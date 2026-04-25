高雄活動推薦【2026那瑪夏賞螢季】走進高雄最美螢河秘境｜水蜜桃產季開始｜氣墊水上樂園、漂漂河｜部落農事DIY體驗｜山林水陸玩法全包了！

2026-04-25 12:39 我是凱南Kenan

該出發高雄那瑪夏囉！

趁著「2026那瑪夏賞螢季暨水蜜桃系列活動」期間，一起來看觀賞那瑪夏的螢火蟲，每年大約3-5月左右，在那瑪夏的山林深處，螢光點點如繁星般湧現，夜晚就能感受到螢火蟲飛舞閃爍的生態震撼，同時也適逢水蜜桃盛產季節，買水蜜桃的行程自然不可少！

今年活動精采度大升級！又有部落演唱會、水蜜桃評鑑會、漂漂河、兒童氣墊水上樂園，假日可以在部落市集品嘗美食，以及豐富有趣的部落體驗，活動內容不僅好吃又好玩；凱南個人建議預約報名「賞螢專車」，有規劃半日遊、一日遊的遊程玩法，讓整趟賞螢之旅輕鬆愜意！

【2026 那瑪 Shine 巴金斯幻 賞螢季】

活動日期：115 年 3 月 27 日至 5 月 3 日

賞螢票價：200 元/人（含 150 元門票 + 50 元消費抵用券）

免費資格：2 歲（含）以下幼童免票

消費抵用券用途：限本次活動市集及那瑪夏區內的配合店家可使用

賞螢時間：建議入夜後約18：30-20：00，此時螢火蟲活動力最旺盛

▼活動官網連結：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny

▼活動粉專連結：

https://www.facebook.com/namasiafirefly

歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚

▼附上「賞螢專車」遊程報名網址：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny/booking

賞螢季活動期間，上山的人車較多，有關山區交通、停車與遊程規劃等問題，這次「賞螢專車遊程」都解決了！很推薦大家預約報名，目前4/25(六)、4/26(日)還有場次！額滿為止！

  • 賞螢專車：提供多條遊程方案，協助遊客往返山區。
  • 高鐵左營出發：由高鐵左營站集合出發，40 人大巴滿 36 人即發車。
  • 套裝行程
  • 半日遊：1,000元/人；2歲(含)以下800元/人(扣除賞螢券200元)。
  • 一日遊 A 方案：1,550元/人；2歲(含)以下1,350元/人(扣除賞螢券200元)
  • 一日遊 B 方案：1,750元/人；2歲(含)以下1,550元/人(扣除賞螢券200元)

*詳細遊程介紹及報名注意事項請至報名網址查詢

今年賞螢季活動順延至5/3(遊程專車僅開放到5/2)，讓大家可以多一點機會欣賞牠們的美麗。

那瑪夏開放之賞螢步道有拉比尼亞賞螢步道、南沙魯賞螢步道、舊民權賞螢平台、達卡努瓦里賞螢步道、發拉斯賞螢步道，各具特色，且每條步道會有專人進行簡單的生態導覽。

*賞螢步道開放與否將視開放前一天或當天螢況而異動，請以現場公告為主。

*為維護賞螢品質與維護生態，各步道將進行總量管制，請遊客務必遵守導覽人員指揮行進！

*如遇人潮眾多之情況，賞螢專車半日遊&一日遊之遊客因表定回程時間，有優先進場之權利，如造成不便，敬請見諒！

▲活動期間，會看見設置「賞螢券購票處」，有規劃販售時間，建議一般遊客買票時，記得同時索取活動導覽地圖。
▲活動期間，會看見設置「賞螢券購票處」，有規劃販售時間，建議一般遊客買票時，記得同時索取活動導覽地圖。

【賞螢券購票處｜區域地點】

1.南沙魯里-舊農會前

2.瑪雅里-芒果樹部落市集

3.達卡努瓦里-伊比加油站、那瑪夏區公所

▼賞螢券使用說明及販售時間：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny

我們第一次來那瑪夏看螢火蟲，眼前漫漫螢光的景象真的很感動！這次是在「達卡努瓦里賞螢步道」賞螢，推薦給第一次來的遊客或是攝影愛好者，這一區的螢火蟲密度很高，而且我個人覺得步行的難易度不會太艱難，很適合大小朋友，走進步道沒多久就能看到螢火蟲在山林間閃爍飛舞的畫面喔！

