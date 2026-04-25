高雄活動推薦【2026那瑪夏賞螢季】走進高雄最美螢河秘境｜水蜜桃產季開始｜氣墊水上樂園、漂漂河｜部落農事DIY體驗｜山林水陸玩法全包了！

該出發高雄那瑪夏囉！

趁著「2026那瑪夏賞螢季暨水蜜桃系列活動」期間，一起來看觀賞那瑪夏的螢火蟲，每年大約3-5月左右，在那瑪夏的山林深處，螢光點點如繁星般湧現，夜晚就能感受到螢火蟲飛舞閃爍的生態震撼，同時也適逢水蜜桃盛產季節，買水蜜桃的行程自然不可少！

今年活動精采度大升級！又有部落演唱會、水蜜桃評鑑會、漂漂河、兒童氣墊水上樂園，假日可以在部落市集品嘗美食，以及豐富有趣的部落體驗，活動內容不僅好吃又好玩；凱南個人建議預約報名「賞螢專車」，有規劃半日遊、一日遊的遊程玩法，讓整趟賞螢之旅輕鬆愜意！

【2026 那瑪 Shine 巴金斯幻 賞螢季】

活動日期：115 年 3 月 27 日至 5 月 3 日

賞螢票價：200 元/人（含 150 元門票 + 50 元消費抵用券）

免費資格：2 歲（含）以下幼童免票

消費抵用券用途：限本次活動市集及那瑪夏區內的配合店家可使用

賞螢時間：建議入夜後約18：30-20：00，此時螢火蟲活動力最旺盛

▼活動官網連結：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny

▼活動粉專連結：

https://www.facebook.com/namasiafirefly

《歡迎關注凱南的官方網站》《凱南官方Instagram快來追蹤》《凱南官方粉絲專頁按個讚》

▼附上「賞螢專車」遊程報名網址：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny/booking

賞螢季活動期間，上山的人車較多，有關山區交通、停車與遊程規劃等問題，這次「賞螢專車遊程」都解決了！很推薦大家預約報名，目前4/25(六)、4/26(日)還有場次！額滿為止！

賞螢專車 ：提供多條遊程方案，協助遊客往返山區。

：提供多條遊程方案，協助遊客往返山區。 高鐵左營出發 ：由高鐵左營站集合出發，40 人大巴滿 36 人即發車。

：由高鐵左營站集合出發，40 人大巴滿 36 人即發車。 套裝行程 ：

： 半日遊 ：1,000元/人；2歲(含)以下800元/人(扣除賞螢券200元)。

：1,000元/人；2歲(含)以下800元/人(扣除賞螢券200元)。 一日遊 A 方案 ：1,550元/人；2歲(含)以下1,350元/人(扣除賞螢券200元)

：1,550元/人；2歲(含)以下1,350元/人(扣除賞螢券200元) 一日遊 B 方案：1,750元/人；2歲(含)以下1,550元/人(扣除賞螢券200元)

*詳細遊程介紹及報名注意事項請至報名網址查詢

今年賞螢季活動順延至5/3(遊程專車僅開放到5/2)，讓大家可以多一點機會欣賞牠們的美麗。

那瑪夏開放之賞螢步道有拉比尼亞賞螢步道、南沙魯賞螢步道、舊民權賞螢平台、達卡努瓦里賞螢步道、發拉斯賞螢步道，各具特色，且每條步道會有專人進行簡單的生態導覽。

*賞螢步道開放與否將視開放前一天或當天螢況而異動，請以現場公告為主。

*為維護賞螢品質與維護生態，各步道將進行總量管制，請遊客務必遵守導覽人員指揮行進！

*如遇人潮眾多之情況，賞螢專車半日遊&一日遊之遊客因表定回程時間，有優先進場之權利，如造成不便，敬請見諒！

▲活動期間，會看見設置「賞螢券購票處」，有規劃販售時間，建議一般遊客買票時，記得同時索取活動導覽地圖。

【賞螢券購票處｜區域地點】

1.南沙魯里-舊農會前

2.瑪雅里-芒果樹部落市集

3.達卡努瓦里-伊比加油站、那瑪夏區公所

▼賞螢券使用說明及販售時間：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny

我們第一次來那瑪夏看螢火蟲，眼前漫漫螢光的景象真的很感動！這次是在「達卡努瓦里賞螢步道」賞螢，推薦給第一次來的遊客或是攝影愛好者，這一區的螢火蟲密度很高，而且我個人覺得步行的難易度不會太艱難，很適合大小朋友，走進步道沒多久就能看到螢火蟲在山林間閃爍飛舞的畫面喔！

