吃。台南市。美食｜安平區。「首爾飯香」新店報報!!!!!道地韓國人老闆親自掌理中，寵物友善餐廳，正宗韓式口味的餐廳。









「首爾飯香」是看到脆友分享才收入口袋名單中，店家在去年底開幕至今約半年時間，今天利用平日午餐時段前來用餐，來到現場發現外觀很優雅真舒服，雖是平日時段幾乎是客滿狀態，店家是主打是韓國人老闆親自掌廚，料理出很道地韓式口味的餐點，觀察菜單，這裡主要賣麵食、飯食、鍋物及單點等韓式料理，還有咖啡和飲品供顧客額外選擇，小高就點兩樣餐點來享用看看，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

門面採用木質來裝潢呈現很高雅的氣息。

走入大門裡面用餐空間呼應門面的裝潢，深色木質裝潢搭配柔和的燈光，令人覺得心情很愉悅來享用餐點。









這室內用餐空間不大座位數不多，用餐高峰時段應該很容易客滿吧！





















這本是店家點菜單供顧客點餐參考，餐點品項很多定價合理範圍，這裡用餐每位低消是一份餐點，用餐時間限制在90分鐘。

這張店家點菜單供顧客直接畫選。

小高就點韓式拌飯250元和炸醬麵200元。

這碗是炸醬麵200元，餐點有附上附三樣小菜、白飯及蕎麥茶等。

這碗炸醬麵採用很中式的瓷碗來盛放，嘿嘿嚕嚕的炸醬鋪上半熟的荷包蛋。

搓破半熟的荷包蛋讓蛋黃流出來，與黑色炸醬充滿攪拌均勻。

這麵條滿滿鹹甜的滋味很軟Ｑ真好吃。

這碗是韓式拌飯250元，餐點有附上附三樣小菜、白飯及蕎麥茶等。

碗裡有白飯、半熟蛋、香菇、黃豆芽、青菜....等等。

把紅色醬汁倒入碗裡充滿攪拌均勻。

這拌飯一樣是鹹甜滋味不辣開胃好吃。

樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「首爾飯香」用餐空間很居家溫馨真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店家資訊：首爾飯香

地址：708臺南市安平區怡平路141號

營業時間:11:30–14:30, 17:00–21:00(每週日一公休，特別公休日請看IG參考）

電話:無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID:0937318086(不是電話喔！）



