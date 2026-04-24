2026-04-24 18:11 舌尖上的旅人 Eric Hsu
甜粽鹹粽自己選！士林萬麗端午禮盒3組合開賣 早鳥價下殺899元
端午送禮市場提前開打，台北士林萬麗酒店今年以「甜鹹雙享、自由搭配」為核心精神，推出主廚團隊打造「伯爵紅豆水晶粽」、「台灣傳統燒肉粽」特色綜禮，6入禮袋可依個人喜好選擇甜鹹組合，售價899元起。
全新「萬粽選麗」端午粽禮，提供3款組合任選，包括台灣傳統燒肉粽3入、伯爵紅豆水晶粽3入，原價1180元，早鳥價1099元；台灣傳統燒肉粽6入組合，原價1380元，早鳥1299元；伯爵紅豆水晶粽6入組合，原價999元，早鳥899元。
其中「伯爵紅豆水晶粽」以伯爵茶香為基調，將茶葉柑橘尾韻融入西谷米，包覆以高雄九號紅豆製成內餡，淡雅茶香與微甜紅豆完美契合，讓人一試上癮。另款「台灣傳統燒肉粽」延續北部粽經典作法，以台灣豬肉與鹹蛋黃為底，加入鮑魚與雲林花生，海陸雙饗一次滿足。
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