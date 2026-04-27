【珠寶界的僞裝大師–碧璽】烏龍的傳奇by寶石獵人林燃

2026-04-27 08:00 林燃

在碧璽的所有歷史篇章中，最引人入勝的莫過於「慈禧太后的粉紅狂熱」以及「巴西祖母綠的百年誤會」。這兩個故事一個代表了權力與貿易的交織，另一個則是寶石鑑定史上最著名的烏龍。


​1. 慈禧太后的「粉紅帝國」：跨越太平洋的碧璽貿易

​這段歷史不僅是清宮的逸聞，更是一段真實的國際貿易史。

​瘋狂的源頭： 慈禧太后對紅、粉色系（尤其是桃紅色）的碧璽有著近乎偏執的喜愛。在清代，碧璽被稱為「碧霞璽」，因其諧音「辟邪」，被認為能守護皇權與健康。

​支撐美國礦業： 當時中國本土的碧璽產量不足，而美國加州聖地亞哥（San Diego）正好發現了高品質的粉紅碧璽礦脈（著名的 Himalaya Mine）。慈禧透過官方管道大量採購，導致當時加州 90% 的碧璽產量都銷往中國。


​西瓜碧璽：傳說慈禧最珍愛的是一對「西瓜碧璽」。這種碧璽外綠內紅，被頂級工匠雕刻成西瓜的模樣。

據說為了保護這對珍寶，慈禧將其鎖在多重保險櫃中。這對西瓜碧璽在 1928 年孫殿英盜掘慈禧墓後失蹤，至今仍是歷史上的懸案，許多收藏家都在尋找這兩顆「傳奇西瓜」的下落。


​在清代官制中，一品、二品官員的頂戴（官帽上的珠子）有時也會用到紅碧璽，象徵著極高的地位。慈禧的推崇，直接帶動了整個晚清貴族圈對碧璽的追捧。


​2. 巴西的「美麗謊言」：被誤認三世紀的祖母綠


​這個故事展示了碧璽多變的色彩，是如何「欺騙」了全世界長達三百年。


​16 世紀，葡萄牙探險家進入巴西的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）。

當他們在河流與礦區發現深綠色、晶瑩剔透的晶體時，他們欣喜若狂，認為自己發現了世界頂級的「祖母綠」。


​而這些「巴西祖母綠」被源源不絕地運回葡萄牙，鑲嵌在皇室的王冠、權杖與大教堂的祭壇上。葡萄牙王室以此炫耀其殖民地的富庶。


​直到了 18 世紀末，化學與礦物學開始進步。科學家發現，真正的祖母綠屬於綠柱石家族，而巴西的這些「綠色寶石」在加熱後會帶電（電氣石特性），且折射率與硬度都與祖母綠不同。


​當真相大白時，許多皇室收藏的「祖母綠」一夜之間變成了「綠碧璽」。

然而，這並沒有降低碧璽的地位，反而讓世人認識到碧璽色域之廣，甚至能完美模擬祖母綠的深邃感。


​3. 俄羅斯皇后的「凱撒紅寶石」​一個「美麗的錯誤」


​1777 年，瑞典國王古斯塔夫三世訪問俄羅斯，為了討好凱瑟琳大帝，他送出了一顆重達 255 克拉、像鴿子蛋一樣大的火紅寶石，這就是著名的「凱撒紅寶石」。


​俄羅斯皇室一直將其視為紅寶石之王，珍藏在莫斯科克里姆林宮的鑽石基金會中。


直到 1922 年，著名的蘇聯礦物學家費斯曼（Alexander Fersman）進行鑑定，才驚訝地發現這顆讓無數人驚嘆的紅寶石，其實是一顆來自緬甸的紅碧璽 (Rubellite)。


但因其體積巨大、顏色飽滿且歷史意義深遠，即使它「不再是紅寶石」，依然被視為國寶級的藝術品。


​這些故事反映了碧璽在人類歷史中的地位，它既是權力的象徵，也是大自然最成功的「偽裝大師」。


在現代，碧璽早已擺脫「紅寶石替身」的陰影，成為紅毯與王室成員最愛的色彩來源。因為碧璽色系豐富（尤其是帕拉伊巴、西瓜碧璽與雙色碧璽），非常適合追求獨特性與時尚感的名人。