因為知道假日人潮較多，今年我們選擇平日來賞螢，當天自由行的遊客人數有超出我的預期，但不會到擁擠的狀態，平日人潮相對分散，看螢火蟲的氛圍好Chill、好輕鬆，現場螢況很不錯！也請大家遵守賞螢公約與現場工作人員的宣導指示。

▲透過相機鏡頭來看看現場的螢火蟲之美，此時山林間湧現如星星般閃爍的螢火蟲，推薦大家有機會一定要來現場親眼看看，真的很美！
▲透過相機鏡頭來看看現場的螢火蟲之美，此時山林間湧現如星星般閃爍的螢火蟲，推薦大家有機會一定要來現場親眼看看，真的很美！

當天有一群香港遊客專程來那瑪夏拍攝賞螢季，都是很專業的攝影玩家與老師，也無私分享了很多畫面給我們看，點點綠光飛舞在山林草叢間，彷彿化身成地上星河。建議拍攝時要搭配腳架，設定最長快門秒數，螢火蟲的微光需要長時間的曝光，而且小小晃動到都有可能造成照片模糊。

不過我們不是攝影專家，不一定非得拍出絕美大片，甚至可以短暫放下3C產品，輕輕鬆鬆的走在步道上觀賞螢火蟲，單純用雙眼記住每個感動的畫面，也是一種旅程享受！

把握「2026那瑪夏賞螢季」活動期間來走走！走在黑夜的賞螢步道中，點點螢光持續在身邊起舞，很舒服的自然環境和山中氣溫，種種體驗會讓人忘卻城市中的煩惱喧囂，來那瑪夏找尋最燦爛的綠光，果然是值得的！

▲那瑪夏水蜜桃～現在買的到！而且顆顆香甜多汁，那種一口咬下流汁的口感太驚豔了！
▲那瑪夏水蜜桃～現在買的到！而且顆顆香甜多汁，那種一口咬下流汁的口感太驚豔了！

那瑪夏區得天獨厚的氣候、海拔和土壤，真的非常適合種植水蜜桃，產季大約是每年4至5月左右，是全台最早採收的水蜜桃產地！這次我們專程為了體驗「2026那瑪夏賞螢季」來的！買水蜜桃也是我們一行人最期待的行程之一，會建議來到那瑪夏第一件事就是先找店家訂購水蜜桃，因為再晚一點的話，聽說就會賣光光囉！

▲在開始賞螢之前，我們已經忍不住開吃剛訂購的水蜜桃了！我個人很喜歡那瑪夏的水蜜桃，是一種吃起來擁有山野清香的獨特感，而且很多汁！！！
▲在開始賞螢之前，我們已經忍不住開吃剛訂購的水蜜桃了！我個人很喜歡那瑪夏的水蜜桃，是一種吃起來擁有山野清香的獨特感，而且很多汁！！！

也不用跟全台各地有名的水蜜桃比，那瑪夏的水蜜桃的地位是無可取代的，只要吃過很容易讓人愛上！我個人覺得這裡的水蜜桃果皮偏薄，輕輕一洗很容易見到裏頭晶瑩剔透的果肉，重點是咬下的瞬間流出水分超有感！肉質細緻斥吃得出來的！甜度也很不錯喔！

▲那瑪夏水蜜桃盛產！一定要來看看甜香多汁的水蜜桃有多誘人！又大顆、品質又好！必買！
▲那瑪夏水蜜桃盛產！一定要來看看甜香多汁的水蜜桃有多誘人！又大顆、品質又好！必買！

▲2026那瑪夏賞螢季，部落玩法推薦！走進果園採梅子DIY體驗！是不是很特別、很有意思啊！
▲2026那瑪夏賞螢季，部落玩法推薦！走進果園採梅子DIY體驗！是不是很特別、很有意思啊！

那瑪夏全區海拔均高於500公尺，平均海拔大約在500至1500公尺之間，優渥的自然環境，為梅樹提供了最佳的生長舞台，那瑪夏的梅子有名不用多說，但大家體驗過採梅子和後製作業嗎？是充滿手工溫度的部落農事體驗喔！

