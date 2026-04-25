2026-04-25 13:37 樂天小高＠美食之旅
吃。嘉義市。美食｜東區。「HERMIT & Co.」百年日式木造老宅改建而成的霜淇淋甜點專賣咖啡廳，網美必來拍照的景點。
位在成仁街三角窗日式老宅超顯眼。
「HERMIT & Co.」於2023年 12 月開始試營運至今約 2 年，店家是「木更 Mugeneration」經營團隊所創立的，這間日式木造事建於日據大正 13 年（1924 年），算一算這棟老宅已有102年歷史，建物原本是「永成印刷廠」的營業場所，經營團隊進駐，改建成霜淇淋甜點專賣咖啡廳，這裡比較特殊，外帶顧客是無法進入室內拍照留念，因此就買一支霜淇淋來享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
三角窗日式老宅外觀看起來維護很完整，讓人彷彿置身在日本當地老街角落。
走入店內面對是對外銷售的服務櫃檯，一旁是走往室內頗有質感得玻璃門。
服務櫃檯上有放置菜單供顧客點餐參考，菜單主要有咖啡、茶飲、甜點及霜淇淋供選擇，觀察菜單整體定價合理範圍。
透過玻璃門往裡面拍照來觀看，可以看到「永成印刷廠」的老舊扛棒，裡頭飄散出很復古溫馨氣息真舒服。
小高就外帶一支蜂巢脆餅霜淇淋120元。
這霜淇淋手工的甜筒超酥脆，霜淇淋濃郁不死甜真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「HERMIT & Co.」用餐空間很居家溫馨真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：
地址： 600嘉義市東區成仁街209號
營業時間:11:00–18:00
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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