【珠寶界的僞裝大師–碧璽】烏龍的傳奇by寶石獵人林燃

在碧璽的所有歷史篇章中，最引人入勝的莫過於「慈禧太后的粉紅狂熱」以及「巴西祖母綠的百年誤會」。這兩個故事一個代表了權力與貿易的交織，另一個則是寶石鑑定史上最著名的烏龍。

​1. 慈禧太后的「粉紅帝國」：跨越太平洋的碧璽貿易

​這段歷史不僅是清宮的逸聞，更是一段真實的國際貿易史。

​瘋狂的源頭： 慈禧太后對紅、粉色系（尤其是桃紅色）的碧璽有著近乎偏執的喜愛。在清代，碧璽被稱為「碧霞璽」，因其諧音「辟邪」，被認為能守護皇權與健康。

​支撐美國礦業： 當時中國本土的碧璽產量不足，而美國加州聖地亞哥（San Diego）正好發現了高品質的粉紅碧璽礦脈（著名的 Himalaya Mine）。慈禧透過官方管道大量採購，導致當時加州 90% 的碧璽產量都銷往中國。

​西瓜碧璽：傳說慈禧最珍愛的是一對「西瓜碧璽」。這種碧璽外綠內紅，被頂級工匠雕刻成西瓜的模樣。

據說為了保護這對珍寶，慈禧將其鎖在多重保險櫃中。這對西瓜碧璽在 1928 年孫殿英盜掘慈禧墓後失蹤，至今仍是歷史上的懸案，許多收藏家都在尋找這兩顆「傳奇西瓜」的下落。

​在清代官制中，一品、二品官員的頂戴（官帽上的珠子）有時也會用到紅碧璽，象徵著極高的地位。慈禧的推崇，直接帶動了整個晚清貴族圈對碧璽的追捧。

​2. 巴西的「美麗謊言」：被誤認三世紀的祖母綠

​這個故事展示了碧璽多變的色彩，是如何「欺騙」了全世界長達三百年。

​16 世紀，葡萄牙探險家進入巴西的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）。

當他們在河流與礦區發現深綠色、晶瑩剔透的晶體時，他們欣喜若狂，認為自己發現了世界頂級的「祖母綠」。

​而這些「巴西祖母綠」被源源不絕地運回葡萄牙，鑲嵌在皇室的王冠、權杖與大教堂的祭壇上。葡萄牙王室以此炫耀其殖民地的富庶。

​直到了 18 世紀末，化學與礦物學開始進步。科學家發現，真正的祖母綠屬於綠柱石家族，而巴西的這些「綠色寶石」在加熱後會帶電（電氣石特性），且折射率與硬度都與祖母綠不同。

​當真相大白時，許多皇室收藏的「祖母綠」一夜之間變成了「綠碧璽」。

然而，這並沒有降低碧璽的地位，反而讓世人認識到碧璽色域之廣，甚至能完美模擬祖母綠的深邃感。

​3. 俄羅斯皇后的「凱撒紅寶石」​一個「美麗的錯誤」

​1777 年，瑞典國王古斯塔夫三世訪問俄羅斯，為了討好凱瑟琳大帝，他送出了一顆重達 255 克拉、像鴿子蛋一樣大的火紅寶石，這就是著名的「凱撒紅寶石」。

​俄羅斯皇室一直將其視為紅寶石之王，珍藏在莫斯科克里姆林宮的鑽石基金會中。

直到 1922 年，著名的蘇聯礦物學家費斯曼（Alexander Fersman）進行鑑定，才驚訝地發現這顆讓無數人驚嘆的紅寶石，其實是一顆來自緬甸的紅碧璽 (Rubellite)。

但因其體積巨大、顏色飽滿且歷史意義深遠，即使它「不再是紅寶石」，依然被視為國寶級的藝術品。

​這些故事反映了碧璽在人類歷史中的地位，它既是權力的象徵，也是大自然最成功的「偽裝大師」。

在現代，碧璽早已擺脫「紅寶石替身」的陰影，成為紅毯與王室成員最愛的色彩來源。因為碧璽色系豐富（尤其是帕拉伊巴、西瓜碧璽與雙色碧璽），非常適合追求獨特性與時尚感的名人。