走進梅園，親手摘下翠綠飽滿的梅子，藉由人工親手摘取，保持果實美觀完整，但人力成本相對高，跟著果園主人慢慢採集，手工處理，醃製脆梅，過程很療癒也很有趣！

▲每一罐脆梅都是部落農人辛苦付出的成果，從指尖到舌尖的酸甜交織，因為體驗過，感受更加深刻！
▲每一罐脆梅都是部落農人辛苦付出的成果，從指尖到舌尖的酸甜交織，因為體驗過，感受更加深刻！

▲如果想體驗採梅子或是購買最新鮮的青梅，建議在4月份前往，此時也是那瑪夏賞螢火蟲的熱門季節。
▲如果想體驗採梅子或是購買最新鮮的青梅，建議在4月份前往，此時也是那瑪夏賞螢火蟲的熱門季節。

▲青梅都吃過了，那梅酒自然是不能錯過啊！凱南與友人的那瑪夏購買清單就是梅酒！
▲青梅都吃過了，那梅酒自然是不能錯過啊！凱南與友人的那瑪夏購買清單就是梅酒！

部落店家推出的手工釀製梅酒，讓我們陷入瘋狂的程度！藉這次產地體驗，不僅可以親手採梅、DIY醃梅，還有振奮精神的梅酒體驗，不同款的梅酒呈現的口韻截然不同，我個人真的很愛一入口迎來的酸香，帶點香甜又很清爽，每一層口感是淡淡的，不會太強烈，超好喝！

▲在傳說中的小木屋咖啡廳「山豬聊咖啡」聽故事喝手沖咖啡，享受那瑪夏最幸福的旅程時光。
▲在傳說中的小木屋咖啡廳「山豬聊咖啡」聽故事喝手沖咖啡，享受那瑪夏最幸福的旅程時光。

那瑪夏的咖啡一直是我認為很有淺力的台灣咖啡，幾年前來那瑪夏喝過一次咖啡，留下很驚豔的印象！這次在「山豬聊咖啡」喝咖啡，店家位於達卡努瓦部落，空間舒適且充滿木質調，老闆與闆娘非常健談熱情，提供在地風味的手沖咖啡，也販售自家產銷的水蜜桃（產季約 4-5 月），還有賣脆梅、梅子醋、梅酒等在地農特產伴手禮；附帶一提，這裡的愛玉也非常受歡迎！

「2026那瑪夏賞螢暨水蜜桃季」系列活動真的精采到週週人潮大爆滿！尤其是限定設施「山中水樂園 親子戲水區」，超多外縣市的親子家庭特別來體驗「氣墊水上樂園」和「漂漂河」，兩項設施體驗位置～距離不會太遠喔！建議大家地圖google定位在「那瑪夏民生大橋」，週末快帶孩子們來玩水喔！

▲今年高雄3月-4月的活動中，最具話題性的莫過於在山中打造的戲水天堂，完全就是山林裡的巨型遊樂場啦！
▲今年高雄3月-4月的活動中，最具話題性的莫過於在山中打造的戲水天堂，完全就是山林裡的巨型遊樂場啦！

▲這座「兒童氣墊水上樂園」的出現，真的會讓孩子們玩水玩到瘋掉耶！
▲這座「兒童氣墊水上樂園」的出現，真的會讓孩子們玩水玩到瘋掉耶！

▲孩子們都能在柔軟且安全的氣墊上玩水，周圍是那瑪夏獨家環繞山景，這種「山林系」的戶外遊樂體驗全台僅有。
▲孩子們都能在柔軟且安全的氣墊上玩水，周圍是那瑪夏獨家環繞山景，這種「山林系」的戶外遊樂體驗全台僅有。

▲結合自然生態與沁涼體感的漂漂河活動，成為遊客們最熱門的體驗！
▲結合自然生態與沁涼體感的漂漂河活動，成為遊客們最熱門的體驗！

全台最Chill的山林激流，享受在山林間漂流的特色體驗！

今年的那瑪夏賞螢季活動中，最吸引我的三個部分，一是夜晚的螢火蟲，二是粉嫩嫩的超搶手水蜜桃，第三就是活動期間限定的「溪水漂漂河」，穿上救生衣，坐在大泳圈上，順著清澈溪水緩緩漂流，不用費力划船，只要放鬆身體就行，感受溪水的冰涼與部落的靜謐，而且現場配置專業救生員，讓大小朋友都能安全體驗，享受清涼漂流的樂趣！

