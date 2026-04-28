北投全新綠色廊道！台北「小牛埔步道」打造近郊山生態秘境

可躺上去看天空和雲朵的「雲散平台廣場」。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北市北投區又增添一處親山近水的好去處！為提升登山健行的安全與體驗，台北市政府工務局大地工程處（簡稱大地處）新建「小牛埔步道改善工程」，期盼能提供市民一個嶄新、安全的山林休憩空間。

▲花崗岩步道及排水溝。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

▲花崗岩步道及排水溝。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

「小牛埔步道」座落於貴子坑溪流域之間，周邊自然資源豐富，更是串聯三層崎公園、貴子坑水土保持園區、貴子坑露營場及「台北大縱走第一段」等重要遊憩節點的關鍵動線。

大地處表示，過去既有步道存在部分路段坡度陡峭、排水不良且休憩節點不足等問題。為此，本次工程針對步道沿線進行系統性改善，包括鋪面全面更新、階梯與排水設施強化，並營造多處休憩節點，大幅提升整體的通行安全與遊憩品質。

▲雲海平台。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

本次改善工程秉持「親山近水、生態共存、永續發展」三大核心願景。在環境友善方面，全面採用順應地形的低衝擊工法，減少開挖與地表擾動，並貼心增設了「生物避逃坡道」與透水構造，在強化排水機能的同時，也用心維護在地生態棲地的延續。此外，工程優先選用耐久且低維護的材料，嚴格控制混凝土使用量與土方挖填，以減少碳排放，具體落實都市山林永續經營的政策目標。

▲雲散平台。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

小牛埔步道改善工程，不僅優化了北投區山林資源的整體景觀與動線，更使其成為兼具生態涵養、環境教育與市民休閒的重要場域。歡迎大家與喜愛戶外健行的縱友們前來造訪，漫步於這條藍綠串聯的綠色廊道，親自體驗北投山林與溪流交織的自然魅力。

▲雲凝平台。 圖：台北市政府工務局大地工程處／提供

北市郊山步道自然生態豐富，大地處特別提醒，於步道健行時請隨時留意周遭環境，注意防範毒蛇及毒蜂出沒。建議穿著淺色長袖衣褲與包鞋，避免噴灑香水，並請勿偏離既有步道或主動驚擾野生動物。若於途中不慎遇見，請保持冷靜，安靜繞道或緩步退後離開，以確保自身安全。

歡迎多加利用大眾運輸工具前往「小牛埔步道」，節能減碳又便利：可搭乘捷運淡水信義線至「復興崗站」，由1號出口出站後，步行約20分鐘即可抵達步道（鄰近三層崎公園）；公車則可運用216、218、223、602或承德幹線等路線公車，搭至「貴子坑水土保持園區站」下車，依路標指示沿秀山路步行約10-15分鐘即可抵達。

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