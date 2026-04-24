【內有影片】門司港香蕉人的身世之謎：原來與台灣大有關係？

從關門海峽接續來到門司港站，彷彿穿越了一條時光隧道。在下關感受著戰國與幕末的肅殺之氣，一跨過海峽來到門司港，空氣瞬間變得柔軟而充滿「洋氣」。

舊門司稅關

門司港的景象容易讓人誤以為置身歐洲，紅磚堆砌的「舊門司海關」、木造的「舊門司三井俱樂部」，以及那些帶有新文藝復興風格的商社建築，錯落有致地排列在港灣邊。這裡沒有東京的匆忙，只有畫家坐在路邊悠閒地描繪著街景，以及旅人們的讚嘆聲。

舊門司三井俱樂部

然而，在這片優雅的懷舊氛圍中，大名鼎鼎的「香蕉人」塑像顯得格外搶眼。「香蕉人」表情逗趣的矗立在廣場上，與背後的莊重古蹟儼然形成強烈對比。遊客們總是一邊大笑一邊模仿他們的姿勢合影，為這座沉穩的老港口注入了幾分現代的幽默感。

香蕉人

門司港的歷史可追溯至1891 年，當時九州鐵路公司在此成立，鋪設了九州第一條鐵路，門司港站（昔稱門司站）成為九州鐵道的發源地。當年，這裡是連接本州與九州的渡輪碼頭，繁華一時，無數的煤炭、米糧與旅客在此流轉。

JR九州門司港站

昔日來自台灣的香蕉，運抵日本的第一站就是門司港。有趣的是，因為長途運輸導致部分香蕉過熟，商人便在港口就地叫賣拍賣，這就是著名的「香蕉叫賣（バナナの叩き売り）」起源，也是今日香蕉人塑像的由來。

然而，隨著關門隧道與關門橋的開通，舊日作為交通樞紐的地位被取代，門司港從「通過點」變成了鐵路的「終點站」。但也正因如此，它躲過了過度開發的命運，將明治至大正時期的繁榮街景完整封存至今。

門司港站月台

當夜幕低垂，門司港為旅人展現了另一種面貌。港灣周邊的西洋建築紛紛點亮了橘黃色的景觀燈，倒映在平靜的海面上，波光粼粼。

隨意坐在岸邊的長椅上，看著著名的藍翼門司吊橋（Blue Wing Moji）在整點中收起羽翼，海風亦吹散了旅途的疲憊。

藍翼門司吊橋

而那滑稽的香蕉人，我不禁莞爾。歷史有時候是沉重的（下關條約），有時候卻又是輕盈可愛的（門司香蕉）。

幸福黃色香蕉郵筒

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