▲在自然溪流中漂流，能欣賞山林美景，並體驗自然河道的變化。
▲在自然溪流中漂流，能欣賞山林美景，並體驗自然河道的變化。

▲部落美食也是遊客很期待的環節之一！烤肉、烤香腸、竹筒飯、臭豆腐都要來一份才過癮！
▲部落美食也是遊客很期待的環節之一！烤肉、烤香腸、竹筒飯、臭豆腐都要來一份才過癮！

賞螢季活動期間，週末六日會有部落市集，位於達卡努瓦部落中，靠近那瑪夏7-11，很好逛、美食小吃也很多攤，如果跟我們一樣平日來訪，其實部落中還是有很多好吃的喔！分享這家賞螢客跟在地部落族人都一致推薦的「那瑪夏茉兒工寮美食」，正好就在「達卡努瓦里賞螢步道」入口前方，充滿在地風情，給大家多一個飲食選項。

打著「賞螢季-那瑪夏創始店」的封號，在當地相當有名，店裡的梅樹碳烤山豬肉、手工噴汁香腸、鹽烤吳郭魚，還有限量供應的竹筒飯及臭豆腐，每一道都是主角，獨家秘方，吃過會想再回訪！

▲這次與朋友來體驗那瑪夏賞螢季，感受到部落的人情味與人文溫度，這段旅程真的很幸福。
▲這次與朋友來體驗那瑪夏賞螢季，感受到部落的人情味與人文溫度，這段旅程真的很幸福。

「2026那瑪夏賞螢季暨水蜜桃系列活動」是一場結合生態、美食、文化、體驗與消暑設施於一體的深度之旅，活動延續至5月3日，我非常推薦大家報名假日的「賞螢專車」，無論半日遊或一日遊都很有觀光魅力；但如果無法配合週末安排，選擇自由行來賞螢的朋友，這篇文章分享給大家參考！

【2026 那瑪 Shine 巴金斯幻 賞螢季】

活動日期：115 年 3 月 27 日至 5 月 3 日

賞螢票價：200 元/人（含 150 元門票 + 50 元消費抵用券）

免費資格：2 歲（含）以下幼童免票

消費抵用券用途：限本次活動市集及那瑪夏區內的配合店家可使用

賞螢時間：建議入夜後約18：30-20：00，此時螢火蟲活動力最旺盛

▼活動官網連結：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny

▼活動粉專連結：

https://www.facebook.com/namasiafirefly

歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚

我是凱南Kenan

我是凱南Kenan

部落客/旅遊作家/專題講師，出版《屏時三餐》《凱南帶路遊高雄》《凱南帶路遊高雄2》三本書。 ★旅遊、美食、住宿、活動、出版、演講、商品代售/開箱體驗，歡迎合作邀約：ssss01298@gmail.com

#市集 #賞螢 #演唱會 #觀光景點 #打卡景點 #高雄旅遊 #親子旅遊

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

3公頃似牡丹的孤挺花海景觀，可比擬荷蘭阿姆斯丹，台灣的唯一【久雅植科】，一年只有30天開放入場（期間限定秘境）

2026-04-16 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

孤挺花海，漂亮！

朵朵碩大孤挺花，似牡丹花美麗，滿滿富貴容貌！

藏身宜蘭礁溪「久雅植科」，台灣最大民間似牡丹花的孤挺花專屬觀光農場，花海景觀可比擬阿姆斯特丹，三萬公頃面積，種滿孤挺花，一年開放只有30天，台灣的唯一，研發品種之多，超乎想像的多，至少已成功研發七十多種。

地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98-5號

電話：0910 209 399

開園時間：上午9:00，最後入園下午16:00

臉書https://www.facebook.com/juliaflora2006

🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）
🔺卡娃思攝於2026.4.13（晚霞的天氣經原圖模擬）

🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）
🔺黃昏的天氣經原圖模擬，卡娃思攝於2026.4.13（黃昏的天氣經原圖模擬）

網美們早早就來拍照

黃昏時分浪漫氣氛

🔻第一次拜訪，最喜歡的六款，花朵的美艷可記住了，品種就忽略吧，單純享受沉浸在花海裡的美麗自在。

  • 其中有一款綠白色的品種（曙？雪山？），散發出的微微花香，賞花聞花香，陶醉了⋯
  • 最讓人驚艷的是那朵朵碩大花朵，每一朵多是大大的花朵，再仔細點觀賞，花開並蒂樣子，一根花莖長出三朵花，不是一朵也不是二朵，看清楚了，所以稱之為並蒂蓮，明白了。