且碧璽（Tourmaline）在珠寶市場的價值分佈極廣，從幾百元一克的入門級原石，到一克拉數萬美金的頂級收藏都有，跨度極大。


因此，要衡量碧璽的價值，主要取決於稀有度、成色與產地。

​一、 價值金字塔：顏色決定水位


​碧璽的顏色直接決定了它的市場天花板。

​頂層：帕拉伊巴 (Paraiba Tourmaline)

​碧璽之王。因含有銅元素呈現電光藍（Neon Blue）。

​頂級巴西產帕拉伊巴，單克拉價格可達 2萬至5萬美金 以上，甚至超越同等級鑽石。


​高層：藍碧璽 (Indicolite) 與 紅碧璽 (Rubellite)


​藍碧璽：純正的深藍色（不帶綠色調）非常罕見。

​紅碧璽：必須達到如紅寶石般的「鴿血紅」等級。若帶有棕色或紫色調，價值會減半。


​中高層：西瓜碧璽 (Watermelon) 與 鉻綠碧璽 (Chrome)


​西瓜碧璽：顏色界限清晰、紅綠對比鮮明的切片或刻面寶石，收藏價值極高。（雙色碧璽）


​鉻綠碧璽： 因含鉻元素呈現鮮豔翠綠，價值遠高於普通綠碧璽。


​基礎層：普通綠碧璽、粉紅碧璽、黃碧璽


​這類碧璽產量相對穩定，適合日常配戴，價值隨淨度與火彩跳動。


​二、 影響價值的四大變數


​1. 產地血統 (Provenance)

​巴西 (Brazil)： 全球高品質碧璽的指標產地，尤其是米納斯吉拉斯州。


​非洲 (Nigeria/Mozambique)是近年帕拉伊巴與紅碧璽的新興產地，產量較穩定。


​阿富汗/巴基斯坦，則以出產顏色清新、高淨度的粉紅與淺綠碧璽聞名。


​2. 淨度與內含物 (Clarity)


​碧璽是「多裂」的寶石。紅色系碧璽（如紅碧璽）容許少量內含物，只要不影響美觀與結構安全即可。


​藍、綠色系則要求極高，肉眼可見的裂隙會嚴重削弱價值。


​3. 切工與火彩 (Cut & Brilliance)


​由於碧璽具有強烈的多色性，切磨師必須精準計算角度，以展現最飽滿的顏色並避開暗色軸（Dead angles）。


​火彩（折射出的閃光）越靈動，價值越高。


​4. 處理方式 (Treatment)

​熱處理 (Heating)： 市場普遍接受。


許多藍色或綠色碧璽會透過加熱去除多餘的雜色調，使其顏色更清透。


​輻射處理 (Irradiation)： 常見於深粉紅或紅色碧璽。


​注膠處理：為填充表面裂隙，雖能提升視覺淨度，但會大幅降低收藏價值。（所以注膠的碧璽價格較低廉）


​三、 市場增值趨勢


​碧璽在近十年的價值攀升非常顯著


​稀缺性效應：隨著巴西等地老礦區的產量下降，高品質、大克拉（超過 10 克拉）的碧璽已進入拍賣行等級。


​大牌加持：由於寶格麗（Bvlgari）、卡地亞（Cartier）等頂級珠寶品牌頻繁在高級珠寶系列中使用碧璽（尤其是帕拉伊巴），帶動了高端收藏市場的認知。


雖然​碧璽的變現能力、和流動性不如鑽石或紅藍綠寶，但在國際拍賣市場（佳士得、蘇富比）中，頂尖色澤的碧璽表現一直穩健上升。


​如果您是基於「保值」目的入手，建議優先選擇：

​具備國際證書（如 GRS、SSEF 或 GUBELIN），註明產地且無重大人工優化。


​克拉數至少 5 克拉以上，若是帕拉伊巴則 1 克拉以上即具收藏價值。

再來就是​色彩的獨特性，例如色彩飽和度極高的電光藍或鮮紅。

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林燃委任律師為吳仲立，83臺檢證字第2660號。



林燃

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喜歡將自己腦袋裡稀奇古怪的想法化為文字，歡迎各方來客切磋指教喔！ 林燃專文社會寫實類、靈異類的通俗小說，在方格子、鏡文學都有新文發佈。 如果你喜歡我的文字，可以給我點個讚，那就是對林燃最大的鼓勵喔！

