台北老爺開席！頂級近江牛壽喜燒首登場 關西會席整套搬上桌

台北老爺酒店攜手大阪日航酒店推出「大阪．關西美食祭」，邀請日本料理名店「弁慶」料理長吉田全雄來台客座，將大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山與兵庫六府縣的料理精華，以會席形式在中山日本料理廳呈現，套餐每位4280元+10%，5月1日至6月30日限期販售。

台北老爺「大阪．關西美食祭」開演，奢華A5和牛登場。台北老爺酒店提供

本次合作以關西風壽喜燒為主軸，主廚精選日本三大和牛、擁有逾400年歷史的滋賀縣頂級近江牛A5等級（BMS12），以「先煎後調味」的關西技法處理。鐵鍋高溫將油脂香氣瞬間逼出，再以醬汁收斂風味，使肉質在焦香與甘甜之間層層堆疊，入口即化卻不膩，視、味覺雙重滿足。

滋賀縣頂級近江牛肉質細膩。台北老爺酒店提供

前菜以醋拌水蓮、竹筍佐木之芽、小鯛魚棒壽司開場，以清爽酸香建立味覺基調；刺身盛合選用初鰹、中腹鮪魚、鰤魚與鯛魚，透過不同脂質比例堆疊層次。椀物以京都白味噌為底，搭配胡麻豆腐與明蝦，展現溫潤細緻；煮物則透過高湯慢煮竹筍與鮑魚，引出食材本身的甘味核心。

大阪日航酒店日本料理「弁慶」料理長吉田全雄來台客座。台北老爺酒店提供

燒物紅喉魚採柚庵燒手法，以柚子香氣平衡油脂；揚物鮎魚唐揚外酥內嫩，強化口感對比。主食釜揚白吻仔魚與小番茄炊飯吸收食材精華，最後以抹茶葛餅佐黑糖蜜與黃豆粉收尾。

好康再加碼，民眾點選指定套餐可參加抽獎，大獎包括日本航空台北—大阪來回機票、關西與帛琉住宿券等好禮。