關於Amaryllis並蒂蓮，過去我們都知道的就叫孤挺花、朱頂紅，會自己長大的花，不需要特別照顧的😇

  • 屬石蒜科球莖花卉，花語為「華麗之美」
  • 特性是花莖挺拔、花朵碩大，常見兩朵花並排生長，適合居家養殖，只需放置在光線充足處，不需要特別照顧即可抽苔開花，被視為「會自己長大的花」。
  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。

🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！
🔺桃紅色的孤挺花，過去不曾見過，漂亮！

🔺🔻花朵碩大、高開張性的孤挺花，美的無話可說，靜靜欣賞就是了。

🔺🔻花瓣的花色和紋路，貼近觀賞，還是美麗一朵花！（下圖右的是火鳳凰？）

擁有自己的專屬農場及花卉，並研發、栽培、種植、推廣是「久雅植科」的最大特色🥹

  • 位在宜蘭礁溪，遠離人群喧囂的寧靜山邊山谷中。
  • 「久雅植科」農場的孤挺花有其生長的次序，春天開花，夏季蓬勃生長、秋季球莖豐收、冬季花卉外銷，隨著時序與大地共存共榮，而最令人期待的就是春天的花海了，3公頃的私人花海景觀可比擬荷蘭阿姆斯丹。

關於Amaryllis並蒂蓮，也稱朱頂紅、孤挺花

  • Amaryllis是古羅馬詩人在田園詩中歌詠牧羊女的名字，源自希臘文，中文名又稱並蒂蓮，取自開花時的姿態，引申並蒂花開之意；她的葉子有如騎士高舉著劍，圍繞著象徵皇室的花朵，因此成為許多歐洲皇室的代表花。
  • Amaryllis為石蒜科、Hippeastrum屬之球莖花卉，原產亞熱帶。
  • 花語為：華麗之美

🔺圖：九丹孤挺花
🔺圖：九丹孤挺花


久雅植科育成之並蒂蓮球莖種源，已長久適應台灣環境，並經過育種及調控，為良好居家盆栽，耐旱、抗病蟲害、不需施肥，可長久栽植、年年開花。

入園費用每人300元，可全額折抵農場販售的商品消費

  • 農場所販售的球莖，都是經過三年種植的，有的還看得到花苞的頂部，種在盆裡很快竟會開花。當即買了星蕊和九丹二品種，2025年在士林官邸的孤挺花展見過，很喜歡。
  • 附有說明，照著做輕鬆又簡單，種在透水性好的花盆，全日照的窗台就可以了，母親節就送給母親或自己華麗的孤挺花。

延伸閱讀

20種似牡丹的孤挺花室內花展（2025母親節賞花提案）

















卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#秘境 #花海 #台灣 #期間限定 #宜蘭旅遊

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★

❤日本❤合法洗錢【三光稻荷神社】~抽個專屬☆七福神★

2026-04-18 23:05 Belinda的玩美甜蜜窩

#合法洗錢

#三光稻荷神社❤

位於愛知縣犬山城入口處

是歷史悠久的神社

自古被稱為三光寺桑

這兒還有開運之神猿田彥神社❤

祈求良緣、家庭圓滿的姬龜神社❤

及女性專屬的狐女郎神一

深受當地及國內外香客喜愛

三光稻荷神社內的姬龜神社

對男女良緣、家庭和美、夫妻和睦靈驗

連環鳥居、心形繪馬 & 粉色愛心石

吸引不少女性和情侶慕名參拜

是日本女性回訪率極高的神社

因為是稻荷

自然對生意興隆也很靈驗

據說在這藉由神水洗錢❤

日後就能數倍奉還

在社務所繳納100日圓的奉獻金

便能領取專用的蠟燭與小竹籃

將自備的零錢或紙鈔放入竹籃

用竹杓舀水直接沖洗

洗過的錢晾乾就可放回錢包

不知為啥~

現場洗的錢清一色都新台幣呢!!

凡走過必留下痕跡

來都來了~

就來抽個專屬七福神及能帶來好運的神籤

助攻未來順遂&幸福發發發囉!!

