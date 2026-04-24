天熱最佳旅遊企劃—宜蘭頭城吃喝玩樂一日遊

天氣漸漸變熱，來宜蘭頭城吹海風，坐遊艇賞龜山島美景，順便玩海上活動，是消暑的最佳旅遊方式，還可順遊附近的蘭陽博物館，騎馬到海邊漫步，在南洋風咖啡館喝下午茶，最後晚餐吃當地新鮮的海鮮火鍋，這麼美好的宜蘭頭城一日遊企劃，等你來體驗。

上午行程1：賞「龜山八景」

「龜山八景」擁有火山地貌、海蝕景觀與海天景色，是登島與繞島時，觀看的亮點，其中最特別的一景是清晨的「龜山朝日」，太陽從海平面升起，將龜山島形成黑色的剪影，非常壯麗。還有島上仍有火山地熱活動，硫磺煙霧從地表冒出，形成「龜島磺煙」，很有仙境之感。

近年最受矚目的首推龜山島的「牛奶海」，獨特的海底溫泉湧上流與海水交織成乳白色，與深藍的海面形成強烈的對比，絕世美景十分罕見，因海域管制，僅能遊艇行經欣賞，增添幾許神秘感，成為熱門打卡地。

上午行程2：享受遊艇旅遊

去龜山島旅遊必須要搭乘遊艇，適合包船舉辦家庭聚會、朋友派對，賞景之餘，能在船上放音樂、拍照、玩多項水上活動，如SUP、海釣、造型充氣設施、水上摩托車、溜滑梯、香蕉船、海上拖曳沙發等，沒有外人打擾自在又放鬆；也適合公司團建，不受外界干擾，凝聚員工向心力；更適合情侶約會及求婚，具有私密感，能營造浪漫氛圍。

龜山島旅遊推薦選擇亞太遊艇，擁有12年經營遊艇旅遊的經驗，以遊艇包船與水上活動為核心，設計多種行程與主題套裝玩法，比起一些業者只提供單純龜山島觀光更具獨特性。亞太遊艇有多種大小船型，不管是四人親密小旅行，還是多人大型派對，都有適合的遊艇/快艇/帆船包船旅遊，即使是獨旅也可參加散客併船行程，報名行程請點閱官網：https://www.apyacht.com.tw。

下午行程1：蘭陽博物館

蘭陽博物館位於遊艇所在的烏石港旁，建築外型傾斜不對稱，造型十分特別，靈感來自宜蘭常見的「單面山」，外牆玻璃會反射天空與水面，建築與自然融為一體，是認識宜蘭歷史、地理與文化的地方，也是當地最具代表性的地標建築。

下午行程2：小山丘馬場

小山丘馬場是一個結合騎馬體驗、草地景觀與療癒氛圍的小型馬場，可近距離接觸馬匹，提供牽乘及騎馬體驗，不像大型馬場商業化經營，在這裡騎馬節奏可放慢，心情放鬆在海邊騎馬賞海景，在馬背上遠眺龜山島，非常愜意浪漫。

下午茶推薦：這浬咖啡

這浬咖啡是近年很熱門的海景與文創咖啡廳，整體設計採用原木、編織與綠植，很有峇里島風格，讓人不像身處在宜蘭呢！一樓是文創空間，販售在地手作商品及衝浪相關商品；二樓是咖啡雅座，可邊喝咖啡邊看海，讓人不自覺會坐很久。

晚餐推薦：流浪者鍋物

流浪者鍋物是間頗有人氣的火鍋店，主打高品質食材與文青風格空間，鄰近烏石港的地理優勢，是品嚐在地海鮮的絕佳選擇。空間設計簡潔明亮，大面積的採光讓港邊的悠閒氣息自然流入，讓吃鍋是一種享受。

從龜山島的海上風景出發，串起遊艇旅遊，再到蘭陽博物館認識在地，接著是小山丘騎馬的療癒時光，再到這浬咖啡喝下午茶，最終到流浪者鍋物吃晚餐，推薦你來宜蘭頭城，親身感受這樣的一日遊。

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