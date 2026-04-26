結合水文化、自然景觀與在地風情的旅行【源泉村3.2公里】（散步去彰化二）

走讀水文化，彰化二水【百年鼻子頭 引水公園堤岸廊道】

​二水鄉的鼻子頭堤防，是濁水溪增添融合自然與人文的新亮點。堤頂空間經活化為開闊休憩廣場，而堤岸廊道兼具了防洪安全、休憩、景觀生態與歷史水文化教育功能的水岸空間。

行走於堤頂廊道與廣場之間，沿途設有多座解說牌，散步中，可以認識二水在地水文化歷史、石苟工法、特殊地質構造與動人傳說，深刻感受數百年來的歷史水文化。

路線

起點：源泉車站（台鐵集集支線）

經過： 152縣道水森路、似古代宮廷外觀建築的贊修宮、 百年鼻子頭引水公園堤岸廊道、引水公園、花旗木步道、 137 縣道員集路。

百年鼻子頭引水公園堤岸廊道、引水公園、花旗木步道、 縣道員集路。 終點：源泉故事屋

🔻從源泉車站，散步五分鐘時間到了平交道十字路口，往前有三個叉路，一個是往花旗木步道，一個方向往引水公園，另一個是走向大馬路的137縣道員集路二段。

照著路標從引水公園方向散步，走在新舊融合的街道，不一會眼前片片綠油油稻田，接著走向芭樂園、香蕉園、芒果園、辣椒園和棚架上南瓜園，農村田野景象盡收眼裡，眼睛可做足綠spa，常常接近和常常看大帝所賦予的綠色大地，自然的療癒力是很強的，看我這60+年紀的阿婆，視力超好的，與常常走向大自然是有關係的。

百年鼻子頭 引水公園堤岸廊道上觀景，喜樂開心🫠

山水綠紅交織的迷人風景，山水的綠油油、天空的藍，還有迷人的桃粉櫻花木（花旗木別名泰國櫻花）。

廊道上 幾個樹下設有觀景台和休閒座椅，不僅是觀景的好地點，還可以稍作歇息，放空冥想都好。

從起點的泉源車站到這裡1.2公里路程，距離旗木步道和源泉故事屋，還有將近2公里的路程。

🔺季節限定：二水源泉村員集路花旗木盛開粉紅（花旗木鐵道）

🔻花旗木步道靠近泉源車站的這一端，路旁和民宅前，沿路花木扶疏蝴蝶飛舞，有花可賞！

🔺常見的長壽花，盛開中蝴蝶飛舞不停！

🔺花旗木步道旁的花木扶疏，沿路觀賞。

🔺村落美麗的景色，轉彎之處處處驚喜，尤以一間間保留傳統舊屋刷新亮麗的外觀和新屋之間，或交織或並列的在一起，拼成泉源村內一幅幅美麗的景色。

若想了解更多關於泉源村，或者說是彰化二水三百年的水圳文化，放膽的走進故事屋，在地借問站就是了。（若是第一次來泉源村，第一站來借問站就對了）

🔺這是什麼呢？三百年歷史的彰化八堡圳，這條活泉肥沃了整個彰化平原。與台北琉公圳、高雄鳳山曹公圳並稱台灣三大水利埤圳。條活泉肥沃了整個彰化平原，也此孕育了當地特有的風土民情，每年舉辦的「二水跑水節」便是為了紀念為該項水利工程而設，也是二水最著名的年度大事。

故事屋裡，簡單輕鬆的聽聽扼要重點式的在地導覽，知道八堡圳傳奇人物林先生與藤製編織的「籠仔篙」，早期引水不成，神秘的「林先生」傳授以「籠仔篙」堆疊石塊的「土工法」導引濁水溪水，才順利引水。雖然現在已有了水泥的消波塊，不再用這土法了，走讀文化中明白先人的智慧在歷史上是這是很重要的智慧。

關於八堡圳（又稱濁水圳、施厝圳）建於 1709-1719 年，是臺灣最古老的埤圳之一

八堡圳全長約89里，分流總長超過230里，流經今彰化縣十四個鄉鎮，被譽為孕育中部平原的「母親河」。與北部瑠公圳、南部曹公圳並列台灣三大水利工程，更因其規模與影響最深遠，施世榜也被尊稱為「台灣水利建設的祖師爺」。

在漢人尚未進入彰化平原之前，這裡是由乏福郎族與洪雅族以輪耕休田的方式生活。隨著漢人入墾，農田的開發逐漸展開。西元1710年至1735年間，彰化新增了一萬一千多甲耕地，而這段發展與水圳建設密不可分。

其中最重要的工程，就是由施世榜於西元1709年開始動工、歷時十年完工的 八堡圳。他引用濁水溪水，自彰化二水鄉鼻仔頭設圳頭，開鑿渠道灌溉平原農田。施工過程中，一位自稱「林先生」的水利專家教導使用藤竹編製 #壩籠 引水，既能在旱季導水入圳，又能在雨季防止溪水氾濫侵蝕。

散步趣的旅行，深入二水泉源村，這陣子意猶未盡的來了二次😇

走讀心得總結：第一天走進村裡，單一的目標只是想看看平地鐵道花旗木之美，在搭乘二鐵途中，拜讀了幾則網路文章介紹，提起了興致，散步趣中深入走讀旅行方式走訪，加上在故事屋接待服務人員，解說導覽下，甚至連二水的地名，有更深一層的認識，散步區中多了探索的興致。

二水鄉舊稱「二八水」，地名由來主要有二種說法，皆與水文環境有關

河流匯合 ：早期東方來的濁水溪與南方來的清水溪在此匯合，因兩溪河道呈現倒「八」字形相交，且當時「合」音與「八」相近（合港），故稱為「二八水」。

：早期東方來的濁水溪與南方來的清水溪在此匯合，因兩溪河道呈現倒「八」字形相交，且當時「合」音與「八」相近（合港），故稱為「二八水」。 水利開發 ：清康熙年間興建「八堡圳」，該圳源頭將濁水溪水分為一、二圳，故以此分支景象命名。

日治時期，簡化「二八水」為「二水」並設「二水庄」，台灣光復後沿用，改為二水鄉。

（走讀散步趣攝影日：2026年4月17日、20日)

延伸閱讀

媲美阿里山鐵道櫻花美景【二林花旗木 】



