#美國 #巴西 #小說 #觀光 #台北景點 #打卡景點 #展覽帶逛

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

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Belinda的玩美甜蜜窩

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2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

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3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

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2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

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2026-04-24 01:15 Beverly比猴俐

雖然陽明山早已是台北人的後花園，但在熱門的竹子湖與平菁街背後，

隱藏著一條連在地人都不一定叫得出名字的路徑。

停好車後就能看見步道的指示牌，從這邊上去剛剛好。

十三分圳步道是一條與水共生的步道，

雖然當天白天的台北午後的太陽還是有點曬，

但一踏入這條沿著水圳修築的小徑，體感溫度瞬間降了三、五度。

抬頭望去，茂密的樹冠層層疊疊，

像是一把天然的巨大遮陽傘，將陽光細碎地過濾成溫潤的光斑，

流水聲是這裡唯一的背景音樂，真的超級舒服。

水圳雖然窄小，卻清澈見底，偶能看到到悠游的小魚和大條水草。

步道兩旁能看見農家在此引水灌溉的痕跡，

這段步道坡度非常平緩，走起來毫不費力，

即便是體力不佳的朋友也能輕鬆駕馭。

因為綠蔭茂密、水氣充足，路面偶爾會有些許青苔，

建議還是穿著抓地力好一點的運動鞋，會比較好走和安全喔 !

接在平緩的十三分圳步道之後，視野豁然開朗，

遠遠就能看見草山觀瀑吊橋橫跨在菁礐溪谷之上。

吊橋雖然不長，卻擁有極佳的視角。站在橋心，

能感受到腳下傳來微微的震動感，與山谷間吹來的陣陣涼風交織在一起。

有種微微的刺激感，正好為剛才安靜的水圳散策增添了一點冒險的趣味。

吊橋的正下方，菁礐溪水從高處奔流而下，形成層層疊疊的瀑布，

白色的水花撞擊在深色的岩石上，激起一陣陣水霧，

即便隔了一段距離，彷彿都能感受到那股沁涼的負離子撲面而來，

看到這片奔騰的景色，整個心情都好了起來。

這裡的視覺層次非常豐富：近景是吊橋，中景是翠綠山谷，

遠景則是瀑布墜落形成的銀白色絲帶。

我們還有走到旁邊的溪水旁邊，溪水超級透心涼，

還有人直接坐在大石頭上發呆放空，真的很愜意。

穿過吊橋後路徑轉而向上，還可以到最具原始張力的猴崁古道，

這裡曾是當地農民運送物資的捷徑，腳下踩著的是佈滿青苔的百年石階，

頭頂有茂密得幾乎要遮蔽天日的原始林，還能與錯落的石厝遺構不期而遇。

這場串連十三分圳、草山觀瀑吊橋與猴崁古道的散策，

在清涼綠蔭與原始林間，見證了歷史水路與自然共生的優雅。

如果你也想趁著週末想走入大自然間，不妨到陽明山這片美景裡散步，

在潺潺流水與百年石階之間，找尋屬於城市邊緣的那份最純粹、動人的片刻寧靜。

#Beverly比猴俐的小花園 

FB粉專→https://reurl.cc/0o2mZk

IG→https://reurl.cc/Mvb2yn

旅遊BLOG→https://reurl.cc/7XeE7k


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Beverly比猴俐

Beverly比猴俐

迷戀古老事物，光是看見成群古著就會心動不已。 FB粉專→Beverly比猴俐的小花園 IG→@joey781208 旅遊BLOG→https://thebeverlygarden.com

#台北 #竹子湖 #陽明山 #打卡景點 #雙北健行步道 #天母水管路步道

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媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓下縣道137旁，60棵粉系花海之美！【二林花旗木 】（散步趣彰化一）