#三光稻荷神社#日本犬山寺#日本景點

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#夫妻 #日本景點 #打卡景點

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

誤打誤撞入住的台南老屋｜一間讓人不想出門的民宿

2026-04-15 22:15 巧比。針線包

白天的工作結束了，準備開始自己的時間；先開箱這回下榻的民宿

午後的光線斜斜地落進屋內。公共空間擺著一些小物，書櫃上放著黑膠、CD，還有幾本關於台南的書。那種感覺，不太像住進一間旅宿，比較像暫時借住在某個人的生活裡。

原本只是隨手選的地方，住進來才慢慢看出細節。服務之外，這棟被綠意包圍的老屋，本來是自住的空間，經過多年才轉成現在的樣子；查了一下，才知道它出自台灣戰後第一代建築師之手。

從找個地方過夜，變成走進一段曾被生活過的空間，這種落差，讓人不自覺慢了下來。

兩層樓的配置，一樓是咖啡店，後方與二樓共有五個房間：一樓兩間帶庭院，二樓三間有陽台座椅。各自簡單，但都有一點剛剛好的距離感。

走了一圈之後，忽然覺得，好像也沒有一定要出門的理由。

外面的台南還是熱鬧，但此刻更想待在這裡。

上次沒吃到早餐，這趟換個房型再來一次。明早的鹹派和飲品，就留到醒來之後再說。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#民宿 #老屋 #台灣 #咖啡館

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
往下滑看更多精彩文章
捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

捷絲旅台南虎山館：全家人的放鬆時光，包辦早晚餐與接駁的舒心住宿

2026-04-17 10:05 After Thirty

捷絲旅台南虎山館緊鄰十鼓仁糖文化園區，展現了與糖廠呼應的工業復古美學。這裡不只是商務出差的質感首選，更是親子度假的溫馨窩點

捷絲旅台南虎山館

📍Google地圖：捷絲旅台南虎山館

👉 官網訂房：捷絲旅台南虎山館

📞 電話 ：+88662662528🔆飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：中午 12:00

大廳：

一踏入大廳，便被迷人的復古工業美學包圍。暗色系天花板搭配沉穩的紅磚牆，與輕木質調的接待櫃檯形成視覺層次，讓辦理入住的等待時光也成了一種放鬆。

一旁還有質感滿分的Mini Mart，提供各式零食與咖啡，讓人在辦理入住的同時，也能享受一段愜意的午後時光。

為了讓旅程更從容，飯店提供了住房旅客專屬的免費接駁車。往返於「捷絲旅台南虎山館」與「台南晶英酒店」之間，中途還會停靠奇美博物館，無論是想去市中心逛逛或是安排藝文行程都非常便利。

客房：

客房延續了飯店沉穩的工業風格，深色系牆面裝飾著繽紛的圓形掛畫，為空間注入活潑的藝術氣息。兩張寬敞的大床確保了睡眠的舒適度，是親子出遊最安心的依靠。

大面積的落地窗像是一幅動態畫框，將遠處奇美博物館的歐式建築與大片綠意盡收眼底。這份遠離鬧市的寧靜與開闊景致，就是假期中最奢侈的享受。

走出落地窗，家庭套房擁有一個專屬的戶外露台空間。這裡視野遼闊，可以俯瞰周邊鬱鬱蔥蔥的樹林與鐵道景致。沒有繁瑣的裝飾，只有清透的空氣與開闊的景色。

這就是捷絲旅台南虎山館最讓人難忘的體驗：在喧囂城市之外，保留了一處能與自己、與家人安靜共處的角落。此刻，時間彷彿慢了下來，只剩下夕陽與美好假期。

公共設施：

飯店設有迷人的戶外長形泳池，被大片鬱鬱蔥蔥的樹林包圍，營造出遠離塵囂的度假氛圍。無論是想盡情暢泳，或是只想靜靜地躺在椅上感受微風、閱讀一本書，這裡都是享受南台灣陽光與悠閒時光的絕佳角落。