且碧璽（Tourmaline）在珠寶市場的價值分佈極廣，從幾百元一克的入門級原石，到一克拉數萬美金的頂級收藏都有，跨度極大。

因此，要衡量碧璽的價值，主要取決於稀有度、成色與產地。

​

​一、 價值金字塔：顏色決定水位

​碧璽的顏色直接決定了它的市場天花板。

​頂層：帕拉伊巴 (Paraiba Tourmaline)

​碧璽之王。因含有銅元素呈現電光藍（Neon Blue）。

​頂級巴西產帕拉伊巴，單克拉價格可達 2萬至5萬美金 以上，甚至超越同等級鑽石。

​高層：藍碧璽 (Indicolite) 與 紅碧璽 (Rubellite)

​藍碧璽：純正的深藍色（不帶綠色調）非常罕見。

​紅碧璽：必須達到如紅寶石般的「鴿血紅」等級。若帶有棕色或紫色調，價值會減半。

​中高層：西瓜碧璽 (Watermelon) 與 鉻綠碧璽 (Chrome)

​西瓜碧璽：顏色界限清晰、紅綠對比鮮明的切片或刻面寶石，收藏價值極高。（雙色碧璽）

​鉻綠碧璽： 因含鉻元素呈現鮮豔翠綠，價值遠高於普通綠碧璽。

​基礎層：普通綠碧璽、粉紅碧璽、黃碧璽

​這類碧璽產量相對穩定，適合日常配戴，價值隨淨度與火彩跳動。

​二、 影響價值的四大變數

​1. 產地血統 (Provenance)

​巴西 (Brazil)： 全球高品質碧璽的指標產地，尤其是米納斯吉拉斯州。

​非洲 (Nigeria/Mozambique)是近年帕拉伊巴與紅碧璽的新興產地，產量較穩定。

​阿富汗/巴基斯坦，則以出產顏色清新、高淨度的粉紅與淺綠碧璽聞名。

​2. 淨度與內含物 (Clarity)

​碧璽是「多裂」的寶石。紅色系碧璽（如紅碧璽）容許少量內含物，只要不影響美觀與結構安全即可。

​藍、綠色系則要求極高，肉眼可見的裂隙會嚴重削弱價值。

​3. 切工與火彩 (Cut & Brilliance)

​由於碧璽具有強烈的多色性，切磨師必須精準計算角度，以展現最飽滿的顏色並避開暗色軸（Dead angles）。

​火彩（折射出的閃光）越靈動，價值越高。

​4. 處理方式 (Treatment)

​熱處理 (Heating)： 市場普遍接受。

許多藍色或綠色碧璽會透過加熱去除多餘的雜色調，使其顏色更清透。

​輻射處理 (Irradiation)： 常見於深粉紅或紅色碧璽。

​注膠處理：為填充表面裂隙，雖能提升視覺淨度，但會大幅降低收藏價值。（所以注膠的碧璽價格較低廉）

​三、 市場增值趨勢

​碧璽在近十年的價值攀升非常顯著

​稀缺性效應：隨著巴西等地老礦區的產量下降，高品質、大克拉（超過 10 克拉）的碧璽已進入拍賣行等級。

​大牌加持：由於寶格麗（Bvlgari）、卡地亞（Cartier）等頂級珠寶品牌頻繁在高級珠寶系列中使用碧璽（尤其是帕拉伊巴），帶動了高端收藏市場的認知。

雖然​碧璽的變現能力、和流動性不如鑽石或紅藍綠寶，但在國際拍賣市場（佳士得、蘇富比）中，頂尖色澤的碧璽表現一直穩健上升。

​如果您是基於「保值」目的入手，建議優先選擇：

​具備國際證書（如 GRS、SSEF 或 GUBELIN），註明產地且無重大人工優化。

​克拉數至少 5 克拉以上，若是帕拉伊巴則 1 克拉以上即具收藏價值。

再來就是​色彩的獨特性，例如色彩飽和度極高的電光藍或鮮紅。

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