2026-04-23 12:33 卡娃思 / 開心趴趴走

媲美阿里山鐵道櫻花美景，八卦台地山麓之下，風景優美交通便利的純樸鄉間，鐵道集集線「源泉」與「濁水」火車站之間的「二林花旗木」！

縣道237，彰化二水鄉源泉村，因鐵道花旗木名聲響亮😇

  • 位於彰化二水鄉137縣道，二水自行車道旁的行道樹，花樹集中在源泉車站往東，到接近源泉派出所前約500公尺的段落間。
  • 60餘株花旗木貼近集集線軌道，在三、四月間花開時節，粉白、桃紅交錯，綿延成一片如錦似霞的夢幻美景，當火車急駛而過集集線穿越S型的彎道，粉白色花海和緊鄰稻田的景象，美翻了！
  • 攝影日期：2026/4/17，21。

花旗木(泰國櫻花)的花季在四月中旬已近尾聲，樹上長新葉，在花開花謝中斑斕繽紛，晚開的的花朵依然如初綻時的漂亮綻放…😘

  • 粉色的花，最常被誤認為櫻花，其實差很多的。』也因為來自泰國，也稱泰國櫻花、平地櫻花、桃紅陣雨樹。
  • 盛開期間的花旗木，整棵樹還沒有長出新葉子的時候是最美的，整棵樹就像粉紅爆炸般的炸開怒開，一整排粉色的美色，非常撩人。
  • 花期從含苞待放到盛開期長達45天（一個半月），花朵比櫻花大多了，實在是不該和櫻花比的，完全不一樣的。花旗木如同近親黃槐、阿勃勒一樣，都屬於高大喬木，從種子到能開花，種植時間至少五六年以上，所以看到開了花的花旗木，要想到這是已經種了五年以上的樹。
  • 盛開期觀賞花旗木花開，最大的特色在那如旗子的「花旗」。

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：嘉義竹崎親水公園，卡娃思攝於2021.3.29

🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29
🔺圖：關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚，卡娃思攝於2021.3.29

賞花輕旅，低碳散步趣，在二水很棒，不熟悉二水也不曾來過的台北人，出發前做足功課， 高鐵的便捷，一日遊或者說半日遊都可以輕鬆抵達。

  • 第一站高鐵台中站，出站後步行至新烏日火車站，搭乘南下區間車到二水站。
  • 二水火車站，轉乘集集線列車，到源泉火車站。
  • 源泉火車站出站沿著鐵道旁自行車道步行。

看過知名的鐵道美景，附近還有另一個隱藏版田野間花旗木隧道，散步到得了的「引水公園，別忽略😳

二水還有一個隱藏版的花旗木隧道，靠近源泉派出所152縣道「引水公園」，正值盛開時節，鄉間道路農田二側種的都是花旗木，粉色花海隧道的Fu。


引水公園靠近村莊處有一民宅處的花旗木，顏色是少見的橘粉色，發現觀賞中興奮耶！

這一趟高鐵＋鐵道的輕旅行，說是為花旗木而來，其實我們還真的有一半原因是想重溫回味童年的回憶，看火車！

  • 鐵道旁的花旗木的花期已近尾聲，沿著鐵道觀賞行進花旗木隧道中，賞花賞景追火車，團旅的阿公阿嬤們，獨旅和小團體的遊客，個個都像是回到童年班的開心。我們雖然不認識，卻因都在等著火車急駛而來穿越花海美景而悄悄的聊起來，也來自雲林年年必來的老夫老妻、外籍看護陪著來的阿伯，更有年輕的情侶，想問的遊客們怎麼知道火車來的時間呢？
  • 在鐵道旁最佳觀賞的位置，有一張公告火車經過時間表，貼心的彰化二林源泉的地方政府單位，給他們100個讚鼓勵！

🔻源泉車站，火車到離站時刻表


一個沒有站務人員的火車招呼站「源泉車站」，花季期間遊人如織的到來，可見鐵道花旗木（泰國櫻花）的夢幻魅力。在台灣不怕無花可賞，不怕你來，就怕不知道花開時節和景點，鐵道花旗木之美，記住了！居民分享了最佳賞花期應該都是落在清明節前的三月底到四月初，是二水花旗木盛開期最美的時節，記住了😇。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#花海 #賞花 #高鐵 #阿里山 #彰化旅遊 #鐵道旅行

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