飯店的公共區域充滿驚喜，懷舊紅磚牆搭配質感皮沙發與趣味牛造型凳，營造出如家一般的溫馨感。牆上的復古燈箱與暖心標語，讓每一處角落都成了適合拍照留念的藝術風景。

飯店也設置了經典的美式足球機，讓大人與孩子都能在度假之餘，來場熱血的小競賽，為旅程增添歡笑。

為了照顧長天數旅行或親子家庭的需求，飯店特別設有自助洗衣與烘衣設備。無論是剛從泳池玩耍回來，還是需要換洗日常衣物，都能在這裡輕鬆搞定。

餐飲區：

飯店的餐廳「食間」擁有令人驚豔的用餐環境。大面落地窗將陽光與窗外的泳池綠意無縫接入室內，搭配復古的木質百葉窗與充滿設計感的藤編沙發，營造出時髦且溫馨的南洋度假感。

晚餐提供色香味俱全的定食套餐，從層次豐富的炊飯到精緻的炸物主食，每一道都能感受到食材的新鮮與廚師的用心。

餐後的甜點同樣不馬虎，Ｑ彈的布丁搭配沁涼冰淇淋與新鮮水果，裝盛在日系花紋瓷碗中，不僅滿足了味蕾，更是一場視覺饗宴。


台南住宿/景點推薦：

After Thirty

After Thirty

喜歡旅遊，分享旅行故事

#台灣 #台南飯店 #住宿推薦 #親子住宿

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎
hotNews__list__item--img

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫
hotNews__list__item--img

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

最新文章

吃。嘉義市。美食｜東區。「HERMIT & Co.」百年日式木造老宅改建而成的霜淇淋甜點專賣咖啡廳，網美必來拍照的景點。

吃。嘉義市。美食｜東區。「HERMIT & Co.」百年日式木造老宅改建而成的霜淇淋甜點專賣咖啡廳，網美必來拍照的景點。

#咖啡廳 #日本 #霜淇淋 #美食探店

樂天小高＠美食之旅 2026.04.25 5
「螢光奇緣」登場 阿里山國際級鐵道螢河超吸睛 住房贈賞螢體驗

「螢光奇緣」登場 阿里山國際級鐵道螢河超吸睛 住房贈賞螢體驗

#阿里山 #賞螢 #阿里山賓館

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.25 7
高雄活動推薦【2026那瑪夏賞螢季】走進高雄最美螢河秘境｜水蜜桃產季開始｜氣墊水上樂園、漂漂河｜部落農事DIY體驗｜山林水陸玩法全包了！

高雄活動推薦【2026那瑪夏賞螢季】走進高雄最美螢河秘境｜水蜜桃產季開始｜氣墊水上樂園、漂漂河｜部落農事DIY體驗｜山林水陸玩法全包了！

#市集 #演唱會 #賞螢 #觀光景點 #打卡景點 #高雄 #高雄旅遊 #親子旅遊

我是凱南Kenan 2026.04.25 7
2026世足賽、法網、溫網、F1賽車 四大世界頂級賽事門票開賣

2026世足賽、法網、溫網、F1賽車 四大世界頂級賽事門票開賣

#景點 #Klook

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.25 13
玩遍花蓮山海風景990元 暢遊海洋公園與理想水岸生活

玩遍花蓮山海風景990元 暢遊海洋公園與理想水岸生活

#遠雄海洋公園 #花蓮

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.25 12
桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

桃園市觀光導覽大使帶路！細品中壢舊城區的獨特魅力

#觀光 #桃園旅遊 #美食探店 #打卡景點

夫子。旅食趣 2026.04.25 114
雲朗觀光集合旗下 推出全方位寵愛媽咪企劃！

雲朗觀光集合旗下 推出全方位寵愛媽咪企劃！

#台北 #高雄 #母親節

旅遊經 2026.04.25 21
台北新生公園臭氣那裡來？ 25公尺綠巨人「掌葉蘋婆」是兇手！

台北新生公園臭氣那裡來？ 25公尺綠巨人「掌葉蘋婆」是兇手！

#台北

旅遊經 2026.04.25 25
玩遍花蓮山海風景 海洋公園、理想PAARK水岸「雙景點」千元有找！

玩遍花蓮山海風景 海洋公園、理想PAARK水岸「雙景點」千元有找！

#花蓮

旅遊經 2026.04.25 33
天熱最佳旅遊企劃—宜蘭頭城吃喝玩樂一日遊

天熱最佳旅遊企劃—宜蘭頭城吃喝玩樂一日遊

#龜山島 #太陽 #美食探店 #打卡景點

唐蘋想很多 2026.04.24 60
18+