2026-04-26 15:05 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜關廟區。「山西宮無名蛋餅煎餃」每天僅營業3.5小時，買越多越便宜！經常大排長龍提早銷售一空早餐店。
位在武聖路上路邊攤位很顯眼。
說到關廟區讓我聯想到鳳梨、肉粿、關廟麵及竹筍湯等，小高也寫過多間關廟當地的美食，「山西宮無名蛋餅煎餃」是在地好友極力推薦隱藏版美食，今天就利用假日時段前來購買，攤位就位在當地信仰中心「山西宮」前面，來到廟前遠遠就看到排隊人龍，小小攤位裡頭總共有4位工作人員，可見店家平時生意就是很好，觀察菜單這裡有賣煎餃、烙餅、蛋餅及飲品等，令我驚訝是，煎餃買越多越便宜的定價，小高就買這三樣早點回家享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
攤位裡有4位員工各司其職忙碌中，裡頭總共放置2大油鍋來料理餐食。
攤位有掛上菜單供顧客點餐參考，餐點有煎餃、烙餅、蛋餅及飲品等。
小高一旁觀察，依這銷售速度應該會早早銷售一空。
小高就外帶煎餃75元（15粒）、烙餅＋蛋50元及蛋餅30元等。
這是煎餃75元（15粒）。
這煎餃很飽滿平均一粒單價5元，煎餃表面烤到焦黃真美觀。
這煎餃皮很軟Ｑ豬肉餡鮮甜真好吃。
這是蛋餅份量足夠定價30元很親民，蛋餅超軟Ｑ不油膩很好吃。
這是烙餅＋蛋50元。
這烙餅很大一片裡頭夾著滿滿煎蛋，這餅皮很紮實焦香吃起來真過癮。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「山西宮無名蛋餅煎餃」銷售空間很整潔真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：山西宮無名蛋餅煎餃
地址：718臺南市關廟區武聖路46號
營業時間:06:30–10:00（週一公休）
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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