因為知道假日人潮較多，今年我們選擇平日來賞螢，當天自由行的遊客人數有超出我的預期，但不會到擁擠的狀態，平日人潮相對分散，看螢火蟲的氛圍好Chill、好輕鬆，現場螢況很不錯！也請大家遵守賞螢公約與現場工作人員的宣導指示。

▲透過相機鏡頭來看看現場的螢火蟲之美，此時山林間湧現如星星般閃爍的螢火蟲，推薦大家有機會一定要來現場親眼看看，真的很美！

當天有一群香港遊客專程來那瑪夏拍攝賞螢季，都是很專業的攝影玩家與老師，也無私分享了很多畫面給我們看，點點綠光飛舞在山林草叢間，彷彿化身成地上星河。建議拍攝時要搭配腳架，設定最長快門秒數，螢火蟲的微光需要長時間的曝光，而且小小晃動到都有可能造成照片模糊。

不過我們不是攝影專家，不一定非得拍出絕美大片，甚至可以短暫放下3C產品，輕輕鬆鬆的走在步道上觀賞螢火蟲，單純用雙眼記住每個感動的畫面，也是一種旅程享受！

把握「2026那瑪夏賞螢季」活動期間來走走！走在黑夜的賞螢步道中，點點螢光持續在身邊起舞，很舒服的自然環境和山中氣溫，種種體驗會讓人忘卻城市中的煩惱喧囂，來那瑪夏找尋最燦爛的綠光，果然是值得的！

▲那瑪夏水蜜桃～現在買的到！而且顆顆香甜多汁，那種一口咬下流汁的口感太驚豔了！

那瑪夏區得天獨厚的氣候、海拔和土壤，真的非常適合種植水蜜桃，產季大約是每年4至5月左右，是全台最早採收的水蜜桃產地！這次我們專程為了體驗「2026那瑪夏賞螢季」來的！買水蜜桃也是我們一行人最期待的行程之一，會建議來到那瑪夏第一件事就是先找店家訂購水蜜桃，因為再晚一點的話，聽說就會賣光光囉！

▲在開始賞螢之前，我們已經忍不住開吃剛訂購的水蜜桃了！我個人很喜歡那瑪夏的水蜜桃，是一種吃起來擁有山野清香的獨特感，而且很多汁！！！

也不用跟全台各地有名的水蜜桃比，那瑪夏的水蜜桃的地位是無可取代的，只要吃過很容易讓人愛上！我個人覺得這裡的水蜜桃果皮偏薄，輕輕一洗很容易見到裏頭晶瑩剔透的果肉，重點是咬下的瞬間流出水分超有感！肉質細緻斥吃得出來的！甜度也很不錯喔！

▲那瑪夏水蜜桃盛產！一定要來看看甜香多汁的水蜜桃有多誘人！又大顆、品質又好！必買！

▲2026那瑪夏賞螢季，部落玩法推薦！走進果園採梅子DIY體驗！是不是很特別、很有意思啊！

那瑪夏全區海拔均高於500公尺，平均海拔大約在500至1500公尺之間，優渥的自然環境，為梅樹提供了最佳的生長舞台，那瑪夏的梅子有名不用多說，但大家體驗過採梅子和後製作業嗎？是充滿手工溫度的部落農事體驗喔！

走進梅園，親手摘下翠綠飽滿的梅子，藉由人工親手摘取，保持果實美觀完整，但人力成本相對高，跟著果園主人慢慢採集，手工處理，醃製脆梅，過程很療癒也很有趣！

▲每一罐脆梅都是部落農人辛苦付出的成果，從指尖到舌尖的酸甜交織，因為體驗過，感受更加深刻！

▲如果想體驗採梅子或是購買最新鮮的青梅，建議在4月份前往，此時也是那瑪夏賞螢火蟲的熱門季節。

▲青梅都吃過了，那梅酒自然是不能錯過啊！凱南與友人的那瑪夏購買清單就是梅酒！

部落店家推出的手工釀製梅酒，讓我們陷入瘋狂的程度！藉這次產地體驗，不僅可以親手採梅、DIY醃梅，還有振奮精神的梅酒體驗，不同款的梅酒呈現的口韻截然不同，我個人真的很愛一入口迎來的酸香，帶點香甜又很清爽，每一層口感是淡淡的，不會太強烈，超好喝！

