草莓季還沒結束！卡娜赫拉《莓果祭典》、三麗鷗《繽紛遊樂園》快閃店必拍全攻略。圖片來源：信賴互動行銷提供

粉絲們準備好你的荷包和手機容量了嗎？今年春夏，一南一北將迎來兩大超人氣IP的夢幻快閃店！台北有P助與粉紅兔兔帶來的酸甜「莓果祭典」，高雄則有Hello Kitty領軍的「三麗鷗繽紛遊樂園」。這篇女子漾整理超萌兩大快閃店懶人包，粉絲快收藏起來～

草莓控淪陷！P助、粉紅兔兔把整座莓果樂園搬來台北了

草莓季的最後一波甜蜜爆擊，就由卡娜赫拉的小動物來負責，4月24日起，《莓果祭典》快閃店正式進駐台北誠品R79，P助與粉紅兔兔直接把草莓甜點、莓果派對和療癒感一次打包送上！

現場五大打卡點首推「莓果甜點大集合」，各種鬆餅、奶昔、聖代與草莓甜點排滿整桌，完全像走進夢幻甜點攝影棚，接著一定要拍的還有「酸酸甜甜莓果可麗餅」，P助手捧奶昔、粉紅兔兔拿著巨大草莓可麗餅坐在長椅上，畫面甜到像戀愛現場，「親親草莓最甜蜜」則是舉著超大草莓的療癒名場面，而店外的「就是愛草莓」巨型裝置也是必拍打卡點。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

商品區一樣很吸睛，這次台北場帶來近50款新品，像是超實用的「收納鏡梳組」、療癒感滿分的「雙面磁吸小燈箱」、少女心爆棚的「存錢筒」，還有草莓龍系列抱枕、零錢包、流沙杯墊與串珠鑰匙圈，每一樣都讓人陷入選擇障礙！

草莓龍大集合。圖片來源：信賴互動行銷提供

甜點派對。圖片來源：信賴互動行銷提供

莓果大豐收。圖片來源：信賴互動行銷提供

莓果饗宴。圖片來源：信賴互動行銷提供

卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店活動資訊

圖片來源：信賴互動行銷提供

卡娜赫拉《莓果祭典》快閃店 活動日期：2026年4月24日(五）至2026年6月21日（日）

活動地點：誠品R79／中山地下書街（台北市大同區南京西路16號B1）

營業時間：週一至週日 11:00－21:30

三麗鷗《繽紛遊樂園主題限定店》高雄秒變夢幻遊樂園

《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》在高雄夢時代8樓開園！從4月17日至6月8日，Hello Kitty攜手酷洛米、大耳狗喜拿與人魚漢頓，把整座百貨變成大型夢幻遊樂園。五大打卡點裡，人氣最高的絕對是「午茶時光咖啡杯」，整個粉紅世界感直接拉滿，坐進去轉呀轉根本像偶像劇女主角，還有酷洛米與巴庫拿著冰淇淋的大型「甜點小舖」，以及大耳狗喜拿頂著爆米花的萌樣，怎麼拍都可愛。

打卡點-歡度遊樂園時光。圖片來源：信賴互動行銷提供

打卡點-甜點小舖。圖片來源：信賴互動行銷提供

打卡點-午茶時光咖啡杯。圖片來源：信賴互動行銷提供

不能錯過的還有「彩虹摩天飛車」與「旋轉木馬」，每個場景都像真的走進三麗鷗遊樂園，遠遠就能看到人魚漢頓手拿愛心氣球招手，Hello Kitty則坐在長椅上等你一起合照，粉絲們必打卡！

打卡點-彩虹摩天飛車。圖片來源：信賴互動行銷提供

打卡點-旋轉木馬。圖片來源：信賴互動行銷提供

現場近40款限定周邊同樣超有殺傷力！「DIY組合小吊飾」一次集結15款人氣角色，自由搭配出專屬於自己的可愛掛件；「搖搖壓克力鑰匙圈」則把爆米花攤車、冰淇淋店直接縮小收藏，再加上短版T恤、毛毛掛飾、毛毛化妝包與流蘇化妝包，從穿搭到包包一次可愛到底。

圖片來源：信賴互動行銷提供

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《三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店》活動資訊

圖片來源：信賴互動行銷提供