台北亞都麗緻寵媽無極限！米其林一星天香樓端頂級杭饌 再送康乃馨

迎接母親節到來，台北亞都麗緻大飯店今年以江南風味為主軸，透過細膩的杭幫料理與節氣美學，將感謝轉化為一道道有層次的味覺敘事。5月1日至10日限期推出「母親節慶祝週」，天香樓祭出「春暉」、「慈萱」特製套餐，售價3800元+10%、5800元+10%。

天香樓母親節限定套餐，用餐送康乃馨花束。台北亞都麗緻大飯店提供

母親節限定「春暉」、「慈萱」套餐，以杭州經典工法為基底，結合春季時令食材，從風味鋪陳到餐序節奏，皆可見江南料理講究的清雅與層次。前菜以「杭式珍饈拼盤」拉開序幕，搭配西湖龍井河蝦仁、蟹粉黃魚海鮮羹與蘆筍百合鮮干貝，展現春日特有的鮮甜。「春暉套餐」延伸出「雪菜鮮筍烤鰈魚」、「鰒魚白玉牛小排」與「墨魚膳背香拌麵」等好料。升級版「慈萱套餐」以「炙烤圓鱈佐龍井油醋乳」、「法國藍龍蝦襯鹿兒島和牛」，以及美味的「茶香紅袍東坡肉」吸引老饕埋單。

侍茶師精心設計的Tea Pairing。台北亞都麗緻大飯店提供

同步推出侍茶師規劃的Tea Pairing，每套1280元+10%，以茶香串聯整套餐序，讓味覺從前段的清新到後段的醇厚，皆能獲得細緻呼應，進一步強化杭饌「以茶入菜、以茶佐餐」的文化脈絡。

供餐安排分為兩階段：5月1日至5月8日提供單點與套餐並行；5月9日至5月10日母親節週末僅供應套餐。好康再加碼，5月1日至5月8日點選母親節套餐就送「麗緻小熊茶糖罐」；母親節週末期間，訂位時備註「慶祝母親節」，每位母親可獲贈康乃馨花束。此外，媽媽當日穿著旗袍或唐裝等中式服飾入場，再加送「麗緻小熊茶糖罐」。