▲在傳說中的小木屋咖啡廳「山豬聊咖啡」聽故事喝手沖咖啡，享受那瑪夏最幸福的旅程時光。

那瑪夏的咖啡一直是我認為很有淺力的台灣咖啡，幾年前來那瑪夏喝過一次咖啡，留下很驚豔的印象！這次在「山豬聊咖啡」喝咖啡，店家位於達卡努瓦部落，空間舒適且充滿木質調，老闆與闆娘非常健談熱情，提供在地風味的手沖咖啡，也販售自家產銷的水蜜桃（產季約 4-5 月），還有賣脆梅、梅子醋、梅酒等在地農特產伴手禮；附帶一提，這裡的愛玉也非常受歡迎！

「2026那瑪夏賞螢暨水蜜桃季」系列活動真的精采到週週人潮大爆滿！尤其是限定設施「山中水樂園 親子戲水區」，超多外縣市的親子家庭特別來體驗「氣墊水上樂園」和「漂漂河」，兩項設施體驗位置～距離不會太遠喔！建議大家地圖google定位在「那瑪夏民生大橋」，週末快帶孩子們來玩水喔！

▲今年高雄3月-4月的活動中，最具話題性的莫過於在山中打造的戲水天堂，完全就是山林裡的巨型遊樂場啦！

▲這座「兒童氣墊水上樂園」的出現，真的會讓孩子們玩水玩到瘋掉耶！

▲孩子們都能在柔軟且安全的氣墊上玩水，周圍是那瑪夏獨家環繞山景，這種「山林系」的戶外遊樂體驗全台僅有。

▲結合自然生態與沁涼體感的漂漂河活動，成為遊客們最熱門的體驗！

全台最Chill的山林激流，享受在山林間漂流的特色體驗！

今年的那瑪夏賞螢季活動中，最吸引我的三個部分，一是夜晚的螢火蟲，二是粉嫩嫩的超搶手水蜜桃，第三就是活動期間限定的「溪水漂漂河」，穿上救生衣，坐在大泳圈上，順著清澈溪水緩緩漂流，不用費力划船，只要放鬆身體就行，感受溪水的冰涼與部落的靜謐，而且現場配置專業救生員，讓大小朋友都能安全體驗，享受清涼漂流的樂趣！

▲在自然溪流中漂流，能欣賞山林美景，並體驗自然河道的變化。

▲部落美食也是遊客很期待的環節之一！烤肉、烤香腸、竹筒飯、臭豆腐都要來一份才過癮！

賞螢季活動期間，週末六日會有部落市集，位於達卡努瓦部落中，靠近那瑪夏7-11，很好逛、美食小吃也很多攤，如果跟我們一樣平日來訪，其實部落中還是有很多好吃的喔！分享這家賞螢客跟在地部落族人都一致推薦的「那瑪夏茉兒工寮美食」，正好就在「達卡努瓦里賞螢步道」入口前方，充滿在地風情，給大家多一個飲食選項。

打著「賞螢季-那瑪夏創始店」的封號，在當地相當有名，店裡的梅樹碳烤山豬肉、手工噴汁香腸、鹽烤吳郭魚，還有限量供應的竹筒飯及臭豆腐，每一道都是主角，獨家秘方，吃過會想再回訪！

▲這次與朋友來體驗那瑪夏賞螢季，感受到部落的人情味與人文溫度，這段旅程真的很幸福。

「2026那瑪夏賞螢季暨水蜜桃系列活動」是一場結合生態、美食、文化、體驗與消暑設施於一體的深度之旅，活動延續至5月3日，我非常推薦大家報名假日的「賞螢專車」，無論半日遊或一日遊都很有觀光魅力；但如果無法配合週末安排，選擇自由行來賞螢的朋友，這篇文章分享給大家參考！

【2026 那瑪 Shine 巴金斯幻 賞螢季】

活動日期：115 年 3 月 27 日至 5 月 3 日

賞螢票價：200 元/人（含 150 元門票 + 50 元消費抵用券）

免費資格：2 歲（含）以下幼童免票

消費抵用券用途：限本次活動市集及那瑪夏區內的配合店家可使用

賞螢時間：建議入夜後約18：30-20：00，此時螢火蟲活動力最旺盛

▼活動官網連結：

https://www.kellyimc.com.tw/namashiny

▼活動粉專連結：

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