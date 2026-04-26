2026-04-26 13:29 樂天小高＠美食之旅
吃。屏東縣｜屏東市美食。「美菊披薩」屏東最美麵包店旗下新品牌，主打餅皮Ｑ彈本格派拿波里義式披薩。
位在中山路上白色外觀建物很顯眼。
屏東市「美菊麵包店」號稱是當地最美的麵包店，發展到目前旗下有麵店和披薩店，「美菊披薩 (Meiju Pizza)」在去年8月份開幕至今不到一年，小高就利用假日時段前來用餐，餐廳外觀是極簡工業風的氣息，全黑色調室內用餐空間很寬敞，裡頭飄散出藝廊般的用餐氣息，觀看菜單餐點模式選擇性不多，主打是本格派拿波里義式披薩，還有少許的義大利麵、沙拉、湯品、甜點及飲品可供挑選，小高就點選部分的餐點來享用，品嚐完覺得不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐。
灰色系冷色調外觀充滿工業風的氣氛。
入口處一旁有放置自拍機供顧客投幣來拍照。
走入大門迎面而來是這藝術般的吧台，吧台有放置佐料和餐具供顧客自取，透明玻璃牆外有設置園藝造景供欣賞。
寬敞室內用餐空間右邊是點餐服務吧台，吧台上有標示義大利麵價目表供參考。
左邊這挑高又寬敞是主要的用餐空間，完全噴黑牆面搭配鵝黃色燈光，讓裡頭帶點神秘現代感用餐氣息。
這本是店家菜單供顧客點餐參考，菜色大概有義式披薩、沙拉、湯品、甜點及飲品可供挑選，半自助式服務不收取服務費喔！
小高就點煙燻鮭魚菠菜披薩380元、松露野菇水管麵280元、窯烤季節時蔬180元及玉米濃湯120元等。
這盤是窯烤季節時蔬180元。
這盤鮮蔬灑上起司窯烤高溫烤制而成，蔬菜帶點交相起司味濃厚真好吃。
這盤是松露野菇水管麵280元。
這盤水管麵整體口感僅能說中規中而已。
這盤是煙燻鮭魚菠菜披薩380元。
這披薩份量十足定價合理範圍，表面看的到有起司、鮭魚、菠菜及小番茄等食材，中間有放置一顆水波蛋。
披薩餅皮邊緣烤製出豹紋焦斑紋路，這是就是本格派拿波里義式披薩特色，披薩餅皮Q彈帶點焦香真好吃。
這盅是玉米濃湯120元。
這玉米濃湯有點死甜口感可接受。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「美菊披薩」用餐空間時尚簡約真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：美菊披薩
地址：900屏東縣屏東市中山路306號
營業時間:12:30–21:00（週二、三公休）
電話:08-766-3001
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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