方便，走路其實可以到美高梅、永利、新葡京那一帶，很適合住半島的人順便安排一站。

比較實際的小細節是，接送車上最好直接講「L'Arc Hotel」，因為如果只說凱旋桑拿，有時候司機會對不上。

這點他們的接送服務其實有幫忙先避掉誤會，整體流程會順很多。

整體體驗下來，它不是那種浮誇型的地方，而是偏穩、偏安靜，但細節有做到位的那種。

















#3 極品桑拿（The Excellent Sauna）





它是走「少而精」的路線，40+ 位技師、40+ 間主題房，不是那種一進去會被選擇淹沒的場子。

反而是比較舒服的節奏，不用在一大堆人裡面猶豫太久。

主題房的類型也蠻明確，像 DJ、SM、電影院、教室、KTV 這些都有，分級也寫得很清楚，入門大概 MOP 1,988，包含沐浴跟免費餐，整體是偏「一次就能理解」的那種結構。

我自己感受是，它的「少」反而是優點，因為不用走秀式看一圈，選擇壓力小很多，整個體驗會比較單純。

但熱門房型像 DJ、電影院、SM 這些，還是要先預約，尤其是凌晨時段技師比較少，這部分最好透過代理人先確認，會比較穩。

如果想比 CP 值、買一送一時段、或免服務費規則，其實可以直接查即時資訊，或是一次問代理人會更快：

三家 CP 值比較、當期買一送一時段、免服務費條款，都可以直接到 macausauna.tw 查





















維度四｜日式與文化獨家 Top 3

要日本感、要日韓技師、要角色投入度——這組是「看過壹號那種大型走秀、想換不同文化感」的答案。









#1 尚品國際水療（Shang Pin Spa）





這家是全澳唯一主打日式泡泡浴（ソープランド）的地方，也是最早從日本引進這種形式的場子。

進去之後最直接的感覺，就是它完全不是「走秀或選秀」那一種，而是很明確的日式流程。

每一間都是獨立浴缸，泡沫很細很滿，整個空間是技師主導清潔＋按摩的節奏，會比較像日本那種服務感，而不是熱鬧型娛樂空間。

對習慣日式服務的人來說，其實落差感蠻明顯的，會覺得更安靜、更專注在體驗本身。

我自己覺得有趣的是，它是全日買一送一的形式，而且是下午到凌晨都可以用，這在澳門算是比較少見的規則（全澳大概也就少數幾家）。同樣的體驗可以延伸兩次，其實蠻有彈性。

不過要提醒的是，技師數量是有限的，不是隨時進去都有選擇，所以當晚誰在班、能不能對到喜歡的風格，最好還是先問清楚。

買一送一的細節在不同時段也會有點差異，這部分透過代理人先確認會比較穩，不會到現場才卡住。

整體來說，它比較適合喜歡日式泡泡浴、或是不想要走秀文化那種選擇壓力的人。

節奏比較慢，但體驗是很集中在服務本身的。





#2 帝湖桑拿（Oceanic Royal Spa）

現場大概有 10+ 位日韓籍在班，整體風格會比一般場子更偏日系一點，不是那種很雜的混合感，而是比較有一致性的服務節奏。

對我來說，體驗上會更穩定，也比較容易抓到自己喜歡的類型。

規模上也確實是優勢，很多細節是其他地方比較難做到的。

加價在全澳算是最低，加上還有燕窩、魚翅這種可以預約的細節服務，其實整體已經不只是基本體驗，而是有往完整日系路線去做。

地點也很方便，從機場或港珠澳大橋過來大概 5–10 分鐘，對氹仔住客來說真的很順，幾乎可以當第一站或最後一站。

不過要說實際操作的部分，指定日韓技師一定要先預留，現場通常不太會剛好遇到。

這一點我自己是覺得透過代理人先敲好會比較省時間，也比較不會有落差。





#3 東方皇堡水療（East Castle Spa）

在 東方皇堡 這種有 20+ 間主題房的場子裡，其實重點已經不是單純空間，而是角色感有沒有做出來。

像救護車護士、飛機艙空姐、教室學生這些設定，如果只是形式上擺設，其實很容易變成裝飾，但日韓籍在這一塊的表現通常會比較完整，會比較進入狀態，整體連貫性也比較好。

我自己感受是，這類主題房比較吃「沉浸感」，不是看房間本身，而是看技師能佔重要的點。所以體驗差異會蠻明顯的。









維度五｜特殊時段與場景 Top 3





非典型時段、非典型目的——這組是「紅眼航班、兄弟派對、過夜當酒店住」這類特殊情境的答案。









#1 極品桑拿（The Excellent Sauna）

這裡主打的是全澳唯一 24 小時都有技師在班，實際體驗下來也確實不是只有「開門營業」那種形式。

因為一般很多地方到凌晨 4、5 點其實就收得差不多了，但這裡在凌晨還是能接得到人，甚至 2am 左右還會有一波明顯的流量回升，有點像第二個小高峰。

我自己是覺得，它比較像是專門為「時間不固定的人」設計的場域。

像紅眼航班剛到、賭場通宵後想找個地方整理一下狀態、或是轉機只有幾個小時的空窗，這裡都比較好銜接，不會有時間壓力。

凌晨時段也有一個很現實的細節，就是交通。

澳門半島在 3 點左右其實不是每台計程車都熟這個點，所以專車接送會變得很重要，幾乎是必備配置，不然會比較難銜接行程。

整體來說，它比較偏向「時間彈性高、可以隨時進來休息一下」的類型，不是主打熱鬧，而是把深夜跟凌晨這段空白時間補起來。

對行程比較破碎的旅客來說，會是蠻實用的一站。









#2 尊貴水療（Majesty Spa）





這家在 勵庭海景酒店 的 1–2F，2022 年翻新後整體質感確實有拉起來，空間是偏奢華路線的，不是浮誇那種，而是比較乾淨俐落、有設計感的質地。

我自己最有感的是「免費獨立休息房」，可以在 15 小時內自由使用。

這件事對過夜客來說其實很關鍵，等於不是只有短暫停留，而是真的可以把這裡當成一個臨時落腳點來使用，節奏會比較鬆。

主題房大概有 10+ 種，像空姐、護士、JK、秘書、婚房這些，還有景觀線選秀，整體選擇是夠的，但不會像那種過度密集的壓力感，反而比較偏「挑適合自己的氛圍」。

地點也蠻特別，從香港外港碼頭下船走過來其實就能到，對跨境旅客很方便。

我那天是慢慢散步過去，整個動線其實很順。

不過要提醒的是，獨立休息房在熱門時段還是要先預留，不然現場臨時想用，通常會比較緊。

整體來說，它比較像是「可以當酒店住的桑拿型場域」，對香港過來、或是行程比較長的人來說，會是很實用的一站，尤其是想要有一點隱私跟休息空間的人。

#3 晉會 MCLUB（M Club）





在 華都酒店 6F 的動線其實一開始會有點門檻，因為櫃台英文不算流利，加上 Google Maps 也沒有很明確的標示，所以第一次來的人多少會需要一點時間摸索。

不過好在接送服務是直接把這段繞過去，體驗會順很多。

進去之後最有感的是它的三種主題房配置：KTV 主題房、私密溫泉房、360° 環繞全景房。

整體不是單純「選房間」，而是每一種都有自己的使用情境。

KTV 房是我覺得最特別的，可以同時唱歌、喝酒，加上房內服務，整體比較像是朋友聚會型空間。私密溫泉房則是比較偏放鬆，房內就有獨立溫泉池，節奏會慢很多。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

360° 全景房則是偏視覺體驗，沉浸感比較強。

如果是兄弟同行，或是想體驗 KTV＋桑拿這種混合玩法，這裡確實會比較對路。

另外一個比較少見的是 2am 之後的 4–6 小時包場模式，這算是它比較獨有的運作方式，也比較適合深夜行程或臨時續攤的人。

整體來說，它不是走精緻單點，而是走「多功能整合」的路線。









編輯總評｜為什麼沒有「總榜」？





回到開頭那句：澳門桑拿十家的定位太分岔。如果硬排 1 到 10，你會拿到一個平均最好的答案，但那個答案不會最對上你。





五個維度看下來，實際上是五種「這趟來澳門的動機」：第一次看視覺（維度一）、先見





識規模（維度二）、預算保守試看看（維度三）、想換日系文化（維度四）、紅眼航班／





過夜／兄弟派對（維度五）。動機對了，家就對了。

但無論哪個維度、哪家出線，有一件事不變：十家都沒辦法靠自己走進去拿到最佳條件。

實際走過幾次之後，我的感受其實蠻直接的牌價真的只是表面，真正影響體驗的，是前面有沒有先安排好。





像買一送一的時段、熱門主題房能不能留、指定技師當天在不在班，甚至凌晨要不要順利接到車，這些如果臨時到現場才處理，其實很容易卡住節奏。





後來我比較習慣的方式，是直接透過代理人先把資訊理清楚。

不是只有訂位而已，而是把整個狀況先確認好：哪一家當天人比較多、哪個時段有優惠、哪幾間房還能保留、技師班表有沒有對得上。





再加上接送這件事，其實很關鍵。

因為澳門不同時段的動線差很多，機場、碼頭、酒店、場子之間，如果自己跳來跳去會比較耗時間。

但有接送串起來之後，就變成很順的一條線，不用一直思考交通。





我自己的體感是，這樣安排之後，整個過程會變得很單純你只要決定去哪一家、想體驗什麼，其他時間跟流程其實都有人幫你處理好。





說白一點，就是把選擇成本跟時間成本都降到最低，體驗才會比較完整，不會被中間的細